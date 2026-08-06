Crisis en el fútbol: UEFA mantiene el boicot a los Mundiales y ya no confía en Infantino como presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA Gianni Infantino conversa con el líder de la UEFA Aleksander Ceferin en 2025: hoy están enfrentados (Foto: AP /Fernando Calistro)

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El fallido plan del FIFA Forward Enterprise (FFE) que Gianni Infantino intentó llevar adelante parece haber abierto una compuerta difícil de cerrar a 7 meses de las elecciones presidenciales en el organismo. Las noticias sobre la estrategia de entregarle la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio del respaldo al mandatario cuestionado –desmentidas desde la entidad con sede en Suiza– y el posterior pedido de disculpas de FIFA tuvo un capítulo de alto voltaje este jueves.

El último mensaje desde la Casa Madre del fútbol había contado con un tono de admisión de errores, pero también de desafío hacia los focos opositores que, especialmente desde Europa, buscan empujar a Infantino a la renuncia: “Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación”, remarcaron tras el cónclave en Rabat (Marruecos). Y desde UEFA no tardó en llegar la contraofensiva: seguirán adelante con el boicot a la Copa del Mundo que anunciaron hace una semana.

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“Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de este tipo para desfigurar el fútbol. Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene. El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada”, fue el comunicado de la UEFA que replicó el medio Sky Sports junto con otras agencias periodísticas.

El diario inglés The Times aseguró que Infantino ofreció a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de respaldo político. FIFA lo desmintió: "Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2030" (Foto: Reuters/Eloísa Sánchez)

El pasado jueves 30 de julio, horas antes de que el proyecto de Infantino sea retirado luego del último revés recibido desde Conmebol, la UEFA había anunciado que “ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”. Si bien el plan de vender participaciones comerciales en los Mundiales a privados quedó descartado, los 55 países que forman parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol difundieron a los medios que la medida de ausentarse a las citas internacionales organizadas por FIFA sigue vigente.

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En este contexto, la crisis del fútbol mundial aumenta su tensión cuando sólo faltan 224 días para las elecciones presidenciales pautadas para el 18 de marzo de 2027 en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Es más, en apenas tres meses (el 18 de noviembre próximo) cerrarán las candidaturas para ese evento.

Pero hay un punto clave antes: la Copa del Mundo Sub 20 femenina que organizará Polonia (parte de la UEFA) y tiene también como selecciones clasificadas por Europa a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. El primer partido está pautado para el sábado 5 de septiembre próximo en el Arena Katowice entre el anfitrión y el representativo de Argentina, en un duelo que será el inaugural y pondrá en marcha el Grupo A. En ese contexto, resta saber qué sucederá con el país organizador y los otros cinco seleccionados europeos clasificados –cuando restan apenas 30 días para esa fecha– si esta medida de UEFA sigue vigente para entonces.

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El secretario general Mattias Grafstrom abandona la sede de la FIFA en Rabat tras la reunión que lideró Infantino de FIFA (Foto: REUTERS

La escalada de tensión había tenido un capítulo clave el miércoles, cuando Infantino lideró lo que los medios europeos llamaron una “reunión de emergencia” en la sede del organismo en Rabat. Luego de ese cónclave, el diario inglés The Times aseguró que el presidente de FIFA le había prometido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 por delante de España a cambio de su respaldo político. La Casa Madre del fútbol salió a desmentir esa afirmación con una respuesta a una cuenta de X desde su perfil “FIFA Media”. “Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión en el momento oportuno”, escribieron.

En medio de esa situación, dieron a conocer el comunicado oficial donde aclararon que “el Secretario General de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA”. Como contracara, el medio europeo Sky News aseguró que en dicho cónclave “los principales dirigentes de FIFA” se ausentaron y mencionaron entre los perfiles destacados que no estuvieron a la directora de fútbol (Jill Ellis), el director de desarrollo global del fútbol (​​Arsène Wenger), la directora de fútbol femenino (Sarai Bareman) y el director de operaciones (Kevin Lamour).

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Mientras la crisis va en aumento, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió intervenir con su peso específico para hacer un llamado a la unidad y dejar un contundente mensaje: “La Conmebol no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales”.

El organismo que regula el fútbol en Sudamérica y cuenta entre sus 10 Asociaciones Miembros a federaciones campeonas del mundo como Argentina, Brasil y Uruguay, aclaró que celebraba la decisión de retirar el proyecto del FFE, pero dejó en claro su postura: “Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones”.

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“Su futuro sólo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA. El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA y, posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo período, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030″, indicaron con el foco puesto en los comicios, mientras desde Europa distintos medios de importancia teorizan sobre las posibles salidas anticipadas del cargo de Infantino.

La Conmebol remarcó que el futuro de la FIFA "sólo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos" (Foto: Reuters/ Cesar Olmedo)