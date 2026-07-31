Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

El asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, presentó su renuncia (Foto: Reuters/Paul Childs)

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La FIFA atraviesa una crisis inesperada que sigue sumando capítulos apenas horas después que un medio revelara el plan de Gianni Infantino para vender participaciones en los derechos de las Copas del Mundo a privados. Carlos Cordeiro, uno de los asesores principales del mandatario de la Casa Madre del fútbol, emitió su renuncia y difundió una fuerte carta brindando sus argumentos.

“Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al fútbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial. Quiero dejarlo claro: no tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella de forma inequívoca. Es un mal acuerdo para las federaciones miembro de la FIFA, un mal acuerdo para el fútbol y un mal acuerdo para el futuro a largo plazo de este deporte”, señaló en su cuenta oficial de Linkedin, según replicó la agencia AFP.

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Cordeiro tenía un rol fundamental en la estructura de poder de Infantino y una foto lo deja en claro: estuvo en la Casa Blanca junto con el mandatario de la FIFA en noviembre del 2025 durante la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado de ese país Marco Rubio y la –por entonces– secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. Kristi Noem.

Carlos Cordeiro (último de la foto) en la reunión que Gianni Infantino mantuvo con Donald Trump y Marco Rubio a fines del 2025 antes del Mundial (Foto: Reuters/Evelyn Hockstein)

“El fútbol ha sido fundamental en mi vida y, tras más de 35 años en el sector bancario, comprendo tanto el valor de este activo como las consecuencias de ceder parte del mismo. Por eso debe rechazarse esta propuesta”, explicó en su carta de renuncia pública el hombre que había sido oficializado en septiembre del 2021 como “Asesor Principal de la FIFA para Estrategia y Gobernanza Global”, según informó por entonces la FIFA.

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En el mensaje que dio a conocer durante las primeras horas del viernes, remarcó: “La FIFA ya tiene acceso a unos recursos financieros extraordinarios. La organización cuenta con miles de millones de dólares en reservas y no tiene deuda alguna. El propio presidente de la FIFA ha destacado los 15 000 millones de dólares de ingresos generados entre 2022 y 2026. Si las federaciones miembro consideran que se necesita una inversión adicional para desarrollar este deporte, la FIFA ya tiene la capacidad financiera para proporcionar ese apoyo a partir de sus recursos actuales. En este contexto, vender una participación permanente en el activo más valioso del fútbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares no tiene mucho sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”.

En otro tramo, expresó sobre el tema que mantiene en vilo al corazón político del fútbol mundial: “Ese éxito económico no fue casual. Lo lograron profesionales del fútbol con amplia experiencia que batieron los récords comerciales de la FIFA. Sin embargo, a pesar de esos logros, ahora se le pide a la FIFA que crea que se necesitan inversores externos para generar un mayor valor. No acepto esa propuesta. Las personas que construyeron este éxito ya han demostrado que la FIFA cuenta con la experiencia necesaria para seguir haciendo crecer tanto el deporte como su futuro comercial”.

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La carrera de Cordeiro dentro del fútbol lo tuvo como parte de la “reestructuración en la Federación de Fútbol de Estados Unidos”, según detalló la FIFA por entonces. Se involucró en 2007 como director independiente de la Junta Directiva, pero llegó a ser presidente de la Federación del fútbol de Estados Unidos del 2018 a 2020. Precisamente en 2018 tuvo un papel preponderante para impulsar la candidatura de su país –junto con Canadá y México– para organizar la Copa del Mundo 2026 que terminó recientemente. En su historial dirigencial, también figura su elección en el Consejo de la Concacaf en 2017 y su presencia en el “FIFA Football Stakeholders Committee” hasta 2021. Infantino, cuando fue designado en su cargo, lo definió como la “persona idónea para asesorarnos en la modernización de nuestro marco regulatorio y en el crecimiento del deporte”.

Carlos Cordeiro, nacido en 1956, fue presidente de la United States Soccer Federation durante dos años y desde 2021 era "asesor principal en estrategia y gobernanza global" en FIFA

Cinco años más tarde, Cordeiro decide dar un paso al costado en medio de la mayor crisis política que enfrenta el presidente de la FIFA. “Lo más preocupante de todo es la falta de respuestas a preguntas fundamentales. ¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué ahora? ¿Qué mecanismos de supervisión existen? ¿Quién se beneficia? ¿Hubo un proceso competitivo? ¿Qué sistema de gobernanza se establecerá? ¿Qué obtendrán en última instancia los inversores y a qué coste para el fútbol?“, planteó en su texto de renuncia.

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El ahora ex asesor de Infantino sentenció que esas preguntas “siguen sin respuesta en gran medida” y puso el foco sobre un tema que generó preocupación en la mayoría de los países: “Sin embargo, se pide a las federaciones miembro que tomen una decisión de enormes consecuencias en apenas 50 días o se arriesguen a quedarse atrás. Esa no es una forma responsable de determinar el futuro del fútbol mundial”.

La FIFA tendrá sus elecciones presidenciales en 2027 e Infantino había adelantado en abril de este año, durante el 76° Congreso de la organización realizado en Vancouver (Canadá), que buscará la reelección. Para Cordeiro, este plan de vender los derechos comerciales se convirtió “en una cuestión decisiva para el futuro de la FIFA” y es por eso que decidió presentar su “dimisión con efecto inmediato” para el cargo de asesor principal del presidente de la Casa Madre del fútbol.

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“La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio, sino proteger y fortalecer el fútbol para las generaciones futuras. Cuando esos principios entran en conflicto, el fútbol debe ser lo primero”, reflexionó el directivo que también había sido designado consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca, encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026, según detalló la Agencia AFP.

En su texto de salida aseguró que fue un “privilegio de mi vida servir a la FIFA durante más de cinco años y trabajar junto a personas comprometidas y con principios que se preocupan profundamente por el fútbol” e incitó a que otros sigan su camino: “Espero que ellos también alcen la voz, porque las decisiones de esta magnitud deben tomarse en interés del fútbol, no de quienes se benefician de él”.

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