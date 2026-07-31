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Mackenzie Shirilla y el caso ‘The Crash’: abogados buscan revertir la condena tras el estreno del documental de Netflix

El equipo legal presentó una petición de habeas corpus para cuestionar la sentencia dictada en 2023

El choque documental Netflix
El equipo legal de Mackenzie Shirilla acudió a un tribunal federal con una petición para conseguir un nuevo juicio.(Netflix)
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El caso de Mackenzie Shirilla podría volver a los tribunales. El nuevo equipo legal de la joven presentó una petición de habeas corpus ante una corte federal de Estados Unidos con el objetivo de anular su condena por homicidio y obtener un nuevo juicio. Los abogados sostienen que durante el proceso hubo errores que afectaron su derecho a una defensa adecuada.

El recurso llega pocos meses después del estreno de The Crash (El choque), documental de Netflix que reconstruye el accidente ocurrido en 2022 y el proceso judicial que concluyó con la condena de Shirilla. La producción despertó un renovado interés por el caso y volvió a poner bajo la lupa una de las historias criminales más mediáticas de los últimos años.

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Mackenzie Shirilla recibió la sentencia en agosto de 2023 tras un juicio sin jurado. La justicia la declaró culpable de varios delitos, entre ellos homicidio, por el accidente ocurrido el 31 de julio de 2022 en Strongsville, Ohio.

Esa madrugada, la joven conducía un Toyota Camry junto a su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo Davion Flanagan, de 19. Según las autoridades, el vehículo superó las 100 millas por hora antes de estrellarse contra un edificio de ladrillo. Russo y Flanagan murieron en el lugar, mientras que Shirilla sobrevivió con lesiones de gravedad.

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El choque documental Netflix
La joven permanece en prisión mientras sus abogados intentan revertir el fallo que la mantiene sentenciada a 15 años a cadena perpetua.(Netflix)

Durante el juicio, la Fiscalía presentó videos de vigilancia, datos de la caja negra del automóvil y testimonios para sostener la hipótesis de que el choque fue intencional. La defensa respondió que Shirilla sufrió un episodio relacionado con el POTS y perdió el conocimiento antes del impacto.

Los abogados de Shirilla vuelven a intentar revertir el fallo

La acción presentada ante la justicia federal constituye el cuarto intento para dejar sin efecto la condena. Antes de este recurso, la defensa ya había acudido en dos ocasiones al Tribunal del Condado de Cuyahoga y una vez al Tribunal de Apelaciones del Octavo Distrito, sin obtener un resultado favorable.

Uno de los principales argumentos del nuevo equipo de abogados alude a una evidencia que, aseguran, quedó fuera del proceso. De acuerdo con el documento judicial citado por PEOPLE, un supermercado local había dejado para Shirilla un paquete de productos en un punto de recojo disponible las 24 horas, ubicado cerca del lugar donde ocurrió el choque.

La defensa afirma que esa información ofrece una explicación razonable para su presencia en esa zona durante la madrugada del 31 de julio de 2022. Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que la joven condujo hasta un lugar apartado con la intención de provocar el impacto.

El choque documental Netflix
La nueva estrategia legal de Shirilla se centra en supuestos errores durante el juicio y una presunta vulneración de sus derechos.(Netflix)

El recurso también cuestiona que el caso pasara del tribunal de menores al de adultos, pese a que Shirilla tenía 17 años cuando ocurrió el accidente. Sus abogados sostienen que esa decisión vulneró sus derechos constitucionales y afectó la validez del proceso.

Otro de los puntos del escrito hace referencia al síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una condición que puede provocar mareos y desmayos. El nuevo equipo legal afirma que la defensa anterior no presentó testimonios de especialistas para respaldar esa hipótesis, pese a que durante el juicio sostuvo que la joven perdió el conocimiento antes del choque.

Shirilla permanece recluida en el Ohio Reformatory for Women, donde cumple dos condenas concurrentes de 15 años a cadena perpetua. Si no prospera esta nueva solicitud, podrá optar por la libertad condicional en 2037, cuando tenga 33 años.

Mackenzie Shirilla presentó un nuevo recurso legal para intentar anular la condena por homicidio que recibió en 2023.
La joven fue la única sobreviviente del choque que acabó con la vida de su novio y su amigo en julio de 2022. (Instagram)

Mientras permanece en prisión, Mackenzie también recibió sanciones disciplinarias. Us Weekly informó que las autoridades penitenciarias suspendieron temporalmente sus videollamadas tras considerar inapropiado su comportamiento durante una comunicación.

El mismo medio señaló que, semanas después, la joven fue investigada por la publicación de una selfie tomada dentro del penal. Sin embargo, el Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio concluyó que no correspondía imponer una sanción, ya que la fotografía fue enviada a un familiar mediante un sistema de comunicación autorizado para los internos.

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