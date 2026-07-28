Mastantuono marcó un gol, pero recibió duras críticas tras un amistoso del Real Madrid: “No le salía absolutamente nada”

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La continuidad de Franco Mastantuono en el Real Madrid pende de un hilo porque la dirigencia le busca un destino al joven de 18 años para sumar minutos y confianza en otra liga importante de Europa, pero el ex atacante de River Plate intenta ganarse la confianza del entrenador José Mourinho en los amistosos de preparación antes del inicio de la competencia oficial con la Liga de España y la Champions League como objetivos principales del Merengue.

Al igual que el primer duelo con victoria 1-0 ante Alcorcón, Mastantuono volvió a ser titular en el triunfo 4-1 ante Leganés disputado en la tarde española de este martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano con solo 45 minutos abiertos a la prensa y convirtió el tercer gol de la Casa Blanca: aprovechó un rebote del arquero Juan Soriano para empujar la pelota en el área chica. A pesar de ese tanto, los medios locales realizaron un crudo análisis de su actualidad y vislumbran su futuro lejos del Madrid.

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El diario AS afirmó que el futbolista no atravesaba un buen partido hasta su tanto: "Estaba viviendo algo que si no era una pesadilla, se le parecía mucho. Lo intentaba, pero no le salía absolutamente nada“. La fuente citada ya había tenido duras palabras después del primer amistoso: aseguró que ”desaprovechó" el encuentro ante Alcorcón porque “se fue apagando poco a poco” después de haber generado un penal errado por Arda Güler. Se busca replicar el ejemplo de Endrick, quien tuvo una productiva cesión con muchos minutos durante el último semestre en el Olympique de Lyon y regresó a las huestes del elenco Blanco.

En este sentido, el matutino Mundo Deportivo precisó que estuvo “irregular” y dejó una sentencia: “Sigue dejando la sensación de que su nivel no alcanza para ser el extremo derecho titular del Real Madrid”.

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El ex atacante de River Plate convirtió un gol en el 4-1 a Leganés (@RealMadrid-Twitter)

Mientras tanto, Marca evitó enfocar su mirada en el jugador argentino, quien se movió sobre la banda derecha y fue uno de los tres atacantes por delante de los mediocampistas y por detrás del único centrodelantero Gonzalo García en un claro 4-2-3-1. Incluso, asentó que “fue el más enchufado” durante el ensayo inicial del viernes pasado.

Lo cierto es que el periódico AS afirmó que la opción de un préstamo sin opción de compra para que sume continuidad parece “encaminada” con el Fulham de la Premier League, la Fiorentina de la Serie A y el Villarreal de España en su horizonte. El elenco inglés tiene el plus de contar como entrenador a Álvaro Arbeloa, quien asumió el pasado semestre de manera interina en el Real Madrid por la salida de Xabi Alonso. “Está descartado que haya un retorno (aunque sea temporal) a Argentina” firmó el periodista Carlos Forjanes, aunque su vuelta a River Plate tampoco fue una opción que tuviese asidero.

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Remarcan que el desenlace todavía “no es inminente”, pero la llegada de nuevas opciones en la ofensiva le quitarán lugar al hombre de la selección argentina, ya que buscarán cerrar el fichaje de Yan Diomandé desde el RB Leipzig de Alemania y hay cuatro futbolistas que podrían jugar en la misma posición si así lo requiere Mourinho con Brahim Díaz, Federico Valverde, Arda Güler y Bernardo Silva como opciones. Todo esto sin mencionar a Rodrygo, quien está lesionado y se reincorporará al plantel desde enero próximo.

Federico Valverde abrió la historia en la Ciudad Deportiva de Valdebebas (Créditos: Europa Press)

Además, el medio The Athletic aseguró que “los próximos días serán clave” en el futuro de Mastantuono porque se espera una reunión de sus representantes con directivos en esta semana antes de resolver sus próximos pasos. Tampoco descartaron que el Arsenal de Inglaterra vaya a la carga por Vinicius Júnior, quien tiene contrato hasta mitad de 2027 y todavía no renovó. En el plano de las altas, el Merengue no se retira del mercado porque analiza comenzar una negociación por Rodri, ganador del premio a mejor jugador del Mundial que ganó con España.

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Cabe mencionar que Bernardo Silva se reincorporará en los próximos días, luego de sus vacaciones posteriores a la participación de Portugal en la Copa del Mundo. Uno de los refuerzos, Denzel Dumfries, siguió el amistoso desde el palco del recinto junto a Ferland Mendy, Rodrygo y Eder Militao.

El ensayo contra Leganés registró las anotaciones de Federico Valverde y Gonzalo García en la etapa inicial, mientras que la visita descontó a través de Naím García. El anfitrión liquidó el pleito durante el complemento a través de Franco Mastantuono y un gol en contra de Rubén Pulido.

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