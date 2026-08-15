Crimen y Justicia
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Buscan a una joven de Concordia que salió del trabajo hace cuatro días y no volvió a su casa

Se trata de Florencia Belén Pérez, una mujer de 26 años cuyo paradero se desconoce desde el martes. No es la primera vez que desaparece de su hogar

Florencia Belén Pérez, joven desaparecida en concordia portada
La joven desaparecida
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La Policía de la provincia de Entre Ríos busca desde hace casi cuatro días a Florencia Belén Pérez, una mujer de 26 años de la ciudad de Concordia que salió de su trabajo y nunca regresó a su hogar.

Según medios locales, todo ocurrió el martes pasado, cuando Pérez salió desde Concordia con destino a la zona de Calabacilla, para cumplir con su una jornada laboral. Sin embargo, en el medio de su trabajo, según la denuncia, “se habría sentido mal y posteriormente se retiró”.

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A partir de ahí, tanto familiares y allegados a la joven, como las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa búsqueda y pidieron colaboración para obtener cualquier información concreta que permita ubicarla.

La búsqueda es intensa. Ayer, la Policía de Entre Ríos realizó largos rastrillajes sobre uno de los ingresos a la ciudad y en el distrito de Estancia Grande. Los registros fílmicos confirmaron que Pérez se retiró a las 10 de la mañana de Calabacilla y tomó la ruta hacia la zona donde se centró el operativo en las últimas horas. Por el momento es la única pista.

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La subjefa de la Departamental Concordia de la Policía, Liliana Miño, brindó detalles a la prensa acerca del operativo para dar con Florencia. “Desde el 11 de agosto tenemos un pedido de paradero judicializado, con la causa a cargo del doctor Martín Núñez, donde estamos buscando a Florencia Belén Pérez, de 26 años”, dijo.

Según la reconstrucción del caso, Pérez habría presentado signos de desorientación el día de la desaparición, lo que genera preocupación en los investigadores. “Supuestamente, en la fecha que desapareció, se encontraba medio desorientada”, dijo Miño.

Consultada sobre antecedentes de ausencias previas, la funcionaria explicó que la familia reconoció que “no es la primera vez que se ha ido del lugar” y que la joven en ocasiones se encontraría en situación de calle. “Necesitamos saber todo tipo de antecedente, porque todo ayuda”, indicó.

Según dijo, Florencia mantiene buena relación con vecinos del barrio Villa Busti, quienes en otras oportunidades le habrían brindado alojamiento y colaboran en la búsqueda. No obstante, Miño remarcó que “esto es algo atípico, por eso también están todos preocupados”.

“Ella, a los tres días por ahí aparecía, pero se mantenía en la zona, como ellos nos dicen”, precisó.

La investigación cuenta con la colaboración de todas las divisiones de la Policía de Entre Ríos y otras áreas, como el área de Electrotecnia, responsable de la revisión de imágenes de cámaras de seguridad, consideradas “algo importantísimo” por la funcionaria policial para establecer el recorrido realizado por la joven.

“Las tareas se están haciendo desde el primer momento de la desaparición y, por supuesto, el fin es localizarla. “Seguimos con las averiguaciones, con la colaboración de los familiares y de los vecinos también. Pedimos la colaboración de todos, si alguno la ha visto”, enfatizó Miño.

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