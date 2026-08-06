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Caen los precios de los combustibles en Costa Rica: Conozca la nueva lista de tarifas

La combinación de una mayor oferta mundial de petróleo, la reducción de tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y un colón costarricense fortalecido frente al dólar han dado origen a una de las bajas más marcadas en lo que va del año

Una gasolinera con un letrero digital de precios, varios vehículos haciendo fila y personal de servicio en un día soleado.
Una gasolinera en Costa Rica muestra los precios actualizados de combustibles con flechas que indican una baja mientras los vehículos esperan para repostar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A partir de la medianoche de este jueves 6 de agosto de 2026, entraron en vigencia significativos ajustes a la baja en el precio de los combustibles en Costa Rica, luego de recibir el aval de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y tras su correspondiente publicación en el diario oficial La Gaceta.

Esta modificación tarifaria beneficia el bolsillo de las familias y los sectores productivos, marcando una importante reducción en el diésel, la gasolina súper y el gas licuado de petróleo (GLP).

Los consumidores que acudan a las estaciones de servicio distribuidoras de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) encontrarán los siguientes precios oficiales:

El diésel encabeza la mayor disminución del periodo con un recorte de ₡79 por litro ($0.18 USD), lo que alivia sensiblemente los costos operativos de las unidades de transporte público y de carga. Por su parte, la gasolina súper disminuyó ₡55 por litro ($0.12 USD) y el cilindro comercial de gas de 25 libras cayó ₡451 ($1.00 USD).

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Infografía con mapa de Costa Rica, surtidores de combustible, cilindro de gas, íconos de dinero, flechas de cambio y comparativa de precios de combustibles.
Una infografía de Infobae detalla los precios actualizados de las gasolinas Súper y Regular, el diésel y el gas licuado en Costa Rica, reflejando las recientes variaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fenómeno inusual: La súper resulta más barata que la regular

Una de las particularidades más destacadas de este ajuste tarifario es que la gasolina súper quedó ₡54 ($0.12 USD) más barata por litro que la gasolina regular (Plus 91).

Ante este panorama, RECOPE detalló que durante la ventana de cálculo evaluada para esta fijación tarifaria no se requirió la importación de nuevos embarques de gasolina regular, debido a que las reservas en los planteles nacionales eran suficientes para abastecer el mercado costarricense. Al no haber facturas de compra recientes para registrar, el precio de la Plus 91 se mantuvo congelado en ₡755 ($1.68 USD).

Ante esta diferencia de precios, la presidenta de RECOPE, Karla Montero, aclaró que ambos hidrocarburos cumplen rigurosamente con los mismos estándares de calidad internacional. No obstante, instó a los conductores a revisar detenidamente el manual del usuario de sus vehículos para verificar el octanaje exacto que aconseja el fabricante antes de realizar un cambio de combustible.

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Mano enguantada sostiene pistola de surtidor de combustible con logo RECOPE, llenando tanque de auto. Fondo desenfocado con display digital mostrando precios en descenso.
El comportamiento del dólar y el incremento en la oferta global de crudo propiciaron la rebaja tarifaria vigente desde este 6 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores clave detrás del alivio económico

Tanto la ARESEP como RECOPE señalaron que el ajuste responde a una coyuntura internacional e interna favorable durante las semanas epidemiológicas y comerciales previas:

  1. Caída de las cotizaciones internacionales del crudo: Existió un aumento sustancial en el suministro global de petróleo. Adicionalmente, el alivio puntual en ciertas tensiones geopolíticas, como la reapertura progresiva del Estrecho de Ormuz, ayudó a disipar la especulación en el mercado energético global.
  2. Estabilidad estacional de la demanda: Las dinámicas entre la oferta y la demanda internacional observadas entre junio y julio redujeron las facturas de importación.
  3. Apreciación del colón frente al dólar: Dado que las compras de embarques petroleros se efectúan en moneda extranjera, la fortaleza sostenida de la moneda nacional reduce directamente la factura al traducirse a colones.

El próximo estudio tarifario ordinario por parte de RECOPE se presentará formalmente el 14 de agosto de 2026. A pesar de que durante los primeros días de agosto las cotizaciones de referencia como el crudo Brent cotizaron por debajo de los $80 USD por barril, tanto la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica como RECOPE hicieron un llamado a la cautela.

La volatilidad geopolítica internacional sigue siendo alta, por lo que la sostenibilidad de estos precios bajos en los meses venideros dependerá de cómo se comporten las variables globales de suministro durante las siguientes semanas.

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