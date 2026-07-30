Su club lo acaba de comprar, pero lo vendería a un gigante de Alemania: el curioso caso de una figura de la selección argentina

Facundo Medina jugó su primer Mundial con Argentina en 2026. El lateral es pretendido por el Bayer Leverkusen (REUTERS/Hannah Mckay)

Guardar

Luego de disputar su primer Mundial con la selección argentina, Facundo Medina podría dar un nuevo salto en su carrera profesional. En medio del mercado de pases europeo, el defensor de 27 años, cuyo pase pertenece al Olympique de Marsella, está en la mira del Bayer Leverkusen de Alemania.

Lo particular de este interés por parte del equipo que milita en la Bundesliga es que el pase de Medina fue adquirido en su totalidad recientemente por el club francés, al que había llegado a préstamo desde el Lens hace un año. La institución de Marsella tenía la obligación de compra del lateral izquierdo y abonó un total de 20 millones de euros (unos 23 millones de dólares) que contemplaron los 2.000.000 del préstamo inicial, sumado a los 18 restantes de la ficha, que además incluyen bonos por objetivos en otros dos millones. El contrato que firmó el jugador oriundo de Villa Fiorito vence el 31 de diciembre de 2030.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una nota publicada por el diario alemán Bild, Bayer Leverkusen necesita resolver un puesto clave en el plantel tras la salida del español Alejandro Grimaldo, quien se marchó al Atlético de Madrid por 25 millones de euros, y tiene tiempo hasta el mediodía del sábado para definir el fichaje. Entre los candidatos para reforzar la defensa se encuentra Facundo Medina. El argentino compite con otro futbolista como el español Miguel Gutiérrez (Napoli). “Mientras que Medina, que disputó el Mundial con Argentina, destaca por su solidez defensiva y su capacidad para recuperar la pelota, Gutiérrez es un lateral técnicamente dotado con vocación ofensiva”, indicó el medio en su artículo. Con poco tiempo para resolver y negociaciones en camino, se estima que el Marsella exija no menos de 20 millones de euros para venderlo.

Facundo Medina se consolidó en Olympique de Marsella y el club francés le compró el pase al Lens en 20 millones de euros (REUTERS/Manon Cruz)

Tras disputar cinco partidos en la Copa del Mundo 2026 con Argentina, donde obtuvo la medalla de plata tras perder en la final ante España por 1-0, Medina se convirtió en uno de los jugadores de gran consideración por los analistas. El futbolista que se inició en las divisiones de River Plate pero que debutó en Talleres de Córdoba antes de emigrar a Europa, jugó un total de 309 minutos en la máxima competencia de la FIFA y Lionel Scaloni lo incluyó como titular en los dos primeros partidos del Grupo J ante Argelia y Austria (le dio una asistencia a Messi en el primer gol) debido a la lesión de Nicolás Tagliafico, y en los 16avos de final ante Cabo Verde.

PUBLICIDAD

En el inicio de su carrera como profesional, el argentino disputó 33 partidos con Talleres y fue vendido en 2020 al Lens de Francia. En la Ligue 1, Medina se destacó como uno de los mejores en su puesto y fue indiscutido en su equipo, con 166 encuentros disputados y 8 goles anotados. Debido a su buen rendimiento, pasó a préstamo con cargo en julio de 2025 al Olympique de Marsella, donde tiene como compañeros a Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli. Allí jugó hasta el momento 22 partidos, con una asistencia. En el caso de que se haga efectiva la transferencia al Bayer Leverkusen, sería compañero de otros argentinos como Exequiel Palacios (compartió el plantel de la Selección) y Ezequiel Equi Fernández.