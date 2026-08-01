Ucrania hundío un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro

Drones ucranianos impactan objetivos en una ubicación identificada como el Mar Negro. REUTERS/File Photo

Guardar

Drones ucranianos hundieron un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro la madrugada del sábado, obligando a sus 17 tripulantes a abandonar la embarcación, según informó el propietario del buque.

Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, declaró que al menos dos drones ucranianos atacaron el buque de carga “Yanina” mientras navegaba cerca del puerto ruso de Novorossiysk.

El buque, operado por FESCO, filial naviera de Rosatom, transportaba mercancías civiles, incluyendo alimentos congelados y materiales de construcción, según Rosatom.

No había indicios inmediatos de que el buque estuviera realizando actividades relacionadas con el programa nuclear de Rosatom ni transportando material nuclear.

“La tripulación abandonó el buque de forma organizada y coordinada tras el inicio del hundimiento. Los 17 tripulantes fueron rescatados y se encuentran en buen estado”, informó Rosatom en un comunicado publicado en Telegram.

PUBLICIDAD

“Este ataque no puede interpretarse de otra manera que como piratería y robo en alta mar”, declaró el director ejecutivo de Rosatom, Alexey Likhachev, según el comunicado.

Ucrania, que ha atacado buques con bandera rusa en el Mar Negro durante los casi cuatro años y medio de guerra, no hizo comentarios de inmediato.

Kiev ha acusado a Rusia de utilizar la vía marítima para transportar mercancías sancionadas, incluido petróleo.

Un buque de carga sale de un puerto en el Mar Negro. REUTERS/Nina Liashonok/File Photo

Rusia ha lanzado múltiples ataques contra infraestructura portuaria ucraniana y buques que se acercan a puertos ucranianos desde el comienzo de la guerra, ataques que Kiev considera crímenes de guerra.

Zelensky, confirmó el hundimiento y dijo que han dañado tres refinerías rusas.

En X, avanzó que la noche pasada se han llevado a cabo ataques “de medio alcance” contra objetivos que están relacionados con el esfuerzo bélico ruso, y que lograron impactar en objetivos en el mar Negro y en el mar de Azov.

PUBLICIDAD

“Un carguero ruso sancionado, el Yanina, que navegaba bajo bandera rusa y con una capacidad de más de 100.000 toneladas, también fue golpeado. Gracias a la precisión de nuestras Fuerzas de Defensa, se fue al fondo (del mar)”, se congratuló.

Además, agregó el presidente, la pasada noche fueron atacadas tres refinerías de petróleo en la república rusa de Baskortostán, a casi 1.600 kilómetros de la frontera ucraniana, las cuales según él procesan millones de toneladas de crudo cada año.

“Seguimos aplicando nuestra justa presión. Nuestro plan de sanciones de largo alcance está siendo implementado paso a paso”, remachó Zelensky, aludiendo a los ataques contra objetivos de la retaguardia rusa.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Niall Carson/PA Wire/dpa)

Según las páginas de rastreo de tráfico marítimo, el Yanina había zarpado del puerto indio de Mundra y se disponía a atracar en Novorosíisk, en el mar Negro.

(Con información de AFP y EFE)