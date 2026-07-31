El misterioso romance de la estrella de Portugal Joao Félix que desató rumores con una influencer argentina

La revista Gente de Portugal publicó en un video la portada del semanario de esta semana con Joao Félix besando a una mujer en Miami

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Joao Félix fue parte del último Mundial 2026 con la selección de Portugal hasta la eliminación en octavos de final ante España y esa derrota inició sus vacaciones a la espera de reincorporarse al Al Nassr de Arabia Saudita. Pero ahora el atacante de 26 años acaba de ser protagonista por una cuestión extrafutbolística porque los portales de espectáculos en su país aseguraron que está viviendo un romance con la influencer argentina Clari Cremaschi.

La revista Nova Gente llevó esta noticia a la portada del semanario y promocionó la publicación en redes sociales con las fotografías del mediapunta junto a una mujer que identificaron como Cremaschi en una playa de Miami, aunque muchos usuarios de redes sociales dicen que no se trata de la mujer citada, y todavía no hubo señales por parte de ambos sobre la historia de amor. Sin embargo, hubo un detalle que despertó dudas en otras personas porque la joven subió tres postales a X el 27 de julio pasado con la misma bikini. “(Félix) disfruta de unas vacaciones inolvidables en Miami con su nueva conquista”, lo titularon.

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La pose de Clari Cremaschi con la misma bikini que aparece en las fotos donde está Joao Felix con una mujer (Instagram: @ClariCremaschi)

Aseguraron que Félix “fue fotografiado besando y abrazando a la conocida influencer digital y cantante argentina Clari Cremaschi, de 21 años, en una playa de Florida”. Además, agregaron que intercambió “apasionados besos” con su “nueva pareja” durante una tarde en el estado de la Florida. De hecho, hicieron hincapié en una de las imágenes, donde “João y Clari se besan bajo el agua”.

Detallaron que el futbolista, quien se separó de la modelo Magui Corceiro en 2023, estuvo acompañado por sus amigos más íntimos, entre ellos el volante ofensivo Tiago Trindade. “Relajado y de buen humor, disfrutó de las vacaciones de verano antes de volver a la cancha, pero fue Clari quien acaparó todas las miradas. Ambos se mostraron muy unidos y no ocultaron su afecto”, escribieron desde la publicación.

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La captura que publicó Nova Gente en un video para promocionar la noticia publicada en su semanario

El Grupo Impala, que posee la propiedad de la revista, se hizo eco de esta información y otros medios como Flash o 24horas de Portugal dieron la misma noticia. Allí, profundizaron sobre la identidad de esa mujer identificada como Clari Cremaschi, quien es una celebridad de las redes sociales con más de 2.500.000 seguidores en TikTok. La joven de 21 años suele publicar bailes virales y videos creativos en esa plataforma, y también ha incursionado en el mundo de la música.

La creadora de contenido digital le dedica un espacio muy importante a su físico, ya que tiene una cuenta de Instagram dedicada al entrenamiento y a un estilo de vida saludable.

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Cabe recordar que Cremaschi ha sido noticia durante la Copa del Mundo porque se fotografió en diferentes partidos de la selección argentina, en los que lució la camiseta de la Albiceleste desde la tribuna, y se destacó un posteo subido por ella junto al jugador José López al término del encuentro contra Suiza por los cuartos de final. Eso despertó los rumores de un posible romance entre los usuarios, pero ninguno se dio por aludido y el Flaco reposteó esa imagen con un breve mensaje: “Vamos amiguita, tkm (te quiero mucho)”.

La imagen del Flaco López junto a Clari Cremaschi en los Estados Unidos

Según aseguró Flash, el nombre de la influencer se ha asociado con diferentes romances y citaron un video publicado por la protagonista hace varias semanas con tintes de broma: “Para quienes me preguntan si tengo novio o no: sí. Pero no lo muestro, porque no siempre es el mismo. Voy cambiando, así que para evitar confusiones, no lo muestro”.

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Joao Félix pasó por las Inferiores de Porto, pero debutó en la máxima categoría con la camiseta del Benfica de Portugal y fue vendido por más de 127 millones de euros (146 millones de dólares) al Atlético de Madrid. Nunca pudo destacarse en el Colchonero con Diego Simeone como entrenador y sumó minutos a préstamo en Chelsea y Barcelona hasta que los Blues pagaron una cifra cercana a los 50 millones de la moneda europea por su pase (USD 59 millones). El elenco inglés lo prestó un semestre después al Milan de Italia y lo traspasó al Al Nassr de Arabia Saudita por 35 millones de euros (USD 40 millones) a mitad de 2025.

A nivel selección, Félix registra 12 goles y 5 asistencias en 57 partidos con presencias en los campeonatos obtenidos en la UEFA Nations League 2019 y 2025, aunque su deuda pendiente fue en los Mundiales con un solo gol en siete encuentros. De hecho, no pudo aportar tantos ni asistencias en la cita de este año en Estados Unidos, México y Canadá.

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MÁS FOTOS DE CLARI CREMASCHI

La joven tiene 21 años (Instagram: @clari_cremaschi)

Es una creadora de contenido digital con más de tres millones de seguidores entre Instagram, TikTok y X (Instagram: @clari_cremaschi)

Suele publicar videos virales o realizar diferentes coreografías en sus redes sociales (Instagram: @clari_cremaschi)

También muestra su esbelta figura en diversas publicaciones (Instagram: @clari_cremaschi)

Siguió a la selección argentina en la victoria contra Inglaterra en Atlanta (Instagram: @clari_cremaschi)

Otra de las imágenes subida por la mujer en medio de un partido de la Selección (Instagram: @clari_cremaschi)

Diversos medios de Portugal se hicieron eco de unas fotografías junto a Joao Felix en Miami (Instagram: @clari_cremaschi)

Ninguno de los protagonistas salió a aclarar los rumores (Instagram: @clari_cremaschi)

La postal de la influencer durante un paseo (Instagram: @clari_cremaschi)

Una de las imágenes de Clari Cremaschi en Miami después de que Argentina le ganó a Colombia en la final de la Copa América 2024 (Instagram: @clari_cremaschi)

La mujer estuvo en los Estados Unidos porque vio varios partidos de la Selección en el Mundial (Instagram: @clari_cremaschi)