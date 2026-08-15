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Tensión con Enzo Fernández en Chelsea tras su gol a Inglaterra en el Mundial y el coqueteo con el City: el cruce de los fanáticos en pleno partido

Muchos aficionados lo abuchearon y otros cantaron en su favor en el primer amistoso que disputó con los Blues

Abucheos y cánticos a favor para Enzo Fernández en Chelsea
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Enzo Fernández fue abucheado por aficionados del Chelsea en Stamford Bridge tras ingresar desde el banco en el amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad, en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el club. El clima de tensión alrededor del mediocampista argentino llegó a su tope después del festejo de su gol ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, más el anterior coqueteo con Real Madrid y la posibilidad latente de emigrar al Manchester City,

El ex Benfica no fue rechazado de forma unánime: parte de la grada cantó “Ohhh Enzo Fernández” cuando recibió el brazalete de capitán de manos de Reece James. El futbolista de 25 años quedó asociado en las últimas semanas a una posible salida, con un valor estimado de 120 millones de libras esterlinas (más de USD 160 millones). Primero se mencionó un eventual traspaso al Madrid, pero el club español descartó esa opción.

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Esta semana el Chelsea fijó un plazo para recibir ofertas y se señaló al Manchester City como favorito, aunque hasta el viernes a las 17 (hora tope marcada) no se había presentado ninguna propuesta. El club espera que Fernández continúe para la temporada 2026-27, mientras persisten dudas sobre un posible movimiento de los Ciudadanos.

El festejo de gol contra Inglaterra no fue tomado a bien por varios fanáticos del Chelsea (REUTERS/Agustin Marcarian)
El festejo de gol contra Inglaterra no fue tomado a bien por varios fanáticos del Chelsea (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el trasfondo, también influyeron episodios que dividieron opiniones: sus coqueteos públicos con el Real Madrid y la celebración de su gol con Argentina en la semifinal del Mundial contra Inglaterra. Más tarde, Fernández fue expulsado en la final del Mundial tras una entrada temeraria en la derrota ante España.

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Varios medios británicos como The Telegraph hicieron hincapié en la resistencia que ofreció el público del elenco londinense en la primera presentación del argentino en esta pretemporada. “Enzo Fernández fue abucheado por los fanáticos del Chelsea”, fue el titular de este periódico. Vale mencionar que, en las últimas horas, Daily Mail también publicó una hostil columna contra el ex River: “Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería huir de él a toda prisa. Sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City ya es el trabajo más difícil del fútbol sin tener que volver a tolerar el comportamiento descarado y descerebrado del argentino”.

Noticia en desarrollo...

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