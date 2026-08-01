República Dominicana
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República Dominicana: Incautan marihuana camuflada en cajas y latas de mantequilla de maní

Autoridades dominicanas encuentran sustancias ilícitas en cajas y latas disfrazadas en uno de los depósitos del aeropuerto de Santo Domingo

La DNCD y el Ministerio Público incautaron ocho paquetes y cinco latas con marihuana en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)
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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en colaboración con el Ministerio Público, incautaron ocho paquetes de marihuana y cinco latas llenas de la misma sustancia durante una serie de operativos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), ubicado en el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

Según informó este viernes la DNCD a través de su Dirección de Comunicaciones, estas acciones forman parte de una estrategia de ampliación de labores de inteligencia operativa contra el tráfico de drogas en terminales aeroportuarias clave de la isla.

Durante tareas de supervisión y control en uno de los depósitos de la terminal aérea, una unidad canina de la DNCD alertó sobre la presencia de sustancias controladas en el interior de varias cajas. Por instrucciones del fiscal, se aplicó el protocolo de actuación para realizar una inspección más rigurosa, localizando en una de las cajas de cartón ocho paquetes de marihuana, los cuales estaban empacados en fundas al vacío de color negro y transparente y tenían un peso preliminar de nueve libras (aproximadamente 4.08 kilogramos).

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La DNCD detalló que, según las primeras investigaciones, la caja con los paquetes de droga fue enviada presuntamente por un hombre con residencia en Ridgley Drive, Los Ángeles, Estados Unidos, y estaba destinada a una persona identificada como residente en la calle Salomé Ureña, en Boca Chica.

La investigación situó el envío entre Los Ángeles y Boca Chica dentro de la hipótesis sobre redes transnacionales de tráfico de drogas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)
La investigación situó el envío entre Los Ángeles y Boca Chica dentro de la hipótesis sobre redes transnacionales de tráfico de drogas. (Cortesía: Dirección Nacional Antidrogas)

Marihuana oculta en latas de mantequilla de maní

En una segunda intervención, como parte del reforzamiento de las labores de inspección, los agentes localizaron otra caja con cinco latas que simulaban contener mantequilla de maní en polvo, pero en realidad estaban llenas de marihuana.

Esta modalidad, según la DNCD, representa un intento más sofisticado de burlar los controles de seguridad, aprovechando el camuflaje de productos de consumo común para el tráfico internacional de drogas. El manifiesto de envío indicaba que la caja se encontraba en tránsito por el país y que su destinatario sería un hombre con residencia en Northwest, Florida, Estados Unidos.

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De igual forma, las autoridades han iniciado una investigación sobre ambos casos para determinar con precisión las responsabilidades penales y la posible conexión entre los remitentes y destinatarios. La DNCD enfatizó que continúa redoblando su capacidad operativa y de inteligencia para enfrentar a las redes criminales, las cuales recurren a métodos cada vez más elaborados de camuflaje y transporte de sustancias ilícitas.

Los agentes hallaron cinco latas que simulaban contener mantequilla de maní en polvo, pero ocultaban marihuana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Los agentes hallaron cinco latas que simulaban contener mantequilla de maní en polvo, pero ocultaban marihuana. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La detección y decomiso de estos envíos es resultado directo de la ampliación de nuestras labores de inteligencia y del trabajo coordinado entre las distintas agencias de seguridad nacionales e internacionales”, señaló la DNCD en su comunicado oficial. La institución recordó que su misión principal consiste en atacar y perseguir el narcotráfico en todos sus niveles, así como fortalecer los controles en puntos estratégicos como aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

La DNCD reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración interinstitucional para frenar el tráfico de drogas, agradeciendo la cooperación de agencias extranjeras y la participación activa del Ministerio Público en cada una de las etapas del proceso.

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