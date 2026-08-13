El paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado, miles de camiones siguen varados y hay más alertas por nevadas

El principal cruce que une Argentina con Chile sigue cerrado producto de las condiciones climáticas y las autoridades monitorean la situación día a día.

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Este jueves se cumplió un mes desde que el paso Cristo Redentor cerró producto del fuerte temporal de nieve que viene azotando a la zona cordillerana de la provincia de Mendoza desde hace varias semanas. Mientras tanto, miles de camiones siguen varados, esperando para pasar por el principal cruce que une Argentina con Chile.

Según pudo saber Infobae, hoy se avanzó en una reunión con la Coordinación de Fronteras para ver si se podía reabrir el cruce. Sin embargo, las condiciones climáticas hicieron imposible que se pueda dar este jueves y se espera que en las próximas horas haya una nueva cumbre.

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En esa línea, explicaron que si bien la Ruta Nacional 7 a esa altura está despejada de nieve debido a un importante operativo que desplegó Vialidad Nacional, los fuertes vientos y las constantes nevadas en la zona hacen imposible la circulación de vehículos.

El paso Cristo Redentor ya cumple un mes cerrado producto de las fuertes nevadas en Alta Montaña

Así, el Paso Internacional Los Libertadores/Cristo Redentor atraviesa uno de los cierres más prolongados de su historia. El tránsito permanece suspendido desde el 14 de julio y ya superó el récord de 2023, cuando el corredor permaneció inhabilitado durante 26 días consecutivos. Las condiciones continúan siendo adversas, con ráfagas de viento que alcanzan entre 100 y 160 kilómetros por hora y acumulación de nieve persistente.

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Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrá alertas amarillas y naranjas por nevadas en la zona de la Cordillera de los Andes.

El operativo de Vialidad Nacional, enmarcado en el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), trabaja las 24 horas con equipos y campamentos instalados en la zona. Las nevadas, que se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas y llegaron a cubrir de nieve la localidad de Uspallata, generaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron un total de 80 kilómetros de la ruta, el mayor registro para la zona desde 2008. El organismo también llevó a cabo la evacuación de turistas, pobladores y funcionarios que se encontraban en la alta montaña sin los suministros necesarios. El pasado domingo 9 de agosto se logró la apertura de la ruta hasta la boca del túnel internacional, pero los fuertes vientos aún no permiten habilitar el tránsito hasta Las Cuevas.

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Miles de camiones están varados entre Mendoza y Neuquén, esperando cruzar a Chile

En Mendoza hay entre 1.800 y 2.000 camiones varados, distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, distintas estaciones de servicio del corredor y las bases de empresas que aguardan la reapertura. En Neuquén, donde los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré permanecen abiertos pero con limitaciones, la cantidad de vehículos varados ronda los 1.700, ya que los transportistas buscan cruzar por esas alternativas. Una vez habilitado el Cristo Redentor, se estima que podrían concentrarse alrededor de 4.000 camiones para atravesar el túnel.

Pese al operativo oficial, el sector empresarial elevó fuertes críticas contra Vialidad Nacional. Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), denunció que un intento de la entidad de recorrer el tramo cerrado para relevar su estado terminó frustrado por decisión de Gendarmería Nacional. “Hoy quisimos ir más allá de Puente del Inca para conocer el estado de la ruta, pero Gendarmería nos impidió el paso. No quieren que veamos la inoperabilidad. Estuvimos más de dos horas tratando de pasar para mostrar cómo está el camino y no pudimos”, afirmó.

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Messina apuntó además contra la disponibilidad de equipos del organismo vial: “No tienen equipos. Las máquinas están rotas”. Según describió, los departamentos viales de Las Cuevas y Punta de Vacas no se encuentran operativos, mientras que en Uspallata se observan máquinas fuera de servicio. El titular de Aprocam recordó que en años anteriores se habían montado cuatro campamentos operativos sobre la traza —en Uspallata, Punta de Vacas, Las Cuevas y Puente del Inca— y que la entidad comenzó a reunirse con los organismos involucrados desde marzo, anticipando un invierno exigente.

Las cámaras empresariales reclaman que se abran los pasos debido a los altos costos para cruzar a Chile

El impacto económico del cierre es cuantificable. Según el cálculo de Aprocam, cada camión detenido genera una pérdida de entre USD 450 y USD 600 diarios, según si la unidad cuenta con equipo de frío, cifra que se eleva a medida que se extienden los días de espera. Ante la imposibilidad de cruzar por el Cristo Redentor, parte de las empresas optó por desviar sus cargas hacia los pasos del sur. Sin embargo, llegar a Pino Hachado implica recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago, con demoras de 48 horas para cruzar en un paso preparado para 70 camiones diarios que actualmente duplica o triplica ese volumen.

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Messina planteó que, una vez habilitado el Cristo Redentor, la normalización debería comenzar con una habilitación exclusiva para camiones: “Si lo habilitan sólo para camiones primero, se normalizará mucho más rápido la situación”.