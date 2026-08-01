Caputo defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Viene a darle un mazazo a la inflación”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el proyecto del Gobierno para modificar la Carta Orgánica del BCRA. (Maximiliano Luna)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el proyecto que envió el Gobierno al Congreso de la Nación para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habló de la mora récord y anticipó beneficios impositivos para pymes.

Al referirse a los cambios que planea introducir la administración libertaria en el estatuto de la autoridad monetaria, Caputo focalizó en las cifras de inflación y explicó que el proceso inflacionario en Argentina tiene raíces históricas.

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“Esos casi trece trillones por ciento de inflación se generan por el financiamiento monetario, esa emisión que hace el Banco Central para financiar el exceso de gasto, o sea, el déficit que han tenido los diferentes gobiernos desde hace 91 años”, detalló el ministro. Para el funcionario, la inflación “no es otra cosa que un impuesto que los políticos no pueden cobrar por derecha, ¿no? Por eso el presidente dice: ‘Es una estafa’. Es el impuesto encubierto que le cobran a la gente y que toda la vida ha pasado no desapercibido, sino inentendido”.

El titular de la cartera económica señaló que el Gobierno busca transparentar el origen de la inflación y ponerle un límite definitivo. “Ahora, lo que nosotros estamos tratando de hacer es de explicarlo para que la gente entienda cómo se origina. Y esta ley viene a terminar con eso, viene a darle un mazazo a la inflación y, sobre todo, a pavimentar la estabilidad para el mediano y largo plazo”, afirmó Caputo en diálogo con A24.

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El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA en cadena nacional.(Captura de video)

Y sumó: “Probablemente de lo que yo haya visto, creo que es la reforma más importante de los últimos 100 años. Esto realmente cambia el país. No lo vas a sentir mañana, pero la gente lo va a ver en la estabilidad por los próximos años”.

Al mismo tiempo, Caputo se refirió a la situación electoral y fue contundente al hablar de una posible reelección del presidente Javier Milei. “No tengo ni siquiera una mínima duda. Pero esto va más allá de Milei. Obviamente, Milei va a ser reelecto en el 2027 y no lo digo por sesgo. Yo tengo más información que la gente, entonces yo sé lo que vamos a hacer y no coincido en nada con lo que dicen consultores y demás. El año que viene, año electoral, no va a pasar nada de lo que la gente cree”, aseveró el funcionario nacional, quien enfatizó su confianza en el rumbo económico actual.

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Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda hizo hincapié en el comportamiento desigual de la economía y en la incidencia de sectores líderes en la estabilidad general. En efecto, el agro, la minería y la energía lideran el crecimiento mientras que industria, construcción y comercio quedaron rezagados.

“Hoy hay cuatro o cinco sectores preponderantes a los que les va extremadamente bien. Ahora, eso no es en detrimento de los otros. Es a favor de los otros, porque esos cuatro o cinco sectores a los que les va tan bien generan una estabilidad que hace que Argentina hoy sea más predecible”, sostuvo Caputo. Y agregó: “Por lo tanto, aún vos si sos una pyme, hoy tenés más posibilidades de saber lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenés que cambiar, y esto no es tan fácil, es la conducta”.

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El agro, la minería y la energía son los sectores que traccionan la actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bajo la perspectiva del jefe de la cartera económica, los empresarios y comerciantes deben adaptarse a un nuevo escenario económico. “Durante muchos, el comerciante argentino —la pyme y demás— estaba ejercitado para defenderse de alguna manera. Entonces, ¿cómo se defendía? Bueno, la gente se defendía ahorrando en dólares, en el mercado formal si podía, o en el mercado informal, con los comerciantes sobrestockeándose. Hoy, si hacés cualquiera de esas cosas, te está yendo mal. En el gobierno de Milei, si compraste dólares, perdiste desde mucho hasta la camiseta. Esa es la realidad”, manifestó.

Al ser consultado a la situación de la mora bancaria, que se encuentra en niveles récord en más de 20 años, el funcionario minimizó el impacto sobre la economía real y subrayó que se trata de un fenómeno gestionado principalmente entre privados.

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“El punto es que es un tema entre privados. O sea, es un banco dándole un crédito a otro privado. Tampoco hay mucho lo que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito y demás. La mora con el tiempo va a ir cayendo porque se va a ir normalizando: los bancos ahora están haciendo un esfuerzo y los están refinanciando a tasas mucho más bajas, a plazos mucho más largos”, juzgó.

Caputo anticipó que aumentarán el monto de los reintegros por IVA para pymes.

En materia tributaria, Caputo reiteró que el objetivo del Gobierno es reducir la presión impositiva y brindar alivio a las pequeñas y medianas empresas.

“Para que a nosotros nos vaya bien como país tenemos que seguir bajando impuestos. Tenemos que seguir bajando impuestos, tenemos que seguir bajando regulaciones, tenemos que bajar el costo financiero y tenemos que mejorar la infraestructura. Esa es la manera en que sos competitivo y bajas el costo argentino, no devaluando, que eso es simplemente bajarle el salario a la gente”, apuntó.

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Además, el ministro anticipó medidas concretas para el sector pyme: “Ahora vamos también a aumentar el monto de lo que son los reintegros por IVA y demás, que muchas pymes tienen. Y el aumento que estamos haciendo, que va a ser de $50.000 millones, será específicamente para pymes. Esperamos que les dé un alivio importante”.

Por otro lado, Caputo insistió en que la estrategia fiscal del Gobierno se basa en el recorte del gasto y en el incentivo al sector privado. “Nosotros ya bajamos tres puntos de impuestos y piensen que no alcanzamos el equilibrio fiscal subiendo impuestos. Bajamos 30% el gasto, bajamos tres puntos de impuestos y además bajamos el impuesto inflacionario. Como dice el presidente, le devolvimos USD 100.000 millones al sector privado”.

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