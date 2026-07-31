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Con 40 toboganes y un río rápido de 464 metros Guatemala abre nuevo parte acuático Xetulhá

El IRTRA invirtió Q700 millones en el proyecto, que incorpora 13 complejos acuáticos y 40 toboganes para turismo familiar en Guatemala

Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
El parque acuático Xetulhá ocupa 76.665 metros cuadrados e incorpora 13 complejos acuáticos y 40 toboganes. (Gobierno de Guatemala)
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Guatemala abrió Xetulhá en Retalhuleu como un nuevo parque acuático del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (IRTRA) con capacidad para 10 mil visitantes simultáneos, una inversión de Q700 millones y la promesa de ampliar la oferta de turismo familiar en Guatemala mientras impulsa empleo y actividad económica en el suroccidente del país.

La apertura llega con una previsión de 500 empleos directos y en un contexto de crecimiento del turismo. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Harris Whitbeck, afirmó que desde 2024 el país registra un aumento acumulado de casi 26% en el número de arribos de visitantes no residentes.

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El parque se desarrolla sobre 76.665 metros cuadrados, con cerca de 50 mil metros cuadrados de construcción.

La nueva instalación incorpora 13 complejos acuáticos y 40 toboganes, además de áreas diseñadas para niños, jóvenes y adultos.

Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
El IRTRA abrió Xetulhá en Retalhuleu como un nuevo parque acuático con capacidad para 10 mil visitantes simultáneos. (Gobierno de Guatemala)

Xetulhá suma 13 complejos acuáticos y 40 toboganes al complejo del IRTRA

Una de sus atracciones principales es Ola de Balam, un río rápido de olas de aproximadamente 464 metros de longitud. También incluye Mundo Chispeante, un espacio infantil de casi 5 mil metros cuadrados orientado a los visitantes más pequeños.

La oferta se completa con cabañas familiares, restaurantes temáticos, servicios de spa, áreas gastronómicas, espacios para eventos y piscinas para distintas edades.

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Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
Xetulhá requirió una inversión de Q700 millones y prevé generar 500 empleos directos en Retalhuleu. (Gobierno de Guatemala)

El parque incorpora además a Nauti y Nati, dos nutrias que pasan a formar parte de los personajes del universo del instituto.

El nombre Xetulhá significa “Bajo el Agua” en idioma maya. Ese concepto, según la publicación, guía una propuesta en la que la arquitectura temática, la naturaleza y el agua se integran en una experiencia enfocada en el descanso y la recreación familiar.

Durante la inauguración, el presidente de la junta directiva del IRTRA, Ricardo Castillo Sinibaldi, sostuvo que el proyecto busca fortalecer la oferta recreativa de Guatemala y contribuir a posicionar al país como destino para el turismo familiar.

Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
El parque acuático Xetulhá ocupa 76.665 metros cuadrados e incorpora 13 complejos acuáticos y 40 toboganes. (Gobierno de Guatemala)

En ese sentido dijo: “Porque los sueños no tienen fronteras cuando existen personas decididas a construirlos. Y en esta tierra, donde creemos en las personas, en las familias y en el futuro... siempre encontraremos una nueva razón para decir: sí se puede”.

La apertura se apoya en un auge del turismo y en mejoras de acceso al suroccidente

Castillo comentó que la construcción implicó una inversión de Q700 millones y que el impacto esperado no se limita al parque. La previsión alcanza también a hoteles, restaurantes, transporte y comercio en Retalhuleu.

En la inauguración participó el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, quien resaltó la importancia de contar con espacios de recreación y descanso para las familias guatemaltecas. El mandatario consideró que este tipo de proyectos contribuye al bienestar de la población.

Whitbeck señaló que, con base en un estudio de una organización internacional del sector privado del turismo, Guatemala podría generar 138 mil empleos vinculados de manera directa a esta actividad durante los próximos diez años. También indicó que la campaña “Yo Exploro Mi País” destina alrededor de Q2 millones a la promoción de la región de Retalhuleu.

Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
Ola de Balam figura entre las principales atracciones de Xetulhá con un río rápido de olas de 464 metros. (Gobierno de Guatemala)

El director del Inguat afirmó: “El turismo en Guatemala viene en franco aumento. Desde 2024 hemos visto un crecimiento acumulado de casi 26% en el número de arribos de visitantes no residentes”. Luego añadió: “Creemos que esta gran inversión del sector privado es una señal que muestra confianza en lo que se está haciendo”.

La expansión del complejo recreativo coincide además con mejoras en la infraestructura vial del suroccidente. Los proyectos de ampliación de la ruta hacia Retalhuleu, incluida la carretera de Xochi, apuntan a facilitar la llegada de miles de visitantes y a elevar el flujo turístico hacia la zona.

Xetulhá se incorpora así a una red de parques y hostales que el IRTRA ha desarrollado desde su fundación en 1962. Entre ellos se incluyen los parques de Amatitlán, Agua Caliente y Mundo Petapa, aledaños a la ciudad capital, mientras que en Retalhuleu: Los Hostales, Xocomil, Xetulul y Xejuyup.

Las mejoras viales hacia Retalhuleu y la apertura de Xetulhá buscan facilitar la llegada de miles de visitantes al parque del IRTRA.
Mundo Chispeante amplía la oferta de Xetulhá con un espacio infantil de casi cinco mil metros cuadrados. (Gobierno de Guatemala)

La trayectoria del instituto también acumula reconocimientos internacionales. Entre ellos figuran el Applause Award otorgado a Xetulul por la IAAPA y el Golden Ticket Award concedido a Xocomil como uno de los mejores parques acuáticos del mundo.

La gran inauguración de Xetulhá está prevista para este 31 de julio, con una invitación a guatemaltecos y extranjeros para visitar el nuevo parque en familia o con amigos.

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