Radamel Falcao llega al fútbol de Panamá, pero como espectador

Radamel Falcao y Fredy Guarín fueron invitados especiales al Derbi Chorrerano entre San Francisco y CAI, disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez. Tomada de Instagram

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Radamel Falcao cambió por una noche los goles y las grandes canchas internacionales por las gradas del fútbol panameño. El histórico delantero colombiano llegó junto a su compatriota Fredy Guarín al estadio Agustín “Muquita” Sánchez para presenciar el Derbi Chorrerano entre San Francisco FC y el Club Atlético Independiente (CAI), que terminó 2-1 a favor de los “Monjes”.

La visita tuvo un ingrediente especial porque Falcao ya no está simplemente de paso por Panamá. El delantero de 40 años decidió instalarse en el país junto a su esposa e hijos durante esta etapa de su vida.

Su presencia había provocado desde principios de agosto rumores sobre una posible incorporación al San Francisco FC, una posibilidad que el propio club tuvo que salir a aclarar públicamente.

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En un comunicado oficial, San Francisco confirmó que Falcao y su familia habían tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. El equipo reconoció además la relación de amistad que existe entre el jugador y sus propietarios, pero señaló que no existía entonces ningún contrato, acuerdo formal ni planes para incorporarlo como futbolista.

La presencia del colombiano en La Chorrera volvió inevitablemente a despertar las preguntas. Falcao reconoció que mantiene una amistad desde niño con José Jimeno, propietario del San Francisco, quien incluso le ha puesto el club a disposición en caso de que decida volver a jugar.

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Radamel Falcao decidió establecerse en Panamá junto a su esposa y sus cinco hijos, en una mudanza que el delantero define como parte de un proyecto familiar. REUTERS/Agustin Marcarian

Pero el “Tigre” insistió en que su mudanza responde principalmente a un proyecto familiar.

“Yo soy jugador de fútbol hasta el momento”, afirmó Falcao, quien no juega oficialmente desde finales de mayo y tampoco se considera entrenador. Incluso rechazó versiones sobre una eventual función técnica en el conjunto chorrerano.

Por ahora, explicó, su principal ocupación es mucho menos futbolística: organizar la vida cotidiana de una familia con cinco hijos.

El delantero contó que Panamá no es un territorio desconocido para él. Ya había estado en el país en 2005 con la selección colombiana y, dos décadas después, encontró una ciudad diferente.

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“Veo que hay un avance en la ciudad y en el país”, comentó, mientras destacaba la cercanía con Colombia y las conexiones aéreas como factores determinantes para establecerse.

La cercanía de Falcao con San Francisco ha generado especulaciones debido a su amistad de muchos años con José Jimeno, propietario del conjunto chorrerano. crédito Visuales IA

“Es un lugar estratégico, me parece Panamá”, señaló. La decisión fue tomada en familia y las primeras semanas parecen haber dejado una impresión favorable entre los Falcao.

El atacante contó que tanto su esposa como sus hijos están contentos y que, conforme transcurra el tiempo, esperan recorrer mejor el país y conocer algunos de sus lugares históricos.

Su agenda panameña tampoco estará limitada al fútbol. Entre risas, Falcao mencionó su interés por disfrutar del béisbol y jugar golf durante su estadía, mientras se adapta a una vida considerablemente diferente de la que durante años lo llevó por algunos de los principales estadios europeos.

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Panamá se convierte así en una parada inesperada dentro de una carrera construida entre Argentina, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Turquía y Colombia.

El “Tigre” pasó por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea, entre otros clubes. Ahora observa desde Panamá un fútbol que conoce también por la creciente conexión entre jugadores de ambos países.

San Francisco aclaró a principios de agosto que no existía contrato ni acuerdo formal para incorporar a Falcao como jugador, después de las versiones surgidas sobre su llegada al país. Tomada de Instagram

Para Falcao, la cercanía geográfica y cultural ha facilitado históricamente la adaptación de los futbolistas panameños que han encontrado oportunidades en el campeonato colombiano.

También siguió a la selección de Panamá durante el reciente Mundial de 2026. Aunque el equipo terminó su participación sin conseguir una victoria, Falcao consideró que dejó sensaciones mejores que los resultados obtenidos.

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A su juicio, hubo encuentros en los que los panameños dominaron y pudieron conseguir más, aunque esas experiencias forman parte del proceso de crecimiento que todavía atraviesa el fútbol local.

A Falcao lo acompañó otra cara muy conocida para los aficionados colombianos. Fredy Guarín llegó a Panamá el mismo día del encuentro y se sumó a la visita al “Muquita” Sánchez. El exmediocampista de Porto, Inter de Milán y Boca Juniors aprovechó su presencia para destacar el talento que observa entre las nuevas generaciones de futbolistas panameños.

Guarín puso el acento en un aspecto que trasciende la técnica. Panamá tiene, según señaló, “jugadores jóvenes con mucho talento”, pero necesita complementar esas condiciones con mentalidad y madurez. El exseleccionado colombiano destacó especialmente la importancia de la salud mental y sostuvo que la experiencia acumulada por antiguos futbolistas puede convertirse en conocimiento para las nuevas generaciones.

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Luego llegó el momento de dejar las conferencias y mirar fútbol. Desde las gradas, Falcao y Guarín presenciaron uno de los partidos de mayor rivalidad de La Chorrera, correspondiente al inicio de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. San Francisco terminó regalándole a sus invitados una victoria 2-1 sobre el CAI en una noche que tuvo más atención de la habitual.