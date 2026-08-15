Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

“Es un milagro”: Evacúan en helicóptero a turista perdido por más de 50 horas en el Chirripó, Costa Rica

La mañana de este sábado 15 de agosto concluyó con éxito el operativo de rescate en el Parque Nacional Chirripó, luego de que las condiciones atmosféricas permitieran la extracción aérea del excursionista de 58 años

La Cruz Roja Costarricense, con el apoyo de brigadistas, personas de la comunidad y empresas de la localidad, logró realizar con éxito el rescate de Reinaldo quien se encontraba desaparecido en el Parque Nacional Chirripó.
Guardar

En lo que la comunidad y los cuerpos de socorro han calificado de manera unánime como un auténtico milagro, las labores de rescate en el Parque Nacional Chirripó culminaron este sábado con el exitoso traslado aéreo y hospitalario de Reinaldo Pineda Lizano, el senderista de 58 años que permaneció extraviado durante varios días en las alturas del macizo más elevado de Costa Rica.

A pesar de que el paciente había sido localizado con vida desde la mañana de ayer, 14 de agosto, en el sector de Las Morrenas, las severas inclemencias del tiempo, caracterizadas por lluvias intensas, ráfagas de viento, congelante granizo y una neblina tan densa que reducía la visibilidad a tan solo diez metros, impidieron su evacuación inmediata en helicóptero.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los rescatistas no abandonaron su posición: se mantuvieron durante toda la noche a su lado en la zona alta de la montaña para brindarle soporte vital, abrigo y atención médica continua.

La esperada oportunidad llegó durante la mañana de este sábado. Las condiciones meteorológicas abrieron una ventana que permitió realizar un sobrevuelo de rescate hasta el sector de Crestones, donde Pineda permanecía custodiado por el personal cruzrojista tras ser evacuado en camilla desde Las Morrenas.

En una operación caracterizada por la precisión y el trabajo coordinado entre la Cruz Roja Costarricense, brigadistas, baqueanos locales, la comunidad y empresas privadas, se logró la extracción aérea de Pineda hacia el helipunto ubicado en San Gerardo de Rivas.

PUBLICIDAD

A las 10:20 a. m., la aeronave tocó tierra con éxito. De inmediato, paramédicos y un médico de la Benemérita Cruz Roja realizaron la valoración clínica primaria del paciente, determinando la necesidad de movilizarlo de manera urgente en ambulancia hacia el Hospital Escalante Pradilla, en San Isidro de El General, para un abordaje especializado.

Imágenes del exitoso operativo de rescate donde un equipo de paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja asistió a Reinaldo en una camilla, tras ser evacuado por aire.

“Una sudadera fosforescente nos permitió verlo”: El testimonio desde la cima

El operativo representó un esfuerzo físico y humano sin precedentes. Kenneth Herrera, rescatista de la Cruz Roja que permaneció en la parte alta del Chirripó durante los días de búsqueda, detalló la complejidad de las labores y el crucial momento en que se dio con el paradero de Pineda.

El socorrista describió la adrenalina vivida cuando se dio la alerta del hallazgo en el sector de Las Morrenas, lo que obligó a las patrullas a reaccionar con máxima velocidad para apoyar en la extracción y el encamillado de Pineda hacia Los Crestones.

Sobre las condiciones en las que fue ubicado el excursionista, Herrera destacó que vestía una pantaloneta, camisa, tenis y una sudadera de color brillante que resultó determinante para su supervivencia y avistamiento. El rescatista también aclaró que, debido a la urgencia médica por estabilizarlo y sacarlo de la zona de riesgo, la prioridad absoluta fue la atención del paciente y no la revisión del equipaje o los alimentos que portaba para el manejo de su condición de diabetes.

Kenneth Herrera, miembro de la Cruz Roja, relata en primera persona los detalles de la intensa operación de búsqueda y rescate de Don Reinaldo, quien estuvo extraviado por varios días en el Cerro Chirripó bajo condiciones climáticas extremas.

De igual manera, la llegada del helicóptero puso fin a jornadas de angustia desgarradora. Juan José Pineda, hermano del excursionista, expresó con profunda emoción el sentir de sus allegados al saber que Reinaldo ya se encontraba en manos de los médicos hospitalarios.

