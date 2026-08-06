Guatemala: El hallazgo de un cadáver envuelto en nylon en Mixco activa una investigación

Un equipo de técnicos en urgencias médicas se moviliza en la vía pública durante la noche. Se observa una ambulancia amarilla con luces intermitentes rojas y azules, junto a varios miembros del personal de emergencia con uniformes y chalecos reflectantes. Un automóvil rojo y una motocicleta negra están presentes en la escena. En el suelo, cerca de la acera, hay un objeto de color verde. Esta secuencia muestra el operativo de emergencia con la ambulancia presente y luego en movimiento. Crédito Bomberos Municipales

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El hallazgo de un cadáver envuelto en nylon este jueves 6 de agosto en la zona 11 de Mixco abrió una investigación para establecer la identidad de la víctima y la causa de muerte, que no pudieron determinarse en el lugar por las condiciones en que fue localizado el cuerpo.

La persona fue encontrada en una cuneta a la orilla de la calle, en el bulevar El Fulgencio y 7.ª avenida C. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para las pericias que definirán la identificación y las circunstancias del fallecimiento.

Según Bomberos Municipales, el reporte se originó tras llamadas a la línea de emergencia 123 que advertían sobre un bulto sospechoso con posibles restos humanos en ese sector. Técnicos en urgencias médicas llegaron al punto y confirmaron que se trataba de una persona sin signos vitales envuelta en bolsas plásticas.

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Las autoridades que acudieron después del aviso resguardaron la escena y asumieron las diligencias del caso. En el lugar permanecieron la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de Mixco.

Una ambulancia de Bomberos Municipales, acompañada por agentes de seguridad y otros vehículos, se encuentra en la escena de un incidente en una calle de Guatemala durante la noche. (Bomberos Municipales de Guatemala)

El cuerpo fue hallado dentro de una cuneta en el bulevar El Fulgencio

El hallazgo ocurrió durante la madrugada y fue advertido por transeúntes, de acuerdo con el relato incluido en el texto fuente. Tras la verificación de los socorristas, se notificó a las instituciones competentes para el procesamiento de la escena.

La información disponible presenta una diferencia sobre la posible identidad preliminar de la víctima. Una de las versiones citadas en el material indica que, de manera inicial, se trataría de un hombre de aproximadamente 25 años.

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Otra versión incorporada en el mismo conjunto de reportes señala que no fue posible establecer el sexo ni obtener mayores datos de identificación debido al estado en que fue localizado el cadáver. Esa imposibilidad de identificación inmediata fue la razón por la que el cuerpo quedó bajo análisis forense.

El Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias e investigaciones

El Ministerio Público y la PNC quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer el caso, mientras la escena permanecía bajo resguardo oficial. La intervención de ambas instituciones comenzó después de que los socorristas confirmaran la muerte de la persona.

El punto exacto del hallazgo fue descrito como el bulevar El Fulgencio y la 7.ª avenida C de la zona 11 de Mixco. El cuerpo estaba dentro de una cuneta y cubierto con bolsas de nylon, según la información difundida por los cuerpos de socorro.

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El traslado al Inacif permitirá determinar dos datos que seguían sin respuesta al cierre de los reportes: la causa de muerte y la identificación de la víctima.

Hallazgo de cuatro cadáveres en Ciudad Real I, Villa Nueva

Cuatro cuerpos fueron hallados en Villa Nueva la madrugada del 21 de julio en dos puntos de la colonia Ciudad Real I, zona 12, en un caso que quedó bajo resguardo de la Policía Nacional Civil mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses intenta establecer la identidad de las víctimas y la causa de muerte, en medio de una secuencia de hallazgos similares que ya suma al menos 31 cadáveres envueltos en bolsas, sábanas o costales en Guatemala durante 2026.

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Los socorristas llegaron al sector después de recibir llamadas de vecinos a la línea de emergencia 123. Al llegar a los puntos reportados, confirmaron que las cuatro personas ya no presentaban signos vitales.

En la 2a. avenida y 4a. calle, los Bomberos Municipales localizaron a dos víctimas amordazadas y envueltas en bolsas plásticas negras. En la 1a. avenida y 5a. calle, otra unidad confirmó el hallazgo de otras dos personas envueltas en sábanas y abandonadas en la vía pública.

Según los datos citados por Prensa Libre, estos hallazgos se han concentrado principalmente en Mixco, Villa Nueva, Amatitlán y la capital, aunque también hubo reportes en sectores como El Fiscal, en Palencia; Bárcena, en Villa Nueva; y la ruta entre San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.

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Jorge Aguilar, vocero de la PNC, en esa ocasión dijo al medio que el Departamento de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal trabaja junto con el Ministerio Público para identificar a los responsables. “Se ha logrado determinar que algunas de las personas fallecidas tienen ingresos a los centros carcelarios, antecedentes y relación con estructuras criminales. Se lamenta este tipo de hechos porque son vidas humanas, pero las investigaciones apuntan a pugnas entre pandillas”, afirmó Aguilar.