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Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, un asentamiento convertido 507 años después en una moderna y gran ciudad

Fundada el 15 de agosto de 1519 con tan solo 300 habitantes, la ciudad de Panamá es hoy día uno de los ejes del comercio mundial

En primer plano, las ruinas de Panamá La Vieja, mientras que al fondo se observa la nueva y moderna ciudad de Panamá. (CF)
En primer plano, las ruinas de Panamá La Vieja, mientras que al fondo se observa la nueva y moderna ciudad de Panamá. (CF)
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El viernes 15 de agosto de 1519 fue establecido en las costas del Pacífico el poblado de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.

La fecha fue escogida en coincidencia con la festividad católica de la Asunción de la Virgen María, práctica común en la nomenclatura religiosa de los pueblos y ciudades fundadas por la monarquía hispánica en América.

La denominación completa de la ciudad subrayaba la dimensión cristiana del acto fundacional y la intención de inscribir la nueva urbe en el imaginario religioso y político de la Corona.

Su fundación correspondía al proceso de expansión del imperio español hacia el océano Pacífico y la articulación del comercio transatlántico y transpacífico.

Los españoles ya habían fundado en el istmo las poblaciones de Santa María la Antigua del Darién en1510, Nombre de Dios en 1510, y Acla en 1515.

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Siete hombres con armaduras y cascos con penachos blancos y negros descienden de dos botes de madera portando espadas y una bandera roja con escudo, entre vegetación tropical.
Conquistadores españoles, vestidos con armaduras y cascos con penacho, descienden de botes de madera a la orilla selvática del istmo de Panamá en 1519, con una bandera roja y dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas fundaciones tempranas respondían tanto a la lógica de exploración y conquista continental como a la búsqueda de puntos de apoyo para el comercio transatlántico y la futura explotación de recursos, en especial metales y productos de alta cotización en los mercados europeos.

Fuentes históricas atribuyen la instalación de la ciudad de Panamá al gobernador de Castilla de Oro, Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, quien estableció lo que se considera como el primer asentamiento hispano y europeo estable sobre dicho litoral.

Así se iniciaba la larga trayectoria de la ciudad como capital del istmo, nodo de tránsito de metales preciosos y centro administrativo de Tierra Firme.

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La ciudad, que pronto recibió el título oficial y escudo de armas por real cédula de Carlos V en 1521, se desarrolló como capital colonial hasta su destrucción en 1671 atribuida históricamente al pirata inglés Henry Morgan.

Sin embargo, hay teorías que apuntan que fue el gobernador, Juan Pérez de Guzmán, quien, a sabiendas de la proximidad de las huestes de Morgan, ordenó incendiar la ciudad para evitar el inminente saqueo.

Foto de archivo. Panamá es hoy día uno de los ejes hemisféricos del comercio mundial, gracias principalmente al Canal de Panamá, a la Zona Libre de Colón y a su Centro Bancario Internacional. REUTERS/Enea Lebrun
Foto de archivo. Panamá es hoy día uno de los ejes hemisféricos del comercio mundial, gracias principalmente al Canal de Panamá, a la Zona Libre de Colón y a su Centro Bancario Internacional. REUTERS/Enea Lebrun

Destruida, la ciudad fue trasladada a un nuevo emplazamiento, localizado aproximadamente a dos kilómetros al suroeste del original, en un promontorio que ofrecía mejores condiciones defensivas.

Este nuevo asentamiento, conocido hoy como Casco Viejo o Casco Antiguo de Panamá, heredó el nombre y el carácter de capital.

El traslado implicó la reconstrucción de instituciones, la planificación de un nuevo trazado urbano y la reconfiguración de la vida social, pero también supuso una continuidad jurídica y simbólica que mantenía la identidad de Panamá como ciudad capital del istmo.

El antiguo asentamiento, hoy conocido como Panamá La Vieja o Panamá Viejo, subsiste como sitio arqueológico protegido, declarado conjunto monumental histórico y posteriormente inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2003, convertido en un espacio de memoria, identidad e investigación sobre la sociedad, la economía y la cultura del Panamá colonial.

Los trabajos arqueológicos realizados en el sitio de Panamá Viejo han permitido identificar calles, plazas, edificios religiosos y civiles, así como sectores residenciales que corresponden a distintos estratos sociales.

Letras luminosas forman la palabra Panamá, rodeada por varias mariposas monarca, peces de colores variados y flores tropicales rojas, moradas y amarillas.
En lengua indígena el nombre "Panamá" significa abundancia de mariposas y peces, como una muestra palpable de la riqueza natural del istmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de fundación de la nueva ciudad, que fue amurallada, se llevó a cabo el 21 de enero de 1673, dos años después del ataque pirata, y comenzó a ser habitada por una población inicial de unas 300 personas, españoles o criollos vinculados a la administración colonial, al comercio y a las órdenes religiosas.

También había presencia de población indígena y afrodescendiente vinculada a tareas de construcción, servicio y producción, como era habitual en las sociedades coloniales del istmo.

La continuidad del nombre Panamá y de títulos honoríficos como “La Muy Noble y Leal Nuestra Señora de la Asunción de Panamá” evidenciaba que no se consideraba a la nueva urbe como un proyecto completamente distinto, sino como heredera directa del asentamiento fundado en 1519.

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