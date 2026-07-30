Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Su club lo acaba de comprar, pero lo vendería a un gigante de Alemania: el curioso caso de una figura de la selección argentina

Facundo Medina, de gran rendimiento en el Mundial 2026, podría dejar el Olympique de Marsella en las próximas horas

Facundo Medina jugó su primer Mundial con Argentina en 2026. El lateral es pretendido por el Bayer Leverkusen (REUTERS/Hannah Mckay)
Facundo Medina jugó su primer Mundial con Argentina en 2026. El lateral es pretendido por el Bayer Leverkusen (REUTERS/Hannah Mckay)
Guardar

Luego de disputar su primer Mundial con la selección argentina, Facundo Medina podría dar un nuevo salto en su carrera profesional. En medio del mercado de pases europeo, el defensor de 27 años, cuyo pase pertenece al Olympique de Marsella, está en la mira del Bayer Leverkusen de Alemania.

Lo particular de este interés por parte del equipo que milita en la Bundesliga es que el pase de Medina fue adquirido en su totalidad recientemente por el club francés, al que había llegado a préstamo desde el Lens hace un año. La institución de Marsella tenía la obligación de compra del lateral izquierdo y abonó un total de 20 millones de euros (unos 23 millones de dólares) que contemplaron los 2.000.000 del préstamo inicial, sumado a los 18 restantes de la ficha, que además incluyen bonos por objetivos en otros dos millones. El contrato que firmó el jugador oriundo de Villa Fiorito vence el 31 de diciembre de 2030.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una nota publicada por el diario alemán Bild, Bayer Leverkusen necesita resolver un puesto clave en el plantel tras la salida del español Alejandro Grimaldo, quien se marchó al Atlético de Madrid por 25 millones de euros, y tiene tiempo hasta el mediodía del sábado para definir el fichaje. Entre los candidatos para reforzar la defensa se encuentra Facundo Medina. El argentino compite con otro futbolista como el español Miguel Gutiérrez (Napoli). “Mientras que Medina, que disputó el Mundial con Argentina, destaca por su solidez defensiva y su capacidad para recuperar la pelota, Gutiérrez es un lateral técnicamente dotado con vocación ofensiva”, indicó el medio en su artículo. Con poco tiempo para resolver y negociaciones en camino, se estima que el Marsella exija no menos de 20 millones de euros para venderlo.

Facundo Medina se consolidó en Olympique de Marsella y el club francés le compró el pase al Lens en 20 millones de euros (REUTERS/Manon Cruz)
Facundo Medina se consolidó en Olympique de Marsella y el club francés le compró el pase al Lens en 20 millones de euros (REUTERS/Manon Cruz)

Tras disputar cinco partidos en la Copa del Mundo 2026 con Argentina, donde obtuvo la medalla de plata tras perder en la final ante España por 1-0, Medina se convirtió en uno de los jugadores de gran consideración por los analistas. El futbolista que se inició en las divisiones de River Plate pero que debutó en Talleres de Córdoba antes de emigrar a Europa, jugó un total de 309 minutos en la máxima competencia de la FIFA y Lionel Scaloni lo incluyó como titular en los dos primeros partidos del Grupo J ante Argelia y Austria (le dio una asistencia a Messi en el primer gol) debido a la lesión de Nicolás Tagliafico, y en los 16avos de final ante Cabo Verde.

PUBLICIDAD

En el inicio de su carrera como profesional, el argentino disputó 33 partidos con Talleres y fue vendido en 2020 al Lens de Francia. En la Ligue 1, Medina se destacó como uno de los mejores en su puesto y fue indiscutido en su equipo, con 166 encuentros disputados y 8 goles anotados. Debido a su buen rendimiento, pasó a préstamo con cargo en julio de 2025 al Olympique de Marsella, donde tiene como compañeros a Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli. Allí jugó hasta el momento 22 partidos, con una asistencia. En el caso de que se haga efectiva la transferencia al Bayer Leverkusen, sería compañero de otros argentinos como Exequiel Palacios (compartió el plantel de la Selección) y Ezequiel Equi Fernández.

Temas Relacionados

Facundo MedinaOlympique de MarsellaBayer LeverkusenSelección ArgentinaMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gianni Infantino explicó cómo es el FIFA Forward Enterprise, el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

En las horas previas a la decisión del boicot de UEFA y Concacaf, la Casa Madre del fútbol difundió un video para aclarar el objetivo del flamante proyecto que se planteó

Gianni Infantino explicó cómo es el FIFA Forward Enterprise, el plan que desató una crisis en el fútbol mundial

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

El Xeneize intentará hacer valer la victoria por 1 a 0 cosechada en La Bombonera. Desde las 21.30, por DSports

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Colapinto reveló sus “hábitos” antes de subir a un coche de F1, habló sobre su “adicción” al mate y nombró cuáles son sus pilotos amigos

El argentino realizó una divertida entrevista junto a la comediante británica Amelia Dimoldenberg en la que también puntualizó en las “supersticiones” que tiene antes de subirse al monoplaza

Colapinto reveló sus “hábitos” antes de subir a un coche de F1, habló sobre su “adicción” al mate y nombró cuáles son sus pilotos amigos

Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

Las 41 federaciones que componen la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol se reunieron para debatir el proyecto

Crece la crisis en el fútbol mundial: Concacaf se unió a la postura de UEFA y rechazó el plan de FIFA

El árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habló por primera vez: la charla que tuvo con Lionel Messi

Slavko Vinčić, que acaba de retirarse tras dirigir la final del mundo, dio detalles de lo que fue el trascendental encuentro en Nueva Jersey

El árbitro de la final del Mundial entre Argentina y España habló por primera vez: la charla que tuvo con Lionel Messi

MALDITOS NERDS

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Dispatch suma una versión para Xbox Series y sincroniza el progreso con PC

‘Warhammer 40,000: Dawn of War IV’ presenta el gameplay de los Necrones

REVIEW | House of the Dragon - Temporada 3 - Episodios 5 y 6: Punto de quiebre

Veteranos de BioWare presentan ‘The Eventide’, un juego detectivesco sobrenatural

ENTRETENIMIENTO

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

Detrás de la supuesta “secta” de Jared Leto: cómo eran los retiros de más de 6000 dólares en una isla de Croacia

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos y solo uno cumplió los requisitos legales, según monitoreo de Centro de Investigaciones

El Congreso de Guatemala aprobó 14 decretos y solo uno cumplió los requisitos legales, según monitoreo de Centro de Investigaciones

El juzgado de trabajo de Guatemala levanta el emplazamiento del sindicato de maestros contra el Ministerio de Educación

Ocho de cada diez nicaragüenses dicen sentir vigilancia estatal, según informe

¿Líder o dictador? A 45 años del último vuelo del general panameño Omar Torrijos Herrera

El Salvador: estafa y usurpación de títulos en Santa Tecla, el detalle que detonó dos casos por servicios de construcción sin acreditación