El familiar resaltó la inmensa ola de solidaridad que abrazó a la familia durante las más de 50 horas de incertidumbre, asegurando que la empatía ciudadana demostró que “el país entero adoptó a Reinaldo como su familia”. Asimismo, agradeció profundamente la coordinación que permitió el traslado por vía aérea, evitando el desgaste físico que habría significado una caminata prolongada para su hermano debilitado y reduciendo el riesgo para los propios brigadistas.

Juan José Pineda, hermano de Reinaldo Pineda, expresa el sentimiento de alivio y gratitud que embarga a su familia tras el exitoso rescate.

El caso de Reinaldo Pineda Lizano concluye como una lección de resistencia humana y eficiencia interinstitucional. Tras arribar al centro médico, el paciente quedó bajo la custodia de los especialistas, donde recibe el tratamiento necesario para contrarrestar el cuadro de hipotermia, deshidratación y la alteración en sus niveles de glucosa.

Temas Relacionados

Costa RicaParque Nacional ChirripóLas MorrenasReinaldo Pineda LizanoCruz Roja de Costa Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Familiares de Carlos Brenes aseguran que no quieren “otro caso como el de Brooklyn Rivera” en Nicaragua

Los allegados del excoronel opositor y de su esposa, detenidos en agosto de 2025, denunciaron que siguen incomunicados, sin datos sobre su ubicación ni su condición física, y pidieron autorizar visitas.

Familiares de Carlos Brenes aseguran que no quieren “otro caso como el de Brooklyn Rivera” en Nicaragua

Sequía reduce cosechas y obliga a Honduras a reforzar importación de granos básicos

La prolongada sequía y las altas temperaturas han reducido las expectativas de producción de granos básicos en Honduras, afectando a productores de distintas regiones del país

Sequía reduce cosechas y obliga a Honduras a reforzar importación de granos básicos

Detienen en Panamá a una costarricense que viajaba con seis cameruneses con cédulas falsas

El conductor de un transporte de la ruta Panamá-Darién alertó a las autoridades. La Fiscalía deberá determinar el origen de las identificaciones falsificadas y reconstruir el recorrido del grupo.

Detienen en Panamá a una costarricense que viajaba con seis cameruneses con cédulas falsas

Comida, transporte y restaurantes: Alza marcada en sectores esenciales eleva el costo de vida en El Salvador

Restaurantes, hoteles, transporte y alimentos muestran incrementos destacados en el último año, en un contexto de inflación que afecta la economía de los hogares según reportes del Banco Central de Reserva (BCR)

Comida, transporte y restaurantes: Alza marcada en sectores esenciales eleva el costo de vida en El Salvador

La DEA sostiene que la red de Macho Coca recurrió a policías de Costa Rica para traficar cocaína

La declaración jurada del caso en una corte federal de Nueva York indica que una estructura vinculada a Gilbert Bell Fernández (alias Macho Coca) habría buscado apoyo de agentes locales para mover cargamentos de cocaína.

La DEA sostiene que la red de Macho Coca recurrió a policías de Costa Rica para traficar cocaína

TECNO

ChatGPT ahora registra todo lo que haces en un Mac de Apple: qué función es y cómo funciona

ChatGPT ahora registra todo lo que haces en un Mac de Apple: qué función es y cómo funciona

Fin de la educación tradicional en escuelas: los niños en la era de la IA necesitan ética y valores, creador de Claude

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Cómo pasar libros de tu PC a Kindle: guía para hacerlo por USB o internet

ENTRETENIMIENTO

Bruce Willis y su hija Tallulah, juntos en una de las imágenes más emotivas de su boda

Bruce Willis y su hija Tallulah, juntos en una de las imágenes más emotivas de su boda

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Jason Bateman suma cuatro nominaciones al Emmy mientras dirige una nueva comedia policial

Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

MUNDO

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de violar la tregua en Líbano: tres soldados israelíes fueron heridos de gravedad

Qatar negó “categóricamente” haber detenido a pilotos iraníes y calificó de “engañosas” las acusaciones del régimen persa