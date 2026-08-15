El FBI revela una histórica caída de los homicidios en Estados Unidos: la tasa regresó a niveles de hace siete décadas

La tasa de homicidios en Estados Unidos bajó en 2025 a 4,1 por cada 100.000 habitantes, según el informe anual del FBI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tasa de homicidios en Estados Unidos descendió en 2025 a su nivel más bajo en siete décadas, alcanzando 4,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el informe anual del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La reducción, comunicada oficialmente el 14 de agosto de 2026, abarca todo el territorio estadounidense y representa el mayor descenso interanual registrado por la agencia desde 1936.

De acuerdo con el FBI, el reporte Uniform Crime Reporting Program indica que los asesinatos y homicidios no negligentes cayeron 18,1% respecto a 2024, mientras que los delitos violentos retrocedieron 9,3% y los delitos contra la propiedad 12,4%. La estadística se construyó a partir de los informes de más de 17.000 agencias policiales, lo que cubre aproximadamente al 87% de las jurisdicciones y a casi 329 millones de residentes.

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Este descenso de la criminalidad se produce luego de un incremento durante la pandemia de COVID-19, cuando los homicidios aumentaron en casi 30% en 2020, el mayor salto anual en la historia del registro federal. Los datos recientes marcan un retorno a niveles comparables a los observados entre 1955 y 1956, según la serie histórica del FBI.

¿Cuál es la tasa de homicidios en Estados Unidos según el FBI?

El FBI informó que la tasa nacional de homicidios en 2025 fue de 4,1 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra iguala el registro más bajo de la historia moderna del país, ubicándose al mismo nivel que en 1955 y 1956, de acuerdo con el análisis publicado en el Uniform Crime Reporting Program.

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El informe oficial revela que en 2025 se contabilizaron aproximadamente 14.085 homicidios en Estados Unidos. Además, el total de delitos violentos ascendió a 1.119.768 casos. De acuerdo con el FBI, el descenso en homicidios y asesinatos no negligentes fue del 18,1% frente a 2024, mientras que los delitos violentos bajaron 9,3%, los robos 18,5%, las violaciones 7,6% y las agresiones agravadas 7,2%. Según el comunicado oficial, “la tasa de homicidios de 2025, de 4,1 por cada 100.000 habitantes, iguala la de 1955 y 1956, el registro más bajo desde el inicio de las estimaciones nacionales”.

El FBI informó que los homicidios y asesinatos no negligentes cayeron 18,1% en 2025 frente a 2024, el mayor descenso interanual desde 1936. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo elabora el FBI las estadísticas de criminalidad en Estados Unidos?

El sistema de recopilación del FBI es el Uniform Crime Reporting Program (UCR), un mecanismo voluntario en el que participan más de 17.000 agencias policiales locales, estatales, tribales y federales. Según el propio FBI, la cobertura de 2025 alcanzó al 87% de las agencias estadounidenses, lo que permite un panorama nacional abarcando casi la totalidad de la población.

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El UCR se actualiza anualmente y aplica criterios estandarizados para clasificar y registrar los delitos, lo que facilita la comparación de datos entre estados y regiones. El FBI aclara que, aunque la cobertura es alta, no todas las jurisdicciones participan cada año, y el análisis se basa en los registros enviados voluntariamente.

¿Por qué bajaron los homicidios y los delitos violentos en 2025?

El FBI evita atribuir el descenso de los homicidios y delitos violentos a una sola explicación. En el comunicado institucional, la agencia subraya que la caída se observa en ciudades con estrategias de seguridad, políticas y situaciones económicas diversas. “Las tasas están disminuyendo en ciudades con estrategias de seguridad pública, condiciones económicas y liderazgos políticos diferentes. La consistencia en el mapa nacional exige cautela antes de atribuir el descenso a un solo líder, partido o política pública”, señala el FBI.

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Expertos citados en el informe destacan que el descenso generalizado no puede asociarse de manera exclusiva a cambios legislativos, a una política específica ni a una administración particular. El FBI señala que la tendencia a la baja comenzó después del pico registrado durante la pandemia, cuando la crisis sanitaria y social coincidió con un aumento notable de homicidios y robos.

