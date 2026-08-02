Asesinaron a un hombre en plena vía pública en Salta: detuvieron a un sospechoso e investigan si hubo una pelea previa

Personal de Criminalística preserva la escena en Villa San Antonio tras el hallazgo del cuerpo de la víctima

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El viernes por la noche, un hombre murió tras sufrir una herida provocada con un arma blanca en la vía pública. La Justicia investiga el hechos que sucedió en Villa San Antonio, en la ciudad de Salta, como un homicidio. Mientras la investigación se encuentra en curso y las primeras diligencias permitieron detener a un sospechoso que será imputado en las próximas horas.

El crimen tuvo lugar sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron acerca de una persona herida y tendida en la calzada. Al arribar los servicios de emergencia, constataron que el hombre presentaba una lesión compatible con un arma blanca. Personal de Criminalística y Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) intervino inmediatamente para preservar la escena, recoger pruebas y relevar testimonios.

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De acuerdo con la información oficial brindada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quedó a cargo del caso. Espilocín dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizará la autopsia para determinar la causa puntual del fallecimiento y así orientar la investigación.

Las primeras tareas investigativas apuntan a que el ataque que terminó con la muerte de un hombre, ocurrió en el marco de una presunta pelea. Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público Fiscal recabó pruebas, tomó testimonios y analizó registros de cámaras de seguridad de la zona. A partir de este trabajo, se logró identificar y detener a un hombre, quien permanece como principal sospechoso.

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La audiencia de imputación se realizará el lunes, momento en el que el detenido será notificado formalmente sobre la acusación y sus derechos. Esta podría portar nuevos detalles sobre la mecánica del hecho y la presunta responsabilidad del detenido. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Las autoridades mantienen activas todas las líneas de investigación y que el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Buscan establecer si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor, el móvil del episodio y la posible participación de otras personas. En línea con los procedimientos habituales, el avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, así como del análisis de las pruebas materiales.

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El fiscal Espilocín coordina las acciones del equipo de investigación y mantiene contacto permanente con las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar el desarrollo transparente y riguroso del proceso judicial. El Ministerio Público Fiscal de Salta recordó a la comunidad la importancia de brindar información que pueda resultar útil para el esclarecimiento del caso, y aseguró que el resguardo de la identidad de los testigos está garantizado por la normativa vigente.

El caso generó preocupación entre los habitantes de Villa San Antonio y zonas aledañas, quienes manifestaron inquietud por el nivel de violencia evidenciado en el episodio. En el contexto de violencia reciente en Salta, medios locales reportaron una secuencia de homicidios durante los últimos meses. La recurrencia de episodios de este tipo ha llevado a la comunidad a exigir respuestas.

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En el transcurso de una sola semana, Salta registró tres homicidios, lo que intensificó la preocupación social y puso en evidencia el aumento de la violencia letal en la provincia. Según medios locales, estos crímenes se produjeron en distintos barrios de la capital y en localidades cercanas, con víctimas que perdieron la vida tras enfrentamientos en la vía pública o ataques con armas blancas.

Uno de los casos recientes se registró en el barrio Norte Grande de la ciudad de Salta, donde un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras recibir una puñalada durante una pelea en la vía pública. Las autoridades detuvieron al presunto agresor y la autopsia confirmó que la causa de muerte fue una herida en la arteria aorta.

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