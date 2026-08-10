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La estrella argentina que el Barcelona tiene como alternativa a Julián Álvarez para reforzar el ataque: “Presencia y gol”

Ante la complejidad de la negociación con el Atlético de Madrid por la Araña, el cuadro catalán tiene en carpeta a otro delantero del combinado albiceleste

Lautaro Martínez está en la órbita del Barcelona (REUTERS/Jennifer Lorenzini/File Photo)
Lautaro Martínez está en la órbita del Barcelona (REUTERS/Jennifer Lorenzini/File Photo)
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Barcelona tiene como prioridad en el mercado de pases reforzar su ofensiva y el principal apuntado desde un principio fue Julián Álvarez. Las negociaciones con el Atlético de Madrid fueron tensas desde el arranque y, con el inminente inicio de la temporada oficial, el cuadro catalán empieza a evaluar alternativas. El nombre que aparece en el horizonte es Lautaro Martínez, quien sería del gusto del entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco.

Con las charlas con el Colchonero enredadas, al punto de que el propio Diego Simeone aclaró la contundente postura del club, el delantero albiceleste apareció en el radar del Barca. Según informó el medio español Mundo Deportivo, Lautaro aparece como una opción ya conocida por la estructura deportiva azulgrana.

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“El delantero del Inter sería el otro plan que maneja el conjunto azulgrana en caso de que no pueda concretar la llegada de Álvarez. Lautaro no es, en cualquier caso, un desconocido para el Barcelona. El argentino ya estuvo en el radar del club en el pasado y su nombre ha aparecido de forma recurrente en los planes de la entidad azulgrana”, destacó el portal citado.

El perfil del Toro Martínez responde a lo que buscan Flick y Deco para el ataque, ya que es “capaz de asociarse, participar en la construcción del juego y, al mismo tiempo, ofrecer presencia y gol dentro del área”. Más allá del supuesto interés, Lautaro ratificó su presente en el Inter de Milán en los últimos meses, donde es el capitán y referente del equipo y tiene contrato hasta 2029.

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Pese a que la prioridad es Julián Álvarez, Barcelona comienza a evaluar alternativas en caso de que no logren destrabar la situación. Hay que destacar que, en las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano informó que el París Saint-Germain podría fichar a Ferrán Torres en una cifra cercana a los 50 millones de euros, algo que abriría un hueco extra en el ataque blaugrana.

En caso de no lograr destrabar la situación de Julian Alvarez, Barcelona tiene a Lautaro Martínez como alternativa (REUTERS/Amanda Perobelli)
En caso de no lograr destrabar la situación de Julian Alvarez, Barcelona tiene a Lautaro Martínez como alternativa (REUTERS/Amanda Perobelli)

El nombre de Lautaro reaparece en un contexto de máxima tensión entre Álvarez y el Atlético. El delantero surgido en River Plate regresó a los entrenamientos tras sus vacaciones después del Mundial 2026, mientras su futuro atraviesa el momento más delicado desde su llegada al club. El club catalán ya presentó una oferta de 100 millones de euros por Álvarez que fue rechazada.

La postura oficial del club rojiblanco ya fue expuesta por el Cholo Simeone durante la pretemporada en Seúl, en la previa de la derrota por 3-1 ante Manchester City. “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel Gil Marín ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón”, aclaró el DT.

Atlético de Madrid mantiene su postura inamovible de no traspasar a Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo)
Atlético de Madrid mantiene su postura inamovible de no traspasar a Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo)

En las últimas horas, el periodista Jota Jordi sostuvo que el futbolista pidió hace más de una semana una reunión con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, para discutir su situación y buscar una salida acordada. El periodista aseguró que la respuesta fue: “No tengo nada que hablar contigo, nos vemos el día 10”.

Según el comunicador, tanto Gil Marín como Diego Simeone le habrían prometido en febrero que facilitarían su salida si aparecía una oportunidad adecuada. Esa promesa es hoy el núcleo del conflicto, porque la dirección del club rechazó negociar con el Barca y ratificó de forma pública que el atacante no está en venta.

Mientras esa reunión no produzca un cambio, el Barcelona seguirá a la espera. La única vía que contempla para fichar a Álvarez pasa por que el Atlético acepte negociar por una cantidad inferior a la cláusula de 500 millones, y esa falta de margen explica por qué Lautaro Martínez ganó espacio como alternativa real en el mercado azulgrana.

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