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El Salvador pone en vigor un reglamento que reduce requisitos sanitarios para las micro y pequeñas empresas

La nueva norma, vigente desde el 9 de julio de 2026, abre una ruta más simple para formalizar alimentos, cosméticos y artículos de higiene, con menos cobros y requisitos básicos para operar.

Tres cestas de mimbre con frascos de mermelada, barras de jabón artesanal y botes de aceites cosméticos, junto a lavanda y pétalos de rosa.
La normativa sanitaria en El Salvador incluye a micro y pequeños empresarios que elaboran y comercializan alimentos, productos de higiene y cosméticos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 9 de julio de 2026 entró en vigencia un nuevo reglamento que simplifica y facilita los procesos de registro y autorización sanitaria para micro y pequeños empresarios dedicados a la elaboración y comercialización de productos comestibles, de higiene y cosméticos en El Salvador. La medida, destacada por la radio YSKL, responde a una necesidad histórica del sector, donde la normativa previa solo contemplaba a grandes y medianos empresarios.

Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, explicó -según el medio radial-que el reglamento fue diseñado para dotar de herramientas a los micro y pequeños empresarios, permitiendo que estos puedan formalizarse y acceder a la autorización sanitaria para sus productos. De acuerdo con García, el proceso inicia con la gestión del registro MYPE a través de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), y posteriormente, los solicitantes se presentan ante la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que determina los requisitos mínimos necesarios.

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García detalló que el reglamento exige a los pequeños comercios solo lo esencial para lograr la regularización y autorización de los productos fabricados en sus establecimientos. “Les exigimos lo esencial a estos pequeños comercios con el propósito de poderlos regularizar y autorizarles el establecimiento, así como los productos que están fabricando, para que los puedan comercializar a nivel nacional”, puntualizó.

jabón artesanal, naranja cítrica, aceite esencial, cuidado natural, limpieza fresca, cosmética ecológica, fragancia, higiene personal, producto orgánico, sostenibilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Superintendencia de Regulación Sanitaria aplica requisitos mínimos y menores aranceles a las MYPE según el tipo de producto que registran./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la Superintendencia subrayó, según YSKL, que para iniciar el trámite, las micro y pequeñas empresas deben primero obtener el registro MYPE. Este paso se realiza ante CONAMYPE, que acompaña a los empresarios para completar su inscripción. Con el registro en mano, pueden acercarse a la Superintendencia de Regulación Sanitaria o al personal de CONAMYPE, quienes los orientan en la gestión de la autorización sanitaria. García precisó que, una vez verificado el registro MYPE, se aplican menores aranceles y se exigen únicamente los requisitos indispensables para cada tipo de producto, ya sea cosméticos, productos higiénicos o alimentos.

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Actualmente, 20 establecimientos han sido autorizados bajo este nuevo reglamento, lo que demuestra el impacto inmediato de la medida. García enfatizó a YSKL que el propósito es acercar la información y el acompañamiento a todos los micro y pequeños empresarios, para que puedan disponer de sus productos en el mercado nacional bajo condiciones reguladas y seguras.

En paralelo a la implementación de este reglamento, García también confirmó al mismo medio la realización del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario en El Salvador, los días 18 y 19 de agosto. El evento tiene como objetivo contribuir a la profesionalización y difusión del derecho sanitario en la región, abordando temas de alta relevancia para la protección de la salud pública y el desarrollo de nuevas áreas de especialización académica y profesional.

Mujer de cabello oscuro y camiseta clara, inclinada sobre una mesa de madera, sujeta un teléfono celular negro para fotografiar veintiún jabones cuadrados y redondos de diversos colores y texturas.
El nuevo reglamento sanitario sirve para simplificar el registro y la autorización sanitaria de los micro y pequeños empresarios en El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El superintendente explicó en declaraciones para la radio que este congreso posiciona a El Salvador como referente en derecho sanitario y farmacéutico, una especialidad que abre nuevas oportunidades tanto para profesionales jurídicos como de la salud. El encuentro, que se celebrará en un hotel capitalino, incluirá temas novedosos sobre regulación de medicamentos, alimentos y productos veterinarios, y está dirigido a abogados y profesionales de la salud interesados en especializarse en esta disciplina emergente.

García concluyó ante la YSKL que el evento servirá de plataforma para que los participantes puedan posicionarse junto a la institución y al país como referentes regionales en derecho sanitario y farmacéutico.

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