Michael B. Jordan estrena el primer tráiler de ‘El caso Thomas Crown’

The Thomas Crown Affair presenta su adelanto.

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Michael B. Jordan presentó el primer tráiler de su nueva versión de El caso Thomas Crown, película que dirige, produce y protagoniza como un sofisticado ladrón de arte. El largometraje se estrenará en cines el 5 de marzo de 2027 y tendrá a Adria Arjona en el papel de una investigadora de seguros capaz de seguirle el paso, dentro y fuera del juego criminal.

Un ladrón con una misión personal

La película gira alrededor de Thomas Crown, un hombre rico que roba objetos de gran valor y se mueve entre museos, grandes ciudades y castillos europeos. El avance presenta persecuciones, una vida marcada por el lujo y secuencias en las que Jordan utiliza cables para desplazarse por el aire. El eje, sin embargo, será el duelo entre Crown y la investigadora interpretada por Arjona.

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Los dos personajes quedan atrapados en una dinámica de persecución mientras desarrollan una relación sentimental. Jordan explicó que buscaba una actriz capaz de transmitir fuerza y vulnerabilidad, además de interpretar a alguien que comprende el juego de Crown, puede desafiarlo y termina enamorándose de él.

Los detalles completos del argumento permanecen reservados. El material exhibido previamente en CinemaCon adelantó que el objetivo del protagonista será personal y que la venganza tendrá un lugar central en la historia. Una de las frases promocionales resume esa idea: “La venganza es una obra de arte”.

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El blanco de Crown será el personaje encarnado por Kenneth Branagh, aunque todavía no se reveló cuál es su vínculo con el ladrón ni qué hecho origina el conflicto. Esa motivación separará parcialmente a esta versión de la fórmula básica de las películas anteriores, centradas en el robo, la investigación y la atracción entre perseguidor y perseguido.

Jordan aclaró que considera al proyecto una reinterpretación, en lugar de una remake o un reinicio. Según el actor y director, su intención fue conservar el estilo y la rebeldía asociados con Thomas Crown, pero darle al personaje una misión concreta. También definió la película como un proyecto personal que llevaba mucho tiempo intentando realizar.

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La tercera versión de Thomas Crown

La historia llegó por primera vez al cine en 1968, con Steve McQueen como el millonario que robaba arte y Faye Dunaway como la investigadora de seguros que intentaba atraparlo. La tensión romántica entre ambos personajes formaba parte del enfrentamiento, planteado como una partida de ajedrez en la que cada uno buscaba anticipar el siguiente movimiento del otro.

Aquella producción ganó el Oscar a mejor canción original por Windmills of Your Mind. El tema quedó asociado a una película que combinaba crimen, romance y una puesta visual centrada en la elegancia de sus protagonistas.

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En 1999 llegó una segunda adaptación encabezada por Pierce Brosnan y Rene Russo. Brosnan interpretó a una nueva encarnación del ladrón, mientras Russo asumió el papel de la investigadora que se convertía en su rival y posible interés amoroso. La próxima película será, entonces, la tercera versión cinematográfica de la premisa.

El nuevo guion parte de un texto original de Alan R. Trustman y de una historia desarrollada por Trustman junto con Drew Pearce. La versión final fue escrita por Pearce y Jason Hall. Jordan anticipó que el resultado no será exactamente lo que espera el público familiarizado con las adaptaciones anteriores.

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El caso Thomas Crown será el segundo largometraje de Jordan como director. Al mismo tiempo, volverá a ocupar el centro del elenco y asumirá tareas de producción, una combinación que le permite controlar tanto la interpretación del protagonista como el enfoque de esta nueva lectura.

Imágenes de 'El secreto de Thomas Crown'. (Amazon MGM Studios)

El reparto y la música de la película

Junto con Jordan, Arjona y Branagh, el elenco incluye a Lily Gladstone, Danai Gurira, Pilou Asbæk y Aiysha Hart. Las fuentes todavía no detallan los personajes que interpretarán ni el lugar que ocuparán dentro del robo y la persecución principal.

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La música estará a cargo de Jon Batiste, ganador del Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y ocho premios Grammy. Su participación adquiere un peso particular por el antecedente musical de la película de 1968, cuya canción original obtuvo el reconocimiento de la Academia.

El primer tráiler concentra la atención en el enfrentamiento entre Crown y la investigadora, con robos, desplazamientos internacionales y escenas de acción física. El estreno de The Thomas Crown Affair está programado para el 5 de marzo de 2027.

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