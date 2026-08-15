Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar en marzo (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán ha anuciado este sábado que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante las primeras semanas de la guerra contra Estados Unidos e Israel y ha exigido a las autoridades qataríes el cumplimiento inmediato de sus obligaciones con el derecho internacional sobre los prisioneros, así como el comienzo inmediato de gestiones para su liberación.

El comandante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado Mayor, el general Mohamad Bagherzade, ha confirmado que los tres pilotos fueron capturados en marzo, durante el comienzo de la respuesta iraní en la región a los ataques de Estados Unidos e Israel.

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Dos de sus aviones de combate Sukhoi 24 “se estrellaron” el 11 de marzo en suelo qatarí al término de una misión exitosa contra una base militar. Uno de los pilotos falleció y los otros fueron “capturados vivos por las fuerzas qataríes”, según un comunicado de la comisión.

El comandante iraní ha denunciado que, seis meses después, el Gobierno de Qatar “ha ignorado y violado todas las leyes y regulaciones internacionales” sobre la situación de los pilotos. Ni las autoridades iraníes ni las familias han conseguido hablar con ellos. Si están heridos o enfermos, apostilla el Estado Mayor iraní, deben ser liberados y devueltos a Irán.

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Tras expresar su “profunda preocupación por el estado de los pilotos capturados”, Irán solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja que acceda a los pilotos iraníes en Qatar lo antes posible e informe a la República Islámica de Irán “de las condiciones para su rápida liberación en consonancia con las misiones humanitarias y la cooperación bilateral”.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdolrahim Musavi (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Ni el Gobierno ni el Ejército de Qatar se han pronunciado todavía sobre este anuncio.

Entretanto, Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual declaración del estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos y aseguró que Ormuz no se puede conquistar “con un tuit ni con portaaviones”.

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“Trump ha dicho que, tras la derrota de Irán, pronto declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones, ni mediante la emisión de una orden ni con un discurso electoral”, afirmó en X el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi.

El diplomático aseveró que Irán “no se amedrenta ante las amenazas ni se deja intimidar por demostraciones de fuerza” y sostuvo que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

“Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán y, mientras no acepten la realidad de su derrota y dejen de hacer afirmaciones delirantes, Irán continuará imponiendo el bloqueo”, advirtió Gharibabadi.

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El embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Kazem Gharibabadi. (AP foto/Ronald Zak)

Las declaraciones del viceministro iraní responden a la afirmación de Trump de que podría declarar próximamente el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “tras derrotar a Irán”.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán en medio de la escalada militar en la región.

Irán y Omán mantienen conversaciones sobre la gestión compartida del estrecho de Ormuz y el establecimiento de una nueva ruta de navegación, que, según el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, “podrían concluir pronto”.

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Araqchí dijo el viernes por la noche que las discusiones con Omán al respecto están “completamente separadas” de las negociaciones con Washington, que se mantienen estancadas desde la última escalada entre las partes en julio.

El jefe de la diplomacia iraní indicó que “no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones con Estados Unidos”, aunque precisó que los países mediadores, Qatar y Pakistán, “están intercambiando mensajes y mantienen contacto” con ambas partes.

(Con información de Europa Press y EFE)