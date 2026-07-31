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En medio del escándalo, Tuli Acosta habló sobre su relación con Luck Ra: “Es todo mentira”

La influencer le respondió al conductor de LAM, Ángel de Brito. Buscó bajar la tensión y evitar que creciera la polémica frente a las versiones de un romance con el cantante

Habló Tuli Acosta en LAM
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Las repercusiones por la separación de Luck Ra y La Joaqui continuaron creciendo cuando la influencer Tuli Acosta fue señalada como posible tercera en discordia. En medio de los rumores, Ángel de Brito reveló que fue la única de los involucrados que aceptó hablar con él para dar su versión, rechazando cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés.

reflotaron una entrevista vieja donde Tuli Acosta contaba su historia con Luck Ra y la convivencia que tuvieron
Tuli Acosta negó cualquier romance con Luck Ra y rechazó ser la tercera en discordia en la separación con La Joaqui

La conversación privada entre el conductor de LAM y la influencer fue directa. De Brito relató que intentó contactar a los tres protagonistas del escándalo: “La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, compartió el periodista al aire. Tuli, por su parte, optó por no pronunciarse públicamente para evitar agrandar la polémica, pero fue categórica al negar cualquier rumor: “Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo”, le transmitió en confianza a De Brito.

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El vínculo entre Tuli Acosta y Luck Ra, según recordó el presentador, nació mucho antes de la fama del artista. “Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadie”, detalló De Brito, aportando contexto sobre la relación que los une desde hace años.

Tuli Acosta
Tuli Acosta sostuvo que su vínculo con Luck Ra es de amistad y señaló que se conocen desde antes de la fama del cantante

Tuli Acosta: “La llamé a La Joaqui”

Apenas los rumores coparon las redes, la influencer decidió actuar: “Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui”, relató Tuli a De Brito, según su reconstrucción en el programa. El periodista quiso saber si la cantante le respondió y cómo fue ese intercambio. “Sí, me dijo que todo bien”, fue la respuesta que Tuli le transmitió. Sobre la posibilidad de haber experimentado celos o algún maltrato por parte de La Joaqui, la influencer fue clara: “Nunca, por lo menos a mí en la cara”.

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En las últimas horas, Tuli Acosta negó públicamente cualquier tipo de romance con Luck Ra y aseguró que, tras la explosión de los rumores que la señalaban como la causa de la ruptura con La Joaqui, se comunicó con ambos para aclarar la situación. Tanto la cantante como el artista, según su testimonio, confirmaron que no existía ningún conflicto relacionado con ella.

El conductor de LAM también preguntó si Luck Ra alguna vez le había planteado discusiones o problemas con La Joaqui vinculados a su amistad. La respuesta de Tuli fue tajante: “Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión”, cerró De Brito, transmitiendo la intención de la influencer de poner fin a los rumores.

Por primera vez, La Joaqui dio detalles acerca de su separación de Luck Ra
Por primera vez, La Joaqui dio detalles acerca de su separación de Luck Ra

Mientras tanto, Luck Ra decidió mostrar cómo transita este nuevo capítulo personal y profesional con una serie de imágenes desde Madrid. El cantante publicó en Instagram un álbum titulado “Un poco de todo, siempre despeinado”, donde se lo ve alternando momentos de trabajo, deporte y relax en la capital española.

luck ra
Luck Ra compartió en Instagram imágenes desde Madrid tras su separación de La Joaqui y mostró trabajo, deporte y momentos de descanso

Entre las postales más destacadas aparece una imagen tomada desde el césped de un estadio lleno de hinchas durante un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. En la foto, Luck Ra luce una campera azul con líneas blancas y disfruta del ambiente futbolero. Otra imagen lo muestra con su característico cabello azul y la camiseta de la Selección Argentina, posando como si fuera una figurita de colección.

luck ra
Luck Ra, publicó fotos desde Madrid tras la ruptura y se mostró en un clásico Barcelona-Real Madrid

El álbum también revela escenas más íntimas de la vida del cantante. En una selfie divertida, aparece sosteniendo a uno de sus perros frente a la cámara. Una televisión encendida y una expresión distendida terminan de componer un retrato de su rutina lejos de Argentina.

La última etapa del álbum incluye una foto junto a una piscina, acompañado por su perro y luciendo un buzo gris con capucha. La secuencia de imágenes confirma que el artista eligió refugiarse en la música, los viajes y su círculo cercano tras el final de su relación con La Joaqui.

luck ra
Ángel de Brito afirmó que Tuli Acosta fue la única que respondió sobre los rumores que rodean a Luck Ra y La Joaqui

La separación de Luck Ra y La Joaqui dejó al descubierto cómo las redes sociales suelen alimentar rumores y señalar posibles responsables sin pruebas. La propia Tuli Acosta, al tomar la iniciativa de aclarar la situación con ambos protagonistas, buscó frenar versiones que la involucraban injustificadamente.

El episodio demuestra cómo, ante la viralización de rumores en el mundo digital, los protagonistas se ven obligados a responder incluso cuando los hechos no los involucran directamente. La estrategia de Tuli de comunicarse personalmente con Luck Ra y La Joaqui, y de confiar su versión al periodista Ángel de Brito, deja en claro su intención de despejar cualquier duda sobre su papel en la historia.

reflotaron una entrevista vieja donde Tuli Acosta contaba su historia con Luck Ra y la convivencia que tuvieron
La separación de Luck Ra y La Joaqui expuso cómo las redes sociales amplifican rumores sin pruebas y obligan a los involucrados a responder

La reacción de Luck Ra, en tanto, fue volcarse a su carrera y compartir con sus seguidores parte de su día a día en Madrid, mostrando que su foco, después de la ruptura, está puesto en la música y en quienes lo acompañan en este nuevo ciclo.

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