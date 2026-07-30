Netflix lanza el tráiler final de ‘Outer Banks’ antes del estreno del 20 de agosto

Outer Banks presenta un nuevo adelanto.

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Netflix publicó un nuevo tráiler de la quinta y última temporada de Outer Banks, que se estrenará el 20 de agosto. El desenlace comenzará en Marruecos, inmediatamente después del final de la cuarta entrega, con los Pogues afectados por la muerte de JJ y dispuestos a reunirse una vez más para buscar venganza y recuperar un tesoro perdido.

La venganza por JJ y una nueva búsqueda

La quinta temporada tendrá como punto de partida las consecuencias de la muerte de JJ. El personaje murió de manera inesperada durante el cierre anterior, por lo que el grupo deberá procesar la pérdida mientras persigue a quien consideran responsable. El nuevo avance presenta esa venganza como el motor principal del último recorrido.

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Para lograrlo, los Pogues aceptarán la ayuda de Rafe, aunque la relación con él está marcada por los enfrentamientos y la desconfianza acumulados durante la serie. El objetivo será alcanzar a Chandler Groff y arrebatarle la Corona Azul, el tesoro perdido que vuelve a colocar al grupo frente a una misión de alto riesgo.

Las descripciones difundidas sobre el avance también señalan que los protagonistas regresarán a casa después de su odisea internacional. Esa aparente calma durará poco: la búsqueda amenaza sus vínculos familiares y puede costarles la vida. El recorrido, entonces, volverá a combinar conflictos personales, persecuciones y la cacería de una pieza de enorme valor.

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Existe una diferencia en la forma en que fue presentado el video. Una comunicación lo identifica como el primer tráiler oficial completo, mientras otra lo describe como el segundo avance y probablemente el último antes del estreno. Ambas coinciden en los datos centrales: será el cierre de la serie, llegará el 20 de agosto y tendrá la muerte de JJ como detonante.

El regreso de los Pogues

El reparto principal volverá a estar encabezado por Chase Stokes como John B y Madelyn Cline como Sarah. También regresarán Madison Bailey en el papel de Kiara, Jonathan Daviss como Pope y Carlacia Grant como Cleo.

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Rudy Pankow, intérprete de JJ, sigue ligado al material promocional de la temporada, aunque la historia parte de la muerte de su personaje. Las fuentes disponibles no detallan de qué manera aparecerá durante los episodios finales, pero su ausencia dentro del grupo y el deseo de vengarlo serán piezas centrales del conflicto.

Desde su debut, Outer Banks ha seguido a estos jóvenes en búsquedas de tesoros que los llevaron fuera de su hogar y enfrentaron a familias, rivales y criminales. La última temporada recuperará esa estructura, ahora con un costo personal directo y con menos margen para que el grupo se retire de la misión.

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El tráiler plantea además una tensión entre el deseo de los personajes de recuperar cierta normalidad y la necesidad de terminar lo que comenzó en Marruecos. La ayuda de Rafe agrega otro problema: los Pogues dependerán de alguien con quien mantienen una relación difícil para alcanzar a Groff y recuperar la Corona Azul.

Outer Banks - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Una despedida junto al reparto

Antes del lanzamiento de los nuevos episodios, Netflix realizará un evento especial el 15 de agosto en Los Ángeles. La reunión llevará el nombre Pogues for Life: A Fan Farewell Event with the Cast of Outer Banks y funcionará como despedida de la serie junto con sus protagonistas y seguidores.

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La programación comenzará con los Pogue Awards, unos premios destinados a reconocer momentos de las cinco temporadas mediante la votación de los fans. Después habrá un coloquio con integrantes del reparto, quienes repasarán la producción antes de la llegada de su desenlace.

El encuentro terminará con una proyección exclusiva del primer episodio de la quinta temporada, cinco días antes de su incorporación al catálogo de Netflix. La actividad volverá a reunir al elenco en Poguelandia, nombre utilizado para identificar el espacio compartido por los protagonistas y su comunidad de seguidores. Quienes no puedan asistir a Los Ángeles también tendrán acceso: la transmisión online del evento será gratuita.

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