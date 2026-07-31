Santilli pidió que Villarruel “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con el Gobierno y defendió la reforma del BCRA

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional y exigió que la vicepresidenta Victoria Villarruel “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con la gestión libertaria.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario nacional calificó de “barbaridad” y “disparate” los últimos mensajes publicados por Villarruel en X, en los que la vicepresidenta expresó una “genuina preocupación” por el estado del presidente y habló de “persecuciones imaginarias”.

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Para Santill, esas expresiones son “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula” y, al ser consultado si Villarruel debería renunciar, fue directo: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, en una foto de archivo (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

La polémica con la vicepresidenta se desató el ayer, horas antes de la cadena nacional en que Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA. Villarruel reaccionó a un retuit presidencial de la diputada Lilia Lemoine, que la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

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“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó el jefe de Gabinete.

Por otro lado, Santilli defendió el paquete de reformas presentado por el Ejecutivo y explicó que la reforma establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo emitir dinero para financiar al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

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“Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas”, enumeró el jefe de Gabinete.

Sobre la arquitectura institucional del BCRA, Santilli subrayó que el proyecto “blinda” al presidente del organismo frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de ambas cámaras del Parlamento para su remoción —hasta ahora bastaba con esa mayoría solo en el Senado—. El jefe de Gabinete descartó que la “independencia” del BCRA sea el concepto rector de la reforma: “¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron”, indicó.

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El proyecto incluye además la figura del “grillete fiscal” y el mecanismo de shutdown o cierre temporal de la administración pública en caso de déficit sostenido. Santilli explicó que, si durante varios meses el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos. Jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, salud y educación quedarían exceptuadas. “Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, sintetizó.

Santilli también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al respaldar las palabras de Milei, quien en la cadena nacional la acusó de haberle “robado” al BCRA 10.000 millones de dólares a través de la reforma de la carta orgánica de 2012. “Eso es una estafa definitivamente”, afirmó el jefe de Gabinete, quien recordó que la Argentina acumula una inflación de 169.000 % desde la salida de la convertibilidad en 2001.

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Al ser consultado por los tiempos legislativos, Santilli confirmó que el proyecto entrará por la Cámara de Diputados y se tratará en los próximos meses, con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales. Sobre el futuro del actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, el jefe de Gabinete elogió su gestión, pero aclaró que la decisión de su continuidad corresponde al presidente de la Nación.

El paquete de reformas presentado por Milei incluye, además de la modificación de la carta orgánica del BCRA, proyectos de ley para la liberalización del mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros. Santilli indicó que estos últimos proyectos ingresarán al Congreso en una segunda etapa.

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