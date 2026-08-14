Juicio a “Pity” Álvarez: la palabra del músico a Infobae a la salida de la tercera audiencia

Juicio a Pity Álvarez: la palabra del cantante al salir del juicio

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Faltan diez minutos para las 15 y llovizna en la puerta del edificio donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Cristian “Pity” Álvarez acaba de salir de la tercera audiencia del juicio en el que está acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. Como sucede desde que comenzó el debate, periodistas y camarógrafos lo esperan para registrar su salida. Hasta ahora no había tenido un intercambio fluido con la prensa, pero este viernes, antes de subirse al vehículo que lo llevaría a su casa, se detuvo unos instantes y habló con Infobae.

“Estoy tranquilo porque el que va a dar el veredicto de todo esto es la persona que todo lo ve”, dijo. Luego exhibió la palma de su mano izquierda donde tiene dibujado un ojo. El mismo que llevaba dibujado en la audiencia anterior.

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Desde su entorno explicaron a este medio que se trata del “ojo que todo lo ve” y que fue el propio Álvarez quien les explicó su significado: cuando siente que se “apaga” o “se desconecta” durante el debate, deja la palma hacia arriba para que “el ojo vea” por él.

El músico junto a uno de sus defensores (Foto/Adrián Escandar)

Este viernes, “Pity” volvió a llamar la atención desde su llegada. Entró con unas calzas con estampa psicodélica verde y blanca, una remera de red con brillos y un manojo de llaves colgando del cuello. Completó el look con una boina negra tejida al crochet y un guante de colores.

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Mientras el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, explicaba cómo se desarrollaría el primero de los testimonios, el músico permaneció sentado observando detenidamente unas hojas con una lupa, mientras tomaba un café y comía una medialuna.

La jornada, sin embargo, tuvo como protagonista a Carlos Ulises Stiempcich, el amigo de Cristian Díaz que estuvo con él durante los momentos previos al crimen y cuyo testimonio era uno de los más esperados del juicio.

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"Pity" con el manojo de llaves colgado del cuello (Foto/Adrián Escandar)

¿Qué dijo el testigo que vio los disparos?

Stiempcich pidió declarar sin la presencia de la prensa y sin “Pity” Álvarez dentro de la sala. Su testimonio se extendió durante aproximadamente una hora y media y fue tomado en una sala aparte.

Según pudo saber Infobae, el hombre logró reconstruir con bastante precisión la secuencia de aquella madrugada. Contó que estaba hablando y tomando algo con Díaz cuando ambos vieron al músico. Fue entonces cuando “El Gringo” le habría dicho: “Esperame que voy a hablar con ‘Pity’”.

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Stiempcich permaneció inicialmente a cierta distancia. Cuando advirtió que la conversación comenzaba a subir de tono, se acercó para intentar separarlos. Después volvió a alejarse, pero la discusión continuó y debió aproximarse nuevamente.

Según su relato, Díaz y Álvarez terminaron frente a frente y “El Gringo” hizo un gesto como si fuera a darle un cabezazo al músico. Fue en ese momento cuando “Pity” sacó el arma.

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"Pity" Álvarez junto a Cristian Díaz, la víctima

Stiempcich dijo que Álvarez efectuó un primer disparo que, según recordó, impactó “creo que cerca del ojo” de Díaz. Incluso aseguró que “un casquillo voló y le pegó a él entre el hombro y la cabeza”. Acto seguido, la víctima cayó de espaldas y, siempre de acuerdo con su testimonio, el músico efectuó otros tres disparos.

El testigo describió ante el tribunal el instante en el que comprendió la gravedad de lo que acababa de presenciar: “Me di cuenta de que estaba muerto en ese momento porque cayó para atrás como una madera”.

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Después de los disparos, contó, se alejó del lugar por miedo.

Stiempcich también explicó por qué, casi ocho años después del homicidio y pese a los reparos y el temor que le generaba declarar, decidió presentarse ante los jueces: dijo que lo hizo para que se haga justicia por las hijas de Cristian Díaz.

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El músico junto a sus defensores Federico Larraín y Javier Marino (Foto/Adrián Escandar)

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