Política
Agregar Infobae enGoogle

Santilli pidió que Villarruel “dé un paso al costado” si no está de acuerdo con el Gobierno y defendió la reforma del BCRA

El Jefe de Gabinete rechazó las últimas críticas de la vicepresidenta en X. “Son agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”, dijo

Entrevista a diego santilli
El jefe de Gabinete, Diego Santilli
Guardar

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional y exigió que la vicepresidenta Victoria Villarrueldé un paso al costado” si no está de acuerdo con la gestión libertaria.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el funcionario nacional calificó de “barbaridad” y “disparate” los últimos mensajes publicados por Villarruel en X, en los que la vicepresidenta expresó una “genuina preocupación” por el estado del presidente y habló de “persecuciones imaginarias”.

PUBLICIDAD

Para Santill, esas expresiones son “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula” y, al ser consultado si Villarruel debería renunciar, fue directo: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
La vicepresidenta Victoria Villarruel, en una foto de archivo (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

La polémica con la vicepresidenta se desató el ayer, horas antes de la cadena nacional en que Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA. Villarruel reaccionó a un retuit presidencial de la diputada Lilia Lemoine, que la acusaba de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la legisladora opositora Marcela Pagano.

PUBLICIDAD

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó el jefe de Gabinete.

Por otro lado, Santilli defendió el paquete de reformas presentado por el Ejecutivo y explicó que la reforma establece como misión exclusiva del BCRA preservar el valor de la moneda y prohíbe de forma taxativa al organismo emitir dinero para financiar al Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.

“Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas”, enumeró el jefe de Gabinete.

Sobre la arquitectura institucional del BCRA, Santilli subrayó que el proyecto “blinda” al presidente del organismo frente a presiones políticas, al exigir dos tercios de los votos de ambas cámaras del Parlamento para su remoción —hasta ahora bastaba con esa mayoría solo en el Senado—. El jefe de Gabinete descartó que la “independencia” del BCRA sea el concepto rector de la reforma: “¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase ‘independencia del Banco Central’? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron”, indicó.

Milei presentó las reformas del Banco Central: "Ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política"

El proyecto incluye además la figura del “grillete fiscal” y el mecanismo de shutdown o cierre temporal de la administración pública en caso de déficit sostenido. Santilli explicó que, si durante varios meses el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, los salarios de legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio presidente quedarían suspendidos. Jubilaciones, pensiones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, salud y educación quedarían exceptuadas. “Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano”, sintetizó.

Santilli también apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al respaldar las palabras de Milei, quien en la cadena nacional la acusó de haberle “robado” al BCRA 10.000 millones de dólares a través de la reforma de la carta orgánica de 2012. “Eso es una estafa definitivamente”, afirmó el jefe de Gabinete, quien recordó que la Argentina acumula una inflación de 169.000 % desde la salida de la convertibilidad en 2001.

Al ser consultado por los tiempos legislativos, Santilli confirmó que el proyecto entrará por la Cámara de Diputados y se tratará en los próximos meses, con el respaldo de varios gobernadores que ya ordenaron sus cuentas fiscales. Sobre el futuro del actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, el jefe de Gabinete elogió su gestión, pero aclaró que la decisión de su continuidad corresponde al presidente de la Nación.

El paquete de reformas presentado por Milei incluye, además de la modificación de la carta orgánica del BCRA, proyectos de ley para la liberalización del mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros. Santilli indicó que estos últimos proyectos ingresarán al Congreso en una segunda etapa.

Temas Relacionados

Victoria VillarruelBCRABanco CentralDiego SantilliÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Bullrich afirmó que la reforma del Banco Central será una prueba para medir las alianzas hacia 2027

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que el kirchnerismo será el único espacio que rechazará la iniciativa y se mostró convencida de que el resto de la oposición acompañará el proyecto

Patricia Bullrich afirmó que la reforma del Banco Central será una prueba para medir las alianzas hacia 2027

“70% cocinado”: en busca de la reelección, el Gobierno acelera la rosca para suspender las PASO

Mientras que el oficialismo busca cerrar acuerdos con los bloques aliados, la Mesa Política comenzó a bosquejar las primeras estrategias para renovar el mandato. El objetivo será no depender de los resultados de un balotaje

“70% cocinado”: en busca de la reelección, el Gobierno acelera la rosca para suspender las PASO

Reforma del Banco Central: la cadena nacional actuó como primer paso de la campaña de Milei para la reelección

El anuncio fue un “punto de quiebre” hacia el 2027. Cómo sigue el calendario del Gobierno para el cierre del año. La suspensión de las PASO, más cerca

Reforma del Banco Central: la cadena nacional actuó como primer paso de la campaña de Milei para la reelección

La Justicia de Río Negro rechazó un planteo mapuche que intentó declarar la inconstitucionalidad de la consulta previa

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro le dio la razón a la Provincia y rechazó por falta de legitimación activa la demanda de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche contra la ley de consulta previa indígena. El fallo, unánime, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión

La Justicia de Río Negro rechazó un planteo mapuche que intentó declarar la inconstitucionalidad de la consulta previa

Natalia De la Sota dio una nueva señal de acercamiento al PJ y quiere ser parte de la propuesta en el 2027

La legisladora cordobesa se reunió con el intendente de La Plata, Julio Alak, muy cercano a Kicillof. Días atrás se había juntado con Juan Manuel Olmos, del PJ Federal. El capital que suma desde Córdoba

Natalia De la Sota dio una nueva señal de acercamiento al PJ y quiere ser parte de la propuesta en el 2027

DEPORTES

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Crisis en la FIFA: renunció un asesor clave de Gianni Infantino en medio del conflicto con UEFA y difundió una fuerte carta

Conmoción en el mundo del fútbol: murió Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia

El día que Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 23 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

TELESHOW

En medio del escándalo, Tuli Acosta habló sobre su relación con Luck Ra: “Es todo mentira”

En medio del escándalo, Tuli Acosta habló sobre su relación con Luck Ra: “Es todo mentira”

El álbum íntimo de Juana Viale y sus hijos en vacaciones: etapa de cambio y reconexión

El video que lo cambió todo: la trastienda de la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui

Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani tras ser invitada al estreno de la serie de Moria Casán: “No quiero cruzarme a esa mujer”

Empezó Lollapalooza Chicago 2026 con el magnetismo visceral de Lorde y la electrónica emocional de John Summit

INFOBAE AMÉRICA

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

Con 40 toboganes y un río rápido de 464 metros Guatemala abre nuevo parte acuático Xetulhá

Conducir sin casco le costó una multa a casi 4,000 motociclistas este año en Costa Rica

El informe del SICA ubica a El Salvador entre los litorales más afectados por el calentamiento del mar

Violento desalojo de mujer de 77 años provoca protestas y quema de la casa de una jueza en Guatemala