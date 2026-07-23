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Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

El lateral izquierdo retornó a la casa familiar y estuvo con el Flaco López. “Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá”, afirmó ante sus vecinos

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Medina y el flaco lopez estuvieron en Villa Caraza tras el Mundial

La vuelta de la selección argentina al país tras la final del Mundial 2026 estuvo marcada por el recibimiento de sus jugadores y, entre ellos, hubo dos protagonistas que dieron de qué hablar en Villa Caraza, Lanús. Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, y su compañero de equipo nacional, José Manuel el Flaco López, delantero del Palmeiras, fueron recibidos por una multitud que se congregó en el barrio para expresar su apoyo después de la caída ante España por 1-0 en el partido decisivo.

La derrota de Argentina en la final del Mundial ante España generó un fuerte impacto entre los aficionados y alimentó insólitas teorías conspirativas en redes sociales. Medina, quien jugó cinco partidos en la Copa del Mundo, incluidas las instancias finales, se refirió a este clima con un mensaje directo a quienes lo esperaban en la puerta de la casa de su familia.

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“No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, afirmó Facundo Medina entre aplausos y muestras de afecto de sus vecinos de Villa Caraza. El jugador, surgido de las inferiores de River Plate, buscó zanjar rumores sobre internas en el plantel y especulaciones sobre el resultado del partido. En línea con declaraciones anteriores del ayudante de campo Roberto Ayala, Medina descartó cualquier versión que pusiera en duda la unidad del grupo.

Facundo Medina fue titular en tres partidos del Mundial e ingresó en otros dos juegos, incluyendo la final ante España (Foto: Reuters/James Lang)
Facundo Medina fue titular en tres partidos del Mundial e ingresó en otros dos juegos, incluyendo la final ante España (Foto: Reuters/James Lang)

El zaguero también abordó el sentimiento compartido por el equipo nacional tras perder la final. “Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”, expresó Medina, quien, tal como se pudo ver en los videos que circulan por redes sociales, se mostró conmovido por la ovación de los vecinos y agradeció el apoyo recibido a pesar de la derrota. “Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, reconoció el defensor.

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El reencuentro en Villa Caraza no solo fue un momento de desahogo colectivo, sino también una oportunidad para reivindicar el orgullo por los orígenes. José Manuel el Flaco López se sumó al mensaje ante la multitud reunida: “Compartir un poco con él para olvidarnos lo que pasó hace unos días. El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”, afirmó el delantero, nacido en San Lorenzo, Corrientes. “Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”, agregó López, quien también recibió el cariño de los vecinos.

La jornada continuó con un partido informal de fútbol 5, en el que Medina vistió la camiseta de River Plate –club en el que se formó– y López un conjunto de la selección argentina. Las imágenes de ambos futbolistas en el barrio se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en símbolo del vínculo entre los jugadores y su lugar de origen.

Facundo Medina con el Flaco López. El lateral de 27 años surgió de River, pero emigró al fútbol francés tras destacarse en Talleres de Córdoba (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
Facundo Medina con el Flaco López. El lateral de 27 años surgió de River, pero emigró al fútbol francés tras destacarse en Talleres de Córdoba (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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