Padres de República Dominicana perciben incremento en gastos por útiles y uniformes escolares

El inicio del año escolar 2026-2027, previsto para el 24 de agosto, impulsa a las familias de Santo Domingo a reorganizar sus compras escolares. (Foto: cortesía)

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La proximidad del año escolar 2026-2027, programado para comenzar el 24 de agosto, ha hecho que familias en Santo Domingo revisen la manera en que organizan sus compras escolares. De acuerdo con Listín Diario, muchos padres han notado un aumento en los precios de útiles y uniformes en comparación con el año anterior.

Esta situación ha llevado a algunos hogares, en especial aquellos con varios hijos en edad escolar, a repartir las compras en diferentes momentos o semanas. De este modo, buscan manejar sus gastos de forma más equilibrada ante los ajustes de precios observados en comercios de la ciudad.

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Durante un recorrido por comercios de la avenida Juan Pablo Duarte, una de las principales zonas de venta de útiles escolares en el Distrito Nacional, padres consultados describieron que artículos como cuadernos, mochilas, lápices, uniformes y zapatos presentan un costo mayor. Esta diferencia, según indicaron, ha complicado la preparación para el nuevo período lectivo.

Padres consultados señalaron un aumento en los precios de útiles escolares y uniformes en comparación con el año anterior. (Foto: iStock)

Las mochilas y los zapatos concentran parte del gasto más alto

Entre los productos de mayor desembolso se encuentran las mochilas, con precios desde RD$750 (USD 13) hasta RD$1,650 (USD 29), y los zapatos escolares, que oscilan entre RD$1,495 (USD 26) y RD$1,695 (USD 30). A estos se suman los pantalones deportivos (RD$495 a RD$825 / USD 9 a 14), los polochés de cuello (RD$365 a RD$465 / USD 6 a 8) y los pantalones de tela azul marino (RD$775 / USD 14).

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En el caso de los cuadernos tradicionales, se encontró una amplia variación de precios según marca, tamaño y diseño: unidades a RD$55 (USD 1), RD$60 (USD 1), RD$70 (USD 1.2), RD$80 (USD 1,4), RD$100 (USD 2), RD$120 (USD 2.1), RD$135 (USD 2.4), RD$140 (USD 2.5), RD$160 (USD 2.8) y RD$179 (USD 3).

Para los materiales dirigidos a niños de uno a cinco años, los cuadernos de trabajo, caligrafías y libros de cuentos se venden entre RD$155 (USD 2.7) y RD$250 (USD 4). Las caligrafías dominicanas para estudiantes de primero a sexto de primaria llegan a RD$395 (USD 7).

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Otros artículos básicos también forman parte del ajuste que deben hacer las familias: un paquete de tres lapiceros cuesta RD$25 (USD 0.4), el pegamento pequeño RD$70 (USD 1.2), un borrador RD$45 (USD 0.8), un set de lápices con multipuntas RD$159 (USD 2.8), un combo de seis lápices con sacapuntas y borrador RD$139 (USD 2.4), un juego de reglas RD$75 (USD 1.3) y una tijera escolar RD$45 (USD 0.8).

Las familias con varios hijos en edad escolar reparten la compra de útiles y uniformes en distintas semanas para equilibrar el gasto. (Foto: cortesía)

Además, se registraron precios de apoyo para compras por volumen o promociones puntuales: una cartulina RD$45 (USD 0.8), una oferta de tres cuadernos RD$105 (USD 1.8), dos borradores RD$75 (USD 1.3) y dos sacapuntas RD$47 (USD 0.8).

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Las familias distribuyen las compras y priorizan lo indispensable

Ramona, una madre consultada en una de las tiendas, informó que gasta hasta RD$15,000 (USD 259) en útiles escolares para sus tres hijos. Explicó que cada uno utiliza 12 cuadernos y que prefiere comprar materiales más costosos si resisten todo el año escolar. Durante su compra junto a su esposo e hijos, relató: “Le compra hasta 12 y 14 cuadernos a cada uno, con sus uniformes y todo lo que necesitan, porque lo que viene a dar el Gobierno ya entraron a la escuela y a veces no les toca de algo que necesitan”.

Otra madre, Maribel, consultada por Listín Diario describió los precios como “por las nubes” y afirmó que el alza la llevó a reorganizar el presupuesto familiar. Su plan, contó, es dejar para más adelante parte de la lista con la expectativa de encontrar descuentos antes del comienzo de la docencia. “Yo espero en las próximas semanas para adquirir los materiales restantes, con la esperanza de encontrar mejores ofertas antes del inicio de la docencia”, resumió Maribel.

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