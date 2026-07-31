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Afirman que Donald Trump y Benjamin Netanyahu analizan la posibilidad de imponer un bloqueo terrestre contra Irán

Los mandatarios de Estados Unidos e Israel buscarían bloquear varios pasos fronterizos estratégicos hacia la nación persa

Fotografía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (i), donde aparece junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), durante una reunión en la Casa Blanca en Washington (EFE/@netanyahu)
Fotografía del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (i), donde aparece junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), durante una reunión en la Casa Blanca en Washington (EFE/@netanyahu)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, analizaron la posibilidad de imponer un bloqueo terrestre sobre Irán, según informó este viernes el periódico británico The Telegraph.

Según fuentes consultadas por el medio, los líderes discutieron la opción de presionar a Irán “a través de medios cinéticos y no cinéticos” en un contexto de tensión tras varios meses de enfrentamientos.

Un alto funcionario israelí citado por el diario señaló: “¿Qué pasaría si simplemente bloqueas la tierra? Supón que Irán no puede traer nada ni sacar nada. Cualquier cosa puede pasar”.

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Según el periódico, la iniciativa buscaría bloquear varios pasos fronterizos estratégicos hacia Irán, aunque su implementación total se considera inviable debido al tamaño del país y la cantidad de países con los que limita.

Este viernes, el Ejército de Irán reivindicó un ataque con drones contra “centros estratégicos” de Estados Unidos en Kuwait, en represalia a una ofensiva previa lanzada por Washington durante la madrugada del jueves. En un comunicado difundido por la agencia Fars, las fuerzas iraníes detallaron que los drones tuvieron como objetivo hangares de cazas, sistemas de comunicación satelital y almacenes en la base aérea Ahmed Al-Jaber, ubicada en el sur de Kuwait.

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Varias personas pasan junto a una valla publicitaria en una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria en una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El comunicado incluyó un video del lanzamiento, aunque no especificó la fecha exacta del ataque. Según Irán, las instalaciones atacadas “han desempeñado un papel fundamental” en las operaciones aéreas y de vigilancia de Estados Unidos en la región, y representan un centro clave de apoyo aéreo para las fuerzas estadounidenses.

Las nuevas hostilidades del régimen persa se produjo en respuesta a una ofensiva previa de Washington que impactó contra la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos de fricción entre ambos países y vía por la que transitaba una quinta parte del petróleo comercializado por mar a nivel mundial antes del conflicto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que el bombardeo en Qeshm impactó una vivienda y expresó: “Estados Unidos se mancha las manos con un nuevo crimen cada día. El ataque terrorista contra viviendas civiles en la isla de Qeshm es una continuación de los crímenes cometidos en Minab y Larestán. Los estadounidenses se han acostumbrado a compensar las derrotas que sufren en el campo de batalla derramando la sangre de inocentes”.

La reivindicación de Irán se conoció después de que el Ministerio de Defensa de Kuwait informara la víspera sobre la muerte de una persona en un ataque contra una empresa china en el norte del país, hecho que atribuyó a la República Islámica.

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