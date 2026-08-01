Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Vecinos denuncian altos niveles de arsénico en el agua y apuntan a una mina en Guatemala

Vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, señalaron al proyecto Cerro Blanco, de Aura Minerals, como origen de la contaminación

Resistencia Miteca, Madreselva, ACAFREMIN y otras organizaciones exigieron medidas urgentes y denunciaron que Aura Minerals avanzó sin informar los riesgos ambientales a la comunidad.
Vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, denunciaron altos niveles de arsénico en el agua y vincularon la contaminación con la actividad minera. (Universidad Nacional de Argentina)
Guardar

Vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han denunciado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por su municipio.

Organizaciones locales y colectivos sociales señalan directamente a la actividad minera como el origen de este problema, acusando a la empresa Aura Minerals, responsable del proyecto Cerro Blanco, ahora rebautizado como Era Dorada.

En conferencia de prensa, los vecinos indicaron que, en los últimos tres años, han realizado diversos estudios científicos que confirman que, tanto Asunción Mita como la zona limítrofe con El Salvador, son áreas con alta concentración de arsénico.

PUBLICIDAD

Uno de los vecinos afirmó que este químico representa un veneno de acción lenta: “No mata inmediatamente. Se respira, se toma a través del agua o por consumir productos contaminados, el cuerpo humano no lo elimina por completo. La sustancia se mantiene, en particular, en la grasa corporal"

Además, indicó que extrabajadores de la mina sometidos a exámenes médicos han mostrado una “gran concentración de arsénico” en sus organismos, según los resultados presentados.

Según dijo, algunos de estos trabajadores han desarrollado discapacidades, lo que incrementa la preocupación entre la población expuesta.

Resistencia Miteca, Madreselva, ACAFREMIN y otras organizaciones exigieron medidas urgentes y denunciaron que Aura Minerals avanzó sin informar los riesgos ambientales a la comunidad.
Organizaciones locales señalaron en conferencia de prensa a la minera Aura Minerals por el proyecto Cerro Blanco, ahora llamado Era Dorada, como origen del problema ambiental en Asunción Mita. (Cortesía Sandra Sebastián)

Resistencia social y demanda de información

El colectivo Resistencia Miteca, junto al grupo ambientalista Madreselva, la organización Laudato Si, la Iglesia Católica, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) y la sociedad civil, han emitido comunicados en los que exigen a las autoridades nacionales e internacionales que se tomen medidas inmediatas.

PUBLICIDAD

Según estos grupos, la empresa Aura Minerals continúa con el avance del proyecto sin brindar información adecuada a la comunidad sobre los riesgos ambientales.

Denuncian que el aval otorgado por la municipalidad local se produjo sin un proceso de consulta transparente ni participación ciudadana efectiva.

Consulta popular y defensa del agua

El 18 de septiembre de 2022, la comunidad de Asunción Mita llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir el futuro de los recursos hídricos frente al avance minero. Participaron 8.509 residentes y el 87,9 % se manifestó en contra de los proyectos extractivos, defendiendo así su acceso al agua limpia.

Resistencia Miteca, Madreselva, ACAFREMIN y otras organizaciones exigieron medidas urgentes y denunciaron que Aura Minerals avanzó sin informar los riesgos ambientales a la comunidad.
Los vecinos advirtieron que el arsénico ingresa por el agua, el aire y los alimentos contaminados y que el cuerpo humano no lo elimina por completo. (Cortesía Sandra Sebastián)

Esta consulta significó un freno al plan de minería a cielo abierto, que, según los denunciantes, habría provocado la sobreexplotación de fuentes hídricas y la contaminación de la cuenca Ostúa-Güija-Lempa, vital para millones de personas en Guatemala y El Salvador. También alertaron sobre el riesgo de desplazamientos forzados y daños irreparables en los ecosistemas locales.

Señalamientos de corrupción y exigencias al Estado

Las denuncias públicas incluyen acusaciones de corrupción en la tramitación de las licencias ambientales y de explotación minera.

Los colectivos sostienen que, para aprobar el proyecto, se despidió al equipo ambiental que lo había rechazado en 2005, y la autorización se otorgó en 2007, durante el gobierno de Óscar Berger, en condiciones irregulares.