¿Cómo evolucionó la tasa de homicidios en Estados Unidos en los últimos años?

El análisis del FBI detalla que la tasa nacional de homicidios alcanzó su máximo reciente en 2020, con 6,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tras ese año, los índices comenzaron a descender: en 2023 la tasa fue de 6,0, en 2024 de 5,1 y en 2025 de 4,1. El FBI indica que este valor iguala los mínimos históricos alcanzados en la segunda mitad de los años cincuenta.

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El informe muestra que la tendencia descendente es consistente en las distintas categorías de delitos violentos. Los robos de vehículos, que habían crecido en 2022 y 2023 debido a un desafío viral en redes sociales que afectó a determinados modelos de automóviles, bajaron casi 23% en 2025, el nivel más bajo registrado en más de veinte años.

El reporte del FBI registró también una baja de 9,3% en los delitos violentos y de 12,4% en los delitos contra la propiedad en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el FBI sobre la continuidad de la tendencia a la baja en 2026?

El FBI informó que, según los datos preliminares, la tendencia a la baja en los delitos violentos y homicidios continuó durante los primeros seis meses de 2026, aunque la agencia advierte que las cifras definitivas se publicarán en el informe anual consolidado.

El director del FBI, Kash Patel, declaró durante la presentación del informe: “Los datos de 2025 muestran la mayor reducción anual en delitos violentos y homicidios desde el inicio de las estimaciones nacionales”. La agencia reiteró su compromiso con la transparencia e instó a las autoridades estatales y locales a continuar colaborando en la recolección y análisis de datos.

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¿Cómo impacta el descenso de los homicidios y delitos violentos a la sociedad estadounidense?

La reducción en la tasa de homicidios y delitos violentos tiene implicancias directas en la percepción de seguridad pública y en la planificación de políticas a nivel federal, estatal y local. Según el FBI, “la información oficial muestra que la criminalidad en Estados Unidos, tanto en homicidios como en delitos violentos y contra la propiedad, se encuentra en niveles históricamente bajos”. Las autoridades federales y locales disponen ahora de una base estadística sólida que servirá para comparar políticas, identificar factores asociados y anticipar escenarios futuros.

El FBI subraya que la vigilancia estadística y la actualización de los informes continuarán siendo instrumentos clave para la formulación de políticas públicas de seguridad. En el comunicado oficial, la agencia señala que los próximos reportes permitirán evaluar si la tendencia descendente se mantiene durante el resto de 2026.

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¿Qué deben saber los ciudadanos sobre la seguridad y las estadísticas del FBI?

El reporte anual del FBI se consolida como la principal fuente estadística sobre criminalidad en Estados Unidos. Los ciudadanos pueden consultar libremente los informes y acceder a datos desglosados por estado, ciudad y tipo de delito. La transparencia en la publicación de datos es una de las prioridades de la agencia, que pone a disposición pública el Uniform Crime Reporting Program como herramienta fundamental para el control social y la fiscalización ciudadana.

El FBI enfatiza que el descenso en homicidios y delitos violentos no debe interpretarse como un fenómeno atribuible a una sola causa. La agencia recomienda a los responsables de políticas públicas mantener la cautela y centrar sus análisis en la evolución de los datos y en el estudio de los distintos factores involucrados.

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El FBI evitó atribuir la baja de homicidios y delitos violentos a una sola política y pidió cautela antes de adjudicarla a un líder, partido o administración. (REUTERS/Carlo Allegri)

Perspectivas para el futuro según el FBI

Con el nuevo informe, Estados Unidos establece una base de comparación relevante para los próximos años. El seguimiento de la evolución del crimen permitirá identificar el impacto de las políticas y estrategias de seguridad implementadas en distintos niveles de gobierno. El FBI mantendrá la publicación anual de sus estadísticas y actualizará los datos conforme avance la recolección de información.

La agencia federal concluye que la colaboración entre autoridades, la transparencia en la difusión de cifras y la mejora de los sistemas de información son elementos centrales para comprender y abordar el fenómeno criminal en el país.