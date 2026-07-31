Franco Mastantuono “tiene un pie y medio afuera” del Real Madrid: la tajante decisión que tomó Mourinho

Real Madrid le busca una salida a préstamo a Franco Mastantuono (REUTERS/Michaela Stache)

Guardar

El futuro de Franco Mastantuono está cada vez más lejos del Real Madrid y crecen los rumores de que el futbolista abandonará la institución en calidad de cedido en la presente temporada. Luego de sumar minutos en los primeros amistosos del elenco dirigido por José Mourinho, el argentino quedó afuera de la convocatoria para el partido de preparación del próximo sábado contra la Fiorentina de Italia por decisión del técnico portugués. La postura reforzó la posibilidad de una salida a préstamo para que el volante de 18 años sume minutos fuera del club blanco.

El encuentro será el primer amistoso oficial de la pretemporada del equipo de Mourinho. La exclusión del atacante llega después de una semana en la que, según el portal español Marca, quedó definida una hoja de ruta: buscar una cesión tras una primera temporada en la que no encontró protagonismo. “Tiene pie y medio fuera y apunta a salir cedido en este mercado”, destacó el portal.

PUBLICIDAD

La alternativa de un regreso a River Plate perdió fuerza, más allá del interés por parte de las dos partes y del curioso mensaje que subió este viernes el futbolista: con una foto de River en su infancia. El Real Madrid prefiere que continúe en Europa y ya hay tres clubes italianos dispuestos a pedir su préstamo: Nápoles, Milan y Fiorentina, que ya abrió conversaciones por el argentino. “Más que el nombre del equipo, la prioridad pasa por encontrar el contexto adecuado: un proyecto en el que Mastantuono tenga continuidad y pueda actuar por detrás del delantero, como mediapunta, la demarcación en la que se siente más cómodo”, remarcó Marca.

Mastantuono sumó minutos en los primeros dos amistosos del Real Madrid y convirtió un gol contra Leganés (@RealMadrid)

Mastantuono alternó durante gran parte de su primera temporada en el Real Madrid, la cual también estuvo atravesada por una lesión en el pubis —además de una expulsión de dos fechas—. Con este panorama, el jugador surgido en River disputó un total de 1484 minutos repartidos en 35 partidos: convirtió tres goles y brindó una asistencia.

PUBLICIDAD

Hace algunos días, su continuidad ya aparecía comprometida porque la dirigencia le buscaba una salida para que ganara confianza en otra liga importante de Europa. El futbolista, mientras tanto, intentaba convencer a Mourinho durante los amistosos previos al arranque de la Liga de España.

En el triunfo 4-1 ante Leganés en el estadio Alfredo Di Stéfano, Mastantuono fue titular y marcó el tercer gol del Real Madrid tras aprovechar un rebote del arquero Juan Soriano dentro del área. También había sido titular en la victoria 1-0 ante Alcorcón. A pesar de ese gol, el análisis de la prensa española fue crítico. El diario AS sostuvo que no estaba completando un buen partido hasta su tanto y describió su actuación con esta frase: “Estaba viviendo algo que si no era una pesadilla, se le parecía mucho. Lo intentaba, pero no le salía absolutamente nada”.

PUBLICIDAD

Fulham de Inglaterra, Villarreal de España, Fiorentina, Milan y Napoli de Italia están interesados en Mastantuono (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Además del interés por parte de los tres equipos italianos de la Serie A, la situación de Mastantuono es seguida de cerca por clubes de otras ligas importantes de Europa. Según AS, la fórmula que hoy aparece más avanzada es una cesión sin opción de compra. En ese escenario aparecen el Fulham de la Premier League y el Villarreal de España.

El equipo inglés tiene un factor adicional: su entrenador es Álvaro Arbeloa, que asumió de manera interina en el Real Madrid el semestre pasado tras la salida de Xabi Alonso. Carlos Forjanes escribió en el diario que “está descartado que haya un retorno, aunque sea temporal, a Argentina”.

PUBLICIDAD

La competencia interna también reduce su margen. El club pretende cerrar el fichaje de Yan Diomandé desde el RB Leipzig y Mourinho ya cuenta con variantes para esa zona del campo como Brahim Díaz, Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva y Carlos Espí, una de las flamantes incorporaciones.

A esa nómina se suma Rodrygo, que está lesionado y volverá al plantel a partir de enero. En los próximos días también se reincorporará Bernardo Silva después de sus vacaciones tras la participación de Portugal en la Copa del Mundo. En paralelo, el Real Madrid sigue activo en el mercado y estudia abrir una negociación por Rodri, distinguido como mejor jugador del Mundial que ganó con España.

PUBLICIDAD

El posteo que Mastantuono hizo este viernes