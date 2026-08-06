TikTok elimina la cuenta de Perez Hilton tras un incidente durante una transmisión en vivo

Perez Hilton pierde su cuenta de TikTok tras incumplir las normas de la plataforma. (Captura: Instagram)

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TikTok suspendió la cuenta de Perez Hilton después de una transmisión en vivo realizada el martes que derivó en una intervención de las autoridades y en su posterior traslado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con información confirmada por un portavoz de TikTok en Estados Unidos a The Hollywood Reporter, la plataforma detectó la transmisión y notificó de inmediato a su equipo de moderación de contenido en ese país.

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Sin embargo, la empresa indicó que un error durante el proceso de moderación provocó un retraso en la interrupción de la emisión.

La compañía también aclaró que la transmisión tuvo una duración aproximada de 15 minutos, en contraste con algunos reportes iniciales que señalaban que había permanecido activa durante alrededor de media hora.

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La trasmisión de Perez Hilton tardó varios minutos en ser detenida por la plataforma. (Grosby)

Según TikTok, varios intentos de retransmitir el contenido fueron suspendidos en un plazo cercano a los 90 segundos antes de que la plataforma decidiera cancelar de manera definitiva la cuenta del comunicador por incumplir las Normas de la Comunidad.

Durante la transmisión, Perez Hilton apareció realizando acciones que generaron preocupación entre usuarios de la red social.

Fragmentos del video fueron compartidos posteriormente en otras plataformas, lo que motivó múltiples reportes por parte de personas que observaron el contenido.

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade informó que recibió diversas llamadas relacionadas con una persona que transmitía en vivo un episodio de autolesión a través de redes sociales.

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Las autoridades fueron a la residencia de Perez Hilton tras recibir la llamada de emergencia. EFE/Jazon Szenes

Sin identificar públicamente al comunicador por su nombre, las autoridades señalaron que los agentes acudieron al domicilio tras recibir las alertas.

En un comunicado, la dependencia explicó que los oficiales localizaron la residencia, establecieron contacto con familiares y mantuvieron vigilancia de la situación mientras brindaban apoyo a las personas cercanas al involucrado.

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Posteriormente, la Oficina del Sheriff confirmó que la persona fue localizada de forma segura y trasladada para recibir atención médica. Asimismo, indicó que profesionales especializados en salud mental participaron en la respuesta junto con los equipos de emergencia.

Horas después del incidente, el equipo de representación de Perez Hilton publicó un comunicado en su sitio oficial para informar sobre su estado.

El equipo de Perez Hilton comunicó el estado del comunicador tras su hospitalización. (Grosby)

“Muchas personas se han comunicado preocupadas por Perez y estamos profundamente agradecidos por las muestras de cariño, apoyo y oraciones”, señala el mensaje.

El comunicado confirmó que el creador de contenido permanece bajo atención médica y explicó que la prioridad de la familia es su bienestar durante el proceso de recuperación.

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Asimismo, solicitaron respeto a la privacidad de Perez Hilton y de sus familiares mientras continúa recibiendo atención profesional. También indicaron que cualquier actualización sobre su estado de salud será comunicada cuando exista información confirmada.

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es conocido por su trayectoria como comentarista de espectáculos y por el sitio web que fundó a mediados de la década de 2000, especializado en noticias sobre celebridades.

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Durante los años 2000, Perez Hilton fue una de las figuras con mayor influencia dentro de la prensa de entretenimiento en internet (Créditos: Instagram)

Con el paso de los años amplió su presencia a redes sociales, programas de televisión y diferentes plataformas digitales.

El incidente ocurre meses después de que el comunicador enfrentara otros problemas de salud.

A principios de este año informó que había permanecido hospitalizado debido a complicaciones derivadas de una infección generalizada y posteriormente se sometió a una cirugía de emergencia por un coágulo sanguíneo.

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