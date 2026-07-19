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“Pensemos en jugar nomás”: la arenga de Messi a sus compañeros de la selección argentina antes de la final del Mundial ante España

El capitán del elenco nacional se dirigió al grupo en la puerta del vestuario

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A minutos de saltar al campo del MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi reunió a sus compañeros a la salida del vestuario y les pidió calma por encima de cualquier otra cosa. “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, les dijo el capitán de la selección argentina, de 39 años y en lo que es su sexta participación en una Copa del Mundo.

La arenga fue breve y directa. Messi repitió la palabra “tranquilidad” en varias oportunidades y cerró con una palmada colectiva, en un gesto que buscó bajar la tensión antes del partido más importante del certamen. No hubo énfasis en el rival ni en la trascendencia del momento: el mensaje fue exclusivamente hacia adentro, hacia el estado mental del grupo.

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El capitán albiceleste llegó a esta final con 8 goles y 4 asistencias en siete partidos, en lo que representa su mejor actuación en una Copa del Mundo. Sus registros lo ubican como el segundo máximo goleador del torneo, a dos tantos del francés Kylian Mbappé, quien lidera con 10. En el historial de los Mundiales, Messi acumula 21 goles en seis ediciones y disputa mano a mano con Mbappé (22) la cima del ranking histórico de artilleros.

Para la Albiceleste, el encuentro ante la Roja comenzó con una dinámica de resistencia: España tuvo la posesión del balón durante gran parte del primer tiempo, mientras Argentina apostó al contragolpe. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue figura con tapadas ante Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, y la nota negativa llegó con la lesión de Lisandro Martínez, quien debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi a los 43 minutos. El primer tiempo terminó sin goles.

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Es la tercera final mundialista de Messi. Las anteriores fueron en Brasil 2014, donde Argentina cayó ante Alemania, y en Qatar 2022, donde la Selección se consagró campeona ante Francia en la definición por penales. Con 39 años y 24 días, el rosarino disputa este domingo su 34° partido en Copas del Mundo, marca que ya es la más alta en la historia del torneo.

La arenga de Messi
La arenga de Messi

En el inicio del complemento, luego del show de mediotiempo -el primero en una final de la historia de los Mundiales-, el capitán albiceleste volvió a arengar a sus compañeros. Esta vez, el astro rosarino fue un poco más breve, pero volvió a pedir por “Tranquilidad” y repitió el “vamos a jugar”.

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