Exigen al Ministerio de Ambiente (MARN) la cancelación inmediata de la licencia ambiental y al Ministerio Público (MP) que procese penalmente a quienes hayan permitido la contaminación. También reclaman al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que anule la licencia de explotación, señalando que la empresa nunca cumplió con el Estado ni con la población local.

También denunciaron irregularidades durante la administración de Alejandro Giammattei.

Vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, denunciaron altos niveles de arsénico en el agua y vincularon la contaminación con la actividad minera. Señalaron a Aura Minerals por el proyecto Cerro Blanco, ahora llamado Era Dorada, como origen del problema ambiental y afirmaron que ha habido irregularidades en el proceso de cancelación del proyecto, incluida la administración de Alejandro Giammattei. (Cortesía Sandra Sebastián)

Las organizaciones demandan al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo la ratificación del Acuerdo de Escazú y el respeto a los mecanismos de consulta, advirtiendo que la continuidad del proyecto solo agravará los conflictos socioambientales y la persecución a defensores de derechos humanos.

Movilización y vigilancia ciudadana

Mientras las autoridades y la empresa mantienen la actividad minera, las comunidades organizadas han ingresado en una nueva fase de resistencia ciudadana. Anuncian la continuidad de acciones legales y sociales para proteger el acceso al agua y la vida en la región.

Temas Relacionados

AsunciónMineríaVenenamientoMinisterio de Minas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tradición que mueve a un país entero: así es la Romería de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

Cada año, millones de personas recorren carreteras y montañas hasta llegar a Cartago para rendir homenaje a la Virgen de los Ángeles. La peregrinación, conocida como la Romería, es una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de América Latina

La tradición que mueve a un país entero: así es la Romería de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida busca mantener al salvadoreño bajo custodia en Texas y garantizar una notificación previa antes de cualquier salida mientras avanzan los procesos judiciales

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

Así funciona la red familiar de Ortega y Murillo que ostenta el control del Estado nicaragüense

La reciente designación de Maurice Ortega Murillo como delegado presidencial del deporte es la última pieza del nepotismo que convirtió al Gobierno de Nicaragua en un entramado familiar sin precedentes en América

Así funciona la red familiar de Ortega y Murillo que ostenta el control del Estado nicaragüense

El Salvador refuerza apoyo agrícola frente a la fase más fuerte de El Niño

El Gobierno salvadoreño impulsa medidas preventivas, como riego aéreo y entrega de insumos, para asegurar la cosecha de maíz y frijol

El Salvador refuerza apoyo agrícola frente a la fase más fuerte de El Niño

El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

Las inspecciones comenzaron el 30 de julio y se extenderán hasta el 9 de agosto en mercados, plazas y centros turísticos, con énfasis en el periodo vacacional, según medios nacionales

El Salvador: La Defensoría del Consumidor lanza un operativo nacional para retirar productos vencidos

TECNO

Cómo funciona una freidora de aire y qué cosas no se deben meter en 2026

Cómo funciona una freidora de aire y qué cosas no se deben meter en 2026

Descargar WhatsApp Messenger | Escritorio, Android y iPhone

Por qué tengo tantas llamadas spam y cómo bloquearlas

Las Guerreras K-Pop: nombres de los personajes, banda sonora y las preguntas que más hacen los fans en Google

Llega al Perú Clapper: cómo monetizar desde el primer día haciendo videos

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte de Nirmal Purja, famoso alpinista de Netflix, tras avalancha en una montaña de Pakistán

Confirman la muerte de Nirmal Purja, famoso alpinista de Netflix, tras avalancha en una montaña de Pakistán

Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

La estrella de ‘Obsession’ Inde Navarrette negocia para entrar en Marvel y tiene claro qué personaje le encantaría interpretar: “Siempre ha sido muy guay”

Warner presiona para hacer ‘Barbie 2′ pero Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig estarían pidiendo demasiado dinero: “Es una propuesta demasiado generosa”

La nueva película de los ‘X-Men’ comienza a formar su equipo: Samara Weaving dará vida a este icónico personaje

MUNDO

Ucrania hundío un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro

Ucrania hundío un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” regional

China realizó maniobras navales y aéreas en torno al atolón de Scarborough, disputado con Filipinas

Irán amenazó a los países que cooperen con EEUU y dijo que endurecerá el cierre de Ormuz si se mantiene el bloqueo naval

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones