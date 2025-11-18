Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

La administración Trump anuncia una nueva iniciativa para los extranjeros que viajen a Estados Unidos para la Copa Mundial del próximo año, la cual les permitirá obtener entrevistas para visas con mayor rapidez.

Denominada “FIFA Pass”, esta iniciativa permitirá a quienes hayan comprado boletos para la Copa Mundial a través de la FIFA obtener citas prioritarias para la visa, mientras la administración continúa buscando un equilibrio entre la postura estricta del presidente Donald Trump en materia de inmigración y la afluencia de viajeros internacionales para el torneo de fútbol. El término “pass” en el nombre significa “sistema de programación de citas prioritarias”.

“Si tiene un boleto para la Copa Mundial, puede obtener citas prioritarias para su visa”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estuvo en la Oficina Oval con Trump el lunes para explicar el nuevo sistema. Dirigiéndose al presidente estadounidense, agregó: “Usted lo dijo la primera vez que nos reunimos, señor presidente: Estados Unidos le da la bienvenida al mundo”.

Trump declaró el lunes que recomienda encarecidamente a los viajeros que asistan a la Copa Mundial en Estados Unidos que soliciten sus visas de inmediato.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el gobierno ha desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para atender la demanda de visas, y que en aproximadamente el 80% del planeta, los viajeros a Estados Unidos pueden obtener una cita para la visa en un plazo de 60 días.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sienta junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor principal del presidente de la FIFA, Carlos Cordeiro, durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Bajo el nuevo sistema, quienes hayan comprado boletos a través de la FIFA podrán utilizar un “portal de la FIFA” que les permitirá priorizar su solicitud de visa y entrevista en el Departamento de Estado.

“Realizaremos el mismo proceso de verificación que cualquier otra persona”, afirmó Rubio. “La única diferencia es que les estamos dando prioridad”.

Durante la Copa Mundial del próximo año, se jugarán 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos. Trump ha priorizado el éxito de la Copa Mundial, e Infantino ha visitado frecuentemente la Casa Blanca mientras la FIFA se prepara para el sorteo de la Copa Mundial del 5 de diciembre en el Centro Kennedy, la institución artística ahora dirigida y administrada por personas leales a Trump.

Trump volvió a plantear la posibilidad de trasladar partidos del Mundial fuera de alguna de sus ciudades anfitrionas si lo consideraba inseguro, tras la elección de la activista progresista Katie Wilson como alcaldesa de Seattle, quien ha hablado de proteger la ciudad de Trump y salvaguardar su estatus de ciudad santuario para los migrantes. Seattle es una de las once ciudades anfitrionas en Estados Unidos el próximo año.

“Si vemos que puede haber algún problema, le pediría a Gianni que lo traslademos a otra ciudad”, dijo Trump refiriéndose a Seattle. El presidente de la FIFA evitó pronunciarse directamente sin comprometerse a cambiar de sede, señalando que “creo que la seguridad es la prioridad número uno para un Mundial exitoso” y que “hoy podemos ver que la gente confía en Estados Unidos”, haciendo referencia a la cantidad de entradas que ya se han vendido.

(Con información de AP)