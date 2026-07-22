Real Madrid quiere aplicar la “fórmula Endrick” con Franco Mastantuono: las cinco propuestas que tiene para marcharse del club

Franco Mastantuono se marcharía en condición de cedido del Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El futuro de Franco Mastantuono ha entrado en una fase decisiva tras las recientes gestiones de Real Madrid, que evalúa la cesión del jugador a otro club durante el verano europeo, sin incluir cláusula de compra. La noticia, difundida por el periodista especializado Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, sitúa al joven futbolista argentino en el centro de la atención del mercado del Viejo Contientne, con más de cinco instituciones de España y el extranjero interesadas en contar con sus servicios a préstamo.

De acuerdo con la información publicada por el periodista italiano, Real Madrid mantiene la convicción de que Mastantuono representa un proyecto a largo plazo y, por este motivo, descarta cualquier posibilidad de transferencia definitiva en la actual ventana de fichajes. El club madrileño adquirió al mediocampista hace un año y considera que su desarrollo requiere de mayor rodaje competitivo fuera de la institución, lo que ha motivado la apertura a fórmulas similares a la utilizada con Endrick meses atrás.

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“El Real Madrid está listo para dar luz verde a la salida cedida de Franco Mastantuono este verano. Sin cláusula de compra; cesión directa ya que se ve a Mastantuono en una posición similar a la de Endrick en enero. Más de 5 clubes en España y en el extranjero, tras él”, escribió en su cuenta en la red social X.

En un video difundido en su canal de YouTube, Romano amplió los detalles sobre las negociaciones. Explicó que en las últimas dos semanas, Real Madrid recibió más de tres o cuatro propuestas de clubes españoles, como otras de conjunto extranjeros interesados en el préstamo de Franco Mastantuono. El periodista subrayó que la postura del club blanco es categórica: únicamente se contempla una cesión directa, sin opción ni obligación de compra. “El Real Madrid sigue creyendo en el jugador”, sostuvo Romano, quien remarcó que la institución pretende que Mastantuono adquiera experiencia y minutos antes de incorporarse definitivamente a la dinámica del primer equipo.

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El proceso de decisión sobre el futuro inmediato de Mastantuono implica conversaciones directas entre el club, el entorno del futbolista y su familia. Según precisó el periodista, la determinación final recaerá sobre el propio jugador, quien dispone de ofertas tanto de equipos de La Liga española como de otras ligas europeas. La estrategia recuerda el camino elegido por Endrick, quien tras llegar al Real Madrid fue cedido al Olympique de Lyon para sumar minutos y luego regresar al club dueño de su pase. “Una especie de fórmula Endrick para el Real Madrid”, graficó el comunicador.

La información sostiene que la figura de José Mourinho, flamante director técnico del Real Madrid, está plenamente involucrada en la definición de esta y otras situaciones similares dentro del plantel.

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“El Real Madrid no está interesado en traspaso definitivo, así que el Real Madrid sigue creyendo en el jugador. Lo ficharon hace un año. Saben que necesita algo de tiempo para desarrollarse y adaptarse. Pero el Real Madrid va a hablar con Mastantuono, con su agente y con su familia sobre la posibilidad de irse en préstamo. Es decir, un préstamo directo, sin opción de compra ni obligación de compra”, detalló.

El seguimiento de Franco Mastantuono por parte de clubes europeos no es nuevo, pero la decisión de Real Madrid de abrir la posibilidad de una cesión, sin ceder derechos federativos ni opciones de compra, refuerza la confianza de la directiva en su potencial. En ese sentido, la fórmula adoptada busca evitar que el futbolista pierda vínculo contractual con la institución, permitiéndole evolucionar en un entorno competitivo adecuado y bajo la observación constante del club propietario de su pase.

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“Mastantuono puede decidir. Tiene ofertas de España, pero también del extranjero, y luego regresaría al Real Madrid. El club discutirá esto directamente con Mastantuono. Habrá conversaciones. Veremos qué va a pasar. Pero Mastantuono podría ser el nuevo Endrick para el Real Madrid en términos de cesión, para luego regresar al club y tener nuevas oportunidades”, concluyó Romano.

En su primera temporada en la Casa Blanca, el joven mediocampista de 18 surgido de la cantera de River Plate estuvo primero bajo el mando de Xabi Alonso y luego fue entrenado por Álvaro Arbeloa. Disputó un total de 35 partidos, en los que aportó tres goles (Mónaco, Levante y Albacete) y una asistencia (Kairat Almaty).

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En las próximas semanas, la directiva de Real Madrid entablará nuevas conversaciones con Mastantuono, su representante y su familia para analizar la mejor alternativa de cesión. El club prioriza destinos donde el jugador pueda sumar minutos de calidad y progresar en su adaptación al fútbol europeo, con la expectativa de que, tras su paso por el club al que sea cedido, regrese a la capital española para competir por un lugar en la plantilla dirigida por Mourinho.

Vale destacar que durante esta ventana de transferencias el Merengue fue una de las instituciones más activas, al fichar nombres rutilantes como Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva. En contrapartida, se fueron Fran García, Mario Martín, Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba.

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