Sale a la luz el audio de la llamada al 911 de Perez Hilton donde se revelan los detalles de un “intento de suicidio”

Perez Hilton fue hospitalizado tras un incidente de autolesión en su casa de Miami (Grosby)

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El audio de la llamada al servicio de emergencias relacionada con la hospitalización de Perez Hilton reveló nuevos detalles sobre la respuesta de las autoridades después de que el creador de contenido protagonizara un incidente de autolesión en su domicilio de Miami.

De acuerdo con los registros de despacho obtenidos por medios estadounidenses, la llamada inicial fue recibida alrededor de las 10:41 p. m. del martes y fue clasificada como un intento de suicidio en una residencia del área de Miami.

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Varias unidades policiales y equipos de emergencia fueron enviados al lugar, mientras otras unidades permanecieron en espera debido a que se trataba de una situación activa.

El audio del despacho indicó que las autoridades recibieron información sobre una posible emergencia relacionada con una persona que estaba transmitiendo contenido preocupante en redes sociales.

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Las autoridades atendieron a un llamado de emergencia relacionado con un intento de suicidio (Captura: Instagram)

Horas antes, alrededor de las 6:51p. m., ya se había generado una alerta por una posible situación de riesgo. Posteriormente, los reportes identificaron que la respuesta correspondía a un creador de contenido conocido como Perez Hilton.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que recibió múltiples llamadas de personas preocupadas después de que usuarios observaran una transmisión en vivo en redes sociales en la que se mostraban actos de autolesión.

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Alrededor de las 7:10 p. m. llegaron agentes para intentar entrar en la vivienda. “Mario, somos la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, por favor, salga de la casa”, se oye decir a un agente.

Las imágenes del timbre Ring muestran a los agentes en el lugar a las 23:11 horas, cuatro horas después de su llegada inicial.

Los agentes ingresaron a la propiedad de Perez Hilton poco después de las 23:00 horas. EFE/Jazon Szenes

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que la persona involucrada fue localizada y trasladada por Miami-Dade Fire Rescue a un hospital local para recibir atención médica.

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También señaló que la Unidad de Respuesta a Crisis del departamento y profesionales de salud mental brindaron apoyo y recursos a la familia.

El equipo de representación de Perez Hilton emitió un comunicado después de conocerse la situación. En una primera declaración, señaló que estaba al tanto del contenido difundido en internet y que intentaba establecer contacto directo con el comunicador.

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“La principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el bienestar de su familia”, indicó su equipo, agregando que no realizarían especulaciones mientras no contaran con información confirmada.

El equipo de Perez Hilton informó que están centrados en el bienestar del comunicador. (Grosby)

Posteriormente, sus representantes actualizaron el mensaje y señalaron que todavía no tenían detalles adicionales sobre su estado de salud. También agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron respeto a la privacidad del comunicador y sus familiares durante el proceso de recuperación.

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Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es conocido por su trayectoria como comentarista de entretenimiento y por su sitio web dedicado a noticias sobre celebridades. A lo largo de los años también ha participado en programas de televisión, podcasts y plataformas digitales.

El comunicador es padre de tres hijos: Mario, de 13 años; Mia, de 11 años; y Mayte, de 8 años. De acuerdo con reportes publicados tras el incidente, sus hijos no se encontraban en la vivienda durante la transmisión en vivo.

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El episodio ocurre meses después de que Hilton enfrentara otros problemas de salud. En marzo, fue hospitalizado después de desarrollar complicaciones médicas tras tomar medicamentos para la gripe con el estómago vacío.

Perez Hilton tuvo complicaciones médicas en marzo. EFE

Según explicó posteriormente, la situación derivó en una úlcera, una perforación y una infección generalizada que requirió varias semanas de atención hospitalaria.

Al mes siguiente, el comentarista informó que se sometió a una cirugía de emergencia debido a un coágulo de sangre. Tras su recuperación, compartió públicamente reflexiones sobre su experiencia y habló sobre su relación con la fe.

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