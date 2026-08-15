República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

El Ministerio de Salud y el Comando Sur de Estados Unidos coordinaron Amistad 2026 para reforzar la preparación sanitaria y la cooperación bilateral. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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Cerca de 1,900 personas de La Vega recibieron atención médica gratuita durante la misión Amistad 2026, una operación coordinada por el Ministerio de Salud y el Comando Sur de Estados Unidos que, además de ofrecer consultas en varias especialidades, buscó reforzar la preparación sanitaria y la cooperación entre ambos países.

La misión se desarrolló entre el 3 y el 14 de agosto de 2026 y reunió a profesionales de República Dominicana y Estados Unidos en dos centros de salud: el Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King y el Hospital Municipal Dra. Almida García. Allí combinaron atención directa a pacientes con capacitación e intercambio de experiencias clínicas.

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Las consultas incluyeron medicina general y familiar, odontología, oftalmología, pediatría, psicología y dermatología. La jornada también incorporó orientación sobre prevención y cuidado de la salud para habitantes de distintas comunidades de la provincia.

La misión se extendió durante dos semanas y operó en dos hospitales de La Vega

El acto de clausura fue encabezado por el ministro de Salud Pública Víctor Atallah, la embajadora de Estados Unidos Leah Campos, la gobernadora de La Vega Luisa Jiménez, la general de brigada del Comando Sur Tara Nolan, el director provincial de La Vega Mairení Pérez y la directora del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King, Haidé Paulino.

El Ministerio de Salud y el Comando Sur de Estados Unidos coordinaron Amistad 2026 para reforzar la preparación sanitaria y la cooperación bilateral. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Atallah sostuvo que las autoridades dominicanas mantendrán su disposición a promover este tipo de iniciativas. “Estaremos siempre dispuestos y abiertos a que estas misiones se continúen y que nuestros médicos que están aquí entiendan que llevar salud a las personas es un compromiso”, afirmó.

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Campos definió la operación como una expresión concreta de la cooperación bilateral, al combinar asistencia comunitaria con fortalecimiento de capacidades médicas. “Durante las pasadas dos semanas hemos sido testigos de otro capítulo de la profunda amistad entre Estados Unidos y la República Dominicana. Una amistad basada en el compromiso compartido con el bienestar de nuestros pueblos. Es importante crear una alianza efectiva antes de una crisis y no durante la misma”, sostuvo.

La general de brigada Tara Nolan señaló que la iniciativa sirvió para atender a miles de personas y para estrechar los vínculos institucionales entre ambos países. “Hoy no es simplemente el final de una misión de dos semanas. Es un paso más en la sólida relación de cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana. El mayor éxito de Amistad no es la cantidad de pacientes atendidos; es la confianza que construimos juntos. Confianza entre profesionales de la salud, confianza entre nuestras instituciones y confianza entre nuestras naciones”, afirmó.

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El programa incluyó atención a pacientes, capacitación e intercambio clínico

Amistad 2026 forma parte de un programa de cooperación liderado por las Fuerzas Aéreas del Sur de los Estados Unidos, AFSOUTH, dentro de la misión del Comando Sur de los Estados Unidos, SOUTHCOM. El esquema está orientado a fortalecer la preparación médica operativa, fomentar el intercambio de experiencias clínicas y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud de ambos países.

Leah Campos sostuvo que Amistad 2026 combinó asistencia comunitaria con fortalecimiento de capacidades médicas en la cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Durante la jornada, los equipos sanitarios trabajaron de forma conjunta en asistencia clínica, formación y transmisión de mejores prácticas. Ese trabajo compartido, según lo informado en la actividad, también apuntó a elevar la preparación del personal y la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

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En el cierre participaron además la alcaldesa del municipio de La Vega Amparo Custodio, el ministro de Defensa Carlos Onofre, la viceministra de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres Gina Estrella, la viceministra de Bienestar y Longevidad Saludable Andelys de la Rosa, el viceministro de Garantía de la Calidad José Antonio Matos, el director administrativo-financiero Ney Eugenio Deschamps y representantes civiles y militares de ambos países.