Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Una banda de heavy metal toca dentro de un hospital para un paciente que no podía asistir al concierto. (Instagram)

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Un hospital de Ottawa, Canadá, transformó una de sus unidades en un escenario de música en vivo para cumplir el deseo de un paciente que quería asistir a un concierto de heavy metal.

Debido a su condición médica, el joven no podía salir del centro de salud para acudir a un espectáculo, por lo que el personal decidió organizar una presentación dentro de las instalaciones.

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El paciente, cuyo nombre no fue revelado, recibía atención en el Hospital Saint-Vincent de Bruyère Health. Al conocer su deseo de vivir la experiencia de un concierto de heavy metal, el equipo de la unidad 5 North buscó una alternativa para llevar la música hasta él.

La capellana clínica Roshene Lawson colaboró en la organización del evento junto con Scott McClinton, propietario del Dominion Tavern de Ottawa. La banda local de heavy metal The Scepter aceptó participar en la iniciativa y ofreció una presentación especial para el paciente.

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The Scepter fue hasta el hospital para cumplir el sueño del paciente.

“Algunas veces el deseo de un paciente es ver un concierto de heavy metal. El nuestro no podía ir a uno, así que llevamos el concierto hasta él”, escribió Lawson al compartir detalles de la actividad.

El concierto se realizó el 21 de julio a la 1:00 de la tarde dentro del Hospital Saint-Vincent. Fotografías y videos del momento mostraron cómo parte del centro médico fue adaptada para recrear un espacio de música en directo, con la banda interpretando sus canciones frente al paciente y miembros del personal.

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La presentación ocurrió pocas horas antes de que The Scepter tuviera programado abrir el concierto de la reconocida banda de heavy metal Metal Church en Overflow Brewing Company, también en Ottawa.

A pesar de su agenda, los integrantes del grupo decidieron participar en la actividad organizada para el paciente. “Fue un placer para nosotros tocar para los pacientes de Bruyère Health”, expresó la banda.

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The Scepter se dio el tiempo para ofrecer este pequeño show. (Instagram)

Bruyère Health agradeció a McClinton y a The Scepter por participar en la iniciativa y destacó que su presencia permitió crear una experiencia especial dentro del hospital.

“Gracias por traer la energía, la música y una experiencia inolvidable al hospital”, señaló la institución.

Ange Habiyambere, gerente de la unidad 5 North, explicó que los pacientes mantienen intereses, deseos y objetivos personales más allá de los tratamientos y planes médicos que forman parte de su atención.

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“Les preguntamos a nuestros pacientes qué es importante para ellos y luego hacemos todo lo posible por honrarlo. Vivir bien es parte de la atención”, escribió Habiyambere.

La actividad formó parte de los esfuerzos del equipo médico por incorporar los intereses personales de los pacientes en su experiencia de cuidado.

La presentación de The Scepter fue parte de los protocolos de cuidados de los pacientes en este hospital de Canadá. (Instagram)

Las iniciativas para cumplir deseos de pacientes con enfermedades graves han incluido diferentes tipos de experiencias, desde encuentros personales hasta actividades relacionadas con entretenimiento.

A principios de este año, un aficionado a la saga de videojuegos Grand Theft Auto recibió una respuesta de Rockstar Games, empresa matriz de la desarrolladora, después de compartir su deseo de poder jugar GTA 6 antes de morir.

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