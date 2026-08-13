Tras la llegada de Mastantuono, Fiorentina fichó a un goleador argentino que Scaloni tuvo en la prelista del Mundial

Mateo Pellegrino dejó el Parma y firmó en Fiorentina

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Fiorentina sigue en su proceso de reconstrucción luego de pelear el descenso en la Serie A de Italia el pasado calendario. En ese plan, tras firmar a préstamo a Franco Mastantuono, unió a sus filas a otro jugador argentino: Mateo Pellegrino se convirtió en flamante refuerzo del equipo que dirige desde esta temporada Fabio Grosso.

“ACF Fiorentina comunica que ha adquirido, a título definitivo, los derechos deportivos del futbolista Mateo Pellegrino, procedente del Parma Calcio 1913″, confirmó el elenco Viola. El Gialloblù también anunció la transferencia: “Mateo, que llegó a Parma en enero de 2025, ha vivido con la camiseta amarilla y azul una parte importante de su crecimiento en el fútbol italiano, poniéndose al servicio del equipo con profesionalidad, además de con calidad técnica y capacidad goleadora”. Si bien ninguno dio detalles de las cifras finales, la transacción tendrá el formato de préstamo a cambio de 1.5 millones de euros con una opción de compra obligatoria que rondaría los 20 millones de la moneda europea, según informó el Corriere dello Sport.

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El atacante, que nació en Valencia (España) mientras su padre Mauricio jugaba en ese club, surgió de las divisiones inferiores de Vélez, pero tuvo pasos en Argentina por Platense y Estudiantes de La Plata. En esta nueva experiencia, el atacante de 24 años firmó contrato por cinco años luego de sumar 15 goles en 52 partidos con la camiseta del Parma. Si bien estuvo en el radar de la selección española, Pellegrino fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la lista preliminar de 55 apellidos que difundió de cara al Mundial, más allá de que luego quedó fuera del corte definitivo.

El delantero de 24 años estuvo entre los 55 apellidos que Scaloni sumó a la lista preliminar del Mundial

Fiorentina tendrá este viernes (desde las 16.45 de Argentina) su primer compromiso oficial de la temporada con el choque como local ante Benevento por los 32avos de final de la Copa Italia. En ese contexto, Grosso adelantó que Pellegrino posiblemente no estará disponible y evitó dar precisiones ante un posible debut de Mastantuono.

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“Acaba de llegar, tenemos que evaluar bien su estado físico y ver cuántos minutos puede jugar. Tiene un potencial enorme, pero debe demostrarlo sobre el terreno de juego. De todos modos, para mañana me gustaría dar continuidad sobre todo a quienes han acumulado más entrenamientos y a quienes ya conocemos un poco mejor”, aclaró cuando le preguntaron por el ex River Plate que llegó cedido desde Real Madrid. Y explicó sobre el flamante delantero que se sumó al plantel: “Ya ha demostrado su valía y conoce bien nuestra liga. Todavía no he tenido ocasión de verlo en acción; no creo que mañana pueda estar disponible por algunos trámites burocráticos”.

Mastantuono ya trabaja con sus compañeros en Fiorentina, pero no hay detalles sobre su posible debut este viernes (Fiorentina oficial)

Pellegrino sumó 9 goles en 37 partidos de la Serie A del año pasado y fue el máximo artillero del Parma en la competencia. Tras el retorno de Lucas Beltrán a River Plate, la venta del ex defensor de Boca Juniors Nicolás Valentini al Alavés de España (en unos 2 millones y medio de euros) y la partida del defensor Matías Moreno a Venezia, Fiorentina tendrá dos argentinos en su plantilla al sumar a Pellegrino para cubrir la salida de Roberto Piccoli al Bologna.

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El club de Florencia ya cerró los arribos del brasileño Viery desde Gremio, del defensor rumano Radu Dragusin procedente de Tottenham, el francés Arthur Atta de Udinese, el español Álex Jiménez del Bournemouth, el marfileño Christ Inao Oulai, el defensor español Víctor Valdepeñas, del lateral portugués Joao Mario y del argentino Mastantuono hasta acá.

Luego del duelo de Copa Italia, Fiorentina recién tendrá su primer partido formal de la Serie A el lunes 24 de agosto cuando visite a Roma por la primera fecha del torneo italiano.

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