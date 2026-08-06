En medio de la crisis en FIFA, Conmebol llamó a la unidad y avisó: “No se acompañará ningún procedimiento que desconozca los mecanismos institucionales”

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (REUTERS/Cesar Olmedo)

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Poco tiempo después que UEFA ratificó su boicot a los Mundiales organizados por la FIFA y en un comunicado mencionó que no confía en la figura de su presidente Gianni Infantino, la Conmebol publicó una carta en la que pide mantener la institucionalidad en medio de la crisis que atraviesa la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo y destacó que el deporte “está primero”.

En el comunicado, el organismo que preside Alejandro Domínguez fue contundente sobre el plan de vender participaciones de las Copas del Mundo a entidades privadas que impulsó el titular de la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo, FIFA Forward Enterprise (FFE). “Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones. En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza”, citó la carta.

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“Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos”, agregó la misiva, que se difundió minutos más tarde de un nuevo duro comunicado de la UEFA.

Luego de hacer hincapié en que dentro de poco más de tres meses concluirá el tiempo para que los candidatos a presidente de FIFA se presenten en sociedad, Conmebol dejó en claro que “no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales”. Y estableció que el futuro del fútbol “sólo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 Asociaciones Miembro”.

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Gianni Infantino (FIFA), Aleksander Ceferin (UEFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol)

Esta nueva comunicación de la entidad que maneja a las asociaciones sudamericanas se dio después de la reunión que tuvo la FIFA este miércoles en Marruecos. Tras el cónclave en la ciudad de Rabat, la federación internacional dio a conocer un comunicado en el que admitió errores en el plan, también que las máximas autoridades del organismo le dieron su apoyo a Infantino y dejaron en claro que los rumores sobre que el presidente le había otorgado la sede de la final para el Mundial 2030 a los marroquíes era “falso y engañoso”.

“El Secretario General de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA”, indicó el mensaje que se publicó en el diario inglés, uno de los que destapó la planificación del titular y que terminó de erosionar su relación con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

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Por su parte, la cadena Sky News aseguró que en dicho cónclave “los principales dirigentes de FIFA se ausentaron” y mencionaron entre los perfiles destacados que no estuvieron a la directora de fútbol (Jill Ellis), el director de desarrollo global del fútbol (​​Arsène Wenger), la directora de fútbol femenino (Sarai Bareman) y el director de operaciones (Kevin Lamour).

“Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de este tipo para desfigurar el fútbol. Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene. El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada”, fue el comunicado de la entidad que dirige Ceferin, el primero en apuntar contra Infantino y quien puso en marcha el sabotaje a un plan que lo dejó contra las cuerdas de cara a su intención de ser reelegido para seguir al frente del espacio que controla el fútbol mundial.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el acto abierto a medios para decidir sobre la candidatura conjunta entre Marruecos, Portugal y España para organizar el Mundial 2023 (EFE/Sergio Pérez)

La carta de la Conmebol:

El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad

Ante los acontecimientos que afectan a la familia del fútbol, el Consejo de la CONMEBOL, reunido en la fecha, celebra la decisión de la FIFA de retirar la propuesta de FIFA FORWARD ENTERPRISE.

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Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones.

En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza.

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Hace más de diez años, la FIFA impulsó una profunda reforma de sus Estatutos con el propósito de fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el buen gobierno, estableciendo procedimientos claros y mecanismos específicos para resolver las controversias que pudieran suscitarse dentro de la familia del fútbol, garantizando el debido proceso y el respeto por las normas que rigen nuestra organización.

Ese marco institucional constituye una garantía para todos. Por ello, quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos.

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EL FÚTBOL ES DE TODOS.

Su futuro solo puede construirse sobre la base del respeto a la institucionalidad, a la gobernanza y a los procedimientos democráticos que representan a las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA.

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El próximo 18 de noviembre de 2026 concluirá el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la FIFA y, posteriormente, el Congreso de la FIFA elegirá, mediante el voto de sus 211 Asociaciones Miembro, a la persona que tendrá la responsabilidad de conducir la organización durante el próximo periodo, incluyendo la organización del Mundial Centenario de la FIFA 2030.

En consecuencia, la CONMEBOL no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales.

El Consejo de la CONMEBOL hace un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, actuar con responsabilidad institucional, fortalecer el diálogo y respetar plenamente los mecanismos de gobernanza.

Porque, por encima de cualquier diferencia,

PRIMERO ESTÁ EL FÚTBOL.