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Vozinha y su contrato a los 40: cuando ganar más obliga a planificar mejor

Tras llegar al Mundial sin equipo, el guardameta se consolidó como revelación del torneo y, semanas más tarde, selló su llegada a Colo-Colo con un acuerdo de varios años

Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial ante Argentina (REUTERS/Paul Childs)
Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial ante Argentina (REUTERS/Paul Childs)
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A los 40 años, cuando la mayoría de los futbolistas profesionales ya están retirados o pensando seriamente en hacerlo, Vozinha acaba de firmar el contrato más importante de su carrera.

Llegó al Mundial sin club, se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo y, pocas semanas después, acordó su incorporación a Colo-Colo. Según trascendió en la prensa chilena, el vínculo sería multianual y le representaría un salto importante respecto de los ingresos que había tenido hasta ahora.

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Desde el punto de vista deportivo, una gran mejora. Desde el punto de vista patrimonial, probablemente sea una de las últimas grandes ventanas de acumulación de capital de su vida profesional. Y eso modifica por completo las prioridades.

El mejor contrato no siempre es el que más paga

Cuando se analiza un contrato deportivo, la conversación suele concentrarse en el salario bruto: cuánto cobrará el jugador, cuánto recibirá por mes y dónde quedará ubicado dentro de la escala salarial del plantel.

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Desde el punto de vista patrimonial, probablemente sea una de las últimas grandes ventanas de acumulación de capital de su vida profesional

Pero el verdadero valor de un contrato también depende de dónde deberá pagar impuestos el deportista, qué gastos estarán a su cargo, cómo se tratarán los premios, qué ocurrirá con los derechos de imagen y qué obligaciones sobrevivirán a la finalización del vínculo.

Vozinha viene de desarrollar buena parte de su carrera entre Portugal y Chipre, representa internacionalmente a Cabo Verde y ahora se trasladará a Chile. Con ese recorrido, necesita definir con claridad dónde se lo considera residente fiscal y cómo va a declarar lo que gane por su contrato, sus premios, sus eventuales patrocinios y el uso comercial de su imagen.

Cambiar de país no implica automáticamente dejar de ser residente fiscal en el anterior. Tampoco alcanza con contar los días de permanencia. Hay que mirar las reglas de cada país, dónde tiene su casa, dónde están sus vínculos familiares y económicos, y qué acuerdos existen entre esos países para no pagar dos veces por lo mismo.

La segunda cuestión es entender la diferencia entre ingreso y patrimonio: Vozinha va a tener, durante el tiempo que dure este contrato, un flujo de ingresos muy superior al que tuvo buena parte de su carrera. Pero ese flujo es temporal. Su patrimonio, en cambio, tiene que sostenerlo durante muchas décadas más.

Cambiar de país no implica automáticamente dejar de ser residente fiscal en el anterior

Ese desfasaje explica buena parte de los problemas financieros que enfrentan los deportistas retirados: durante algunos años viven con ingresos extraordinarios y organizan sus gastos como si esos ingresos fueran a durar para siempre. Cuando termina la carrera, el salario desaparece, pero el nivel de vida, los compromisos familiares y los costos de mantenimiento siguen ahí.

Por eso, entre tantas otras cosas, queda claro que Vozinha tiene mucho que festejar, pero tiene más todavía para planificar.

La imagen puede durar más que la carrera

El Mundial no solo aumentó el valor deportivo de Vozinha; también transformó su exposición pública. Su historia, su edad, su personalidad y sus actuaciones lo convirtieron en una figura reconocida mucho más allá de Cabo Verde. Esa notoriedad puede traer contratos publicitarios, campañas, apariciones comerciales, contenidos digitales y acuerdos con marcas.

Ahí aparece otro tema que suele manejarse mal: los derechos de imagen. El salario que paga el club y lo que se genera por el uso comercial de la imagen no son la misma cosa. Tienen diferentes orígenes, riesgos, contrapartes y, según la jurisdicción, distinto tratamiento legal e impositivo.

Cuando termina la carrera, el salario desaparece, pero el nivel de vida, los compromisos familiares y los costos de mantenimiento siguen ahí

Esto no significa crear estructuras artificiales para pagar menos impuestos. Significa separar actividades genuinamente distintas, dejarlas bien documentadas y evitar que todos los ingresos, contratos y activos queden mezclados en una misma cuenta personal.

Bien administrada, la imagen de Vozinha podría seguir generando ingresos después de su retiro. Mal administrada, puede convertirse en una fuente de conflictos con representantes, marcas, clubes y administraciones tributarias.

La atajada más importante

Vozinha protagonizó una de esas historias que hacen del deporte algo imprevisible. En cuestión de semanas pasó de no tener club a firmar el acuerdo más importante de su carrera. Pero justamente porque el éxito fue repentino, la respuesta patrimonial no puede ser improvisada.

No se trata de quitarle emoción al logro. Se trata de que el impacto económico de este contrato siga ahí cuando ya no haya partidos, ni premios, ni contratos por firmar.

En el fútbol, una buena actuación puede cambiar una carrera. Una buena planificación puede cambiar una vida. Vozinha ya hizo las atajadas que lo llevaron hasta Colo-Colo. Ahora le queda otra igual de importante: que esta oportunidad extraordinaria no se le escape de las manos.

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