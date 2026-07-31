Tom Holland despide su adolescencia en ‘Spider-Man: Brand New Day’, la película más oscura de la saga

Tráiler de la película "Spiderman: Brand New Day"

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La historia de Spider-Man siempre ha tratado, en cierto nivel, sobre la aterradora experiencia de crecer. Una mañana, descubres que tu cuerpo está cambiando y haciendo cosas que no puedes controlar del todo, y tienes que averiguar qué hacer con eso. Interpretado de manera encantadora por Tom Holland, Peter Parker ha sido un adolescente amable, de buen corazón, que quiere hacer lo correcto y se horroriza al ver que sus poderes a menudo ponen en peligro a todos los que ama. Al final de Spider-Man: Sin camino a casa, le pidió al Doctor Strange que lanzara un hechizo para que todo el mundo —incluido el amor de su vida— olvidara que él era Spider-Man, porque era la única manera de salvar su universo de la destrucción.

Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers, retoma la historia donde terminó Sin camino a casa. Peter vive solo ahora que su tía May (Marisa Tomei) ha muerto, y MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) se han ido al M.I.T. Con los años, Peter los observa de lejos a través de las publicaciones de Ned en las redes sociales. Spider-Man vuelve a ser querido por los neoyorquinos, así que combate el crimen y conversa por teléfono con la detective Jean DeWolff (Liza Colón-Zayas), sin revelar nunca su identidad como Peter Parker. Ocasionalmente se cruza con Frank Castle, alias el Castigador (Jon Bernthal), con quien mantiene una relación tensa.

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Pero una extraña amenaza acecha la ciudad, una entidad vengativa que aparentemente salta de persona en persona. Al parecer, está buscando algo que está oculto en Control de Daños, la organización creada para limpiar después de la Batalla de Nueva York, pero que con el tiempo se ha vuelto un poco más autoritaria. El director de la organización, Bill Metzger (Tramell Tillman), explica que no está seguro de lo que busca la entidad, pero el objetivo de Control de Daños es aprovechar la energía destructiva y convertirla en algo bueno. Su esperanza es simplemente mantener a todos a salvo, dice.

Al mismo tiempo, Peter tiene sus propios problemas con la energía, porque sus niveles hormonales de araña están aumentando, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza y la capacidad de lanzar fluido de telaraña desde las muñecas en lugar de su traje. Lo único que desea es suprimir sus poderes, regresar a las habilidades que conoce bien. Y es imprescindible que haga esto antes de que la entidad llegue a MJ, quien aún no sabe quién es él.

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'Spider-Man: Brand New Day' muestra a Peter Parker solo después de la muerte de la tía May

Por supuesto, hay mucho más, algo de lo cual no puedo contarles; Sadie Sink ha pasado el último año esquivando preguntas sobre su papel en esta película. Brand New Day es la cuarta en esta serie particular de películas de Spider-Man, y se siente como el cierre del arco de maduración por el que ha pasado esta versión del personaje. Si De regreso a casa trataba sobre la adolescencia, y Lejos de casa trataba sobre crecer a través de la pérdida de un mentor, y Sin camino a casa trataba sobre asumir la responsabilidad de tus acciones (y también, las solicitudes universitarias), entonces esta trata, en parte, de decidir si aceptar tus poderes de adulto, incluso cuando te den miedo.

Lamentablemente, no es tan divertida como las películas anteriores, aunque eso puede deberse al terreno que explora. Gran parte de la comedia ligera que hacía tan entretenidas las otras películas ha desaparecido, principalmente porque la relación de Peter con Ned y MJ ha cambiado drásticamente, lo que significa que la química de bromas entre Holland, Batalon y especialmente Zendaya, está en gran medida ausente. En su lugar hay una carga emocional, que se intensifica en algunas de las otras subtramas de la película. (Afortunadamente, Florence Pugh aparece algunas veces como Yelena Belova, y es un auténtico deleite).

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La película también se ve lastrada por lo mismo que ha hecho decaer a las películas más recientes del Universo Cinematográfico de Marvel: la carga de unir todas las historias. Por ejemplo, si no eres una enciclopedia andante del U.C.M., o no viste la segunda temporada de Daredevil y la primera de Daredevil: Born Again y las dos temporadas de la serie de El Castigador y el especial de Marvel Punisher: la última muerte, puede que no sepas quién es Frank Castle o por qué él y Peter se conocen, lo cual parece pedir demasiado de tu audiencia.

Spider-Man: Brand New Day profundiza el arco de maduración de Peter Parker y lo enfrenta a la decisión de aceptar sus poderes de adulto

Spider-Man ha estado integrado en el U.C.M. desde que apareció en Capitán América: Civil War (2016), gracias a un acuerdo entre Sony Pictures Entertainment y Walt Disney Studios (propietaria de Marvel Studios), y aparece en varias películas de Avengers. Aunque otros personajes del U.C.M. han aparecido en las películas independientes de Spider-Man, a veces en papeles de peso, estas todavía han parecido en su mayoría historias impulsadas por los personajes sobre Peter y sus amigos. Incluso Sin camino a casa, con sus múltiples guiños a otras películas, trataba sobre varias generaciones de Spider-Man (¿Spider-Mans? ¿Spiders-Men?), no realmente sobre el arco principal del U.C.M.

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Esta película da la sensación de cargar con más peso de franquicia sobre sus hombros, y eso deja menos espacio para la emoción. Como resultado, es más dispersa, y aunque los fanáticos acérrimos del U.C.M. podrían estar satisfechos, el resto de nosotros, claramente, empezamos a cansarnos de tener que hacer la tarea previa. Nada puede borrar el placer de presenciar la actuación de Tom Holland, que sigue siendo encantadora y maravillosamente enérgica incluso cuando sabes que muchas veces es un Spidey generado por computadora. Al crecer él en pantalla, su público ha crecido con él. La pregunta que plantea esta película es una que ha surgido una y otra vez en el cine de cómics: ¿Qué hacemos con lo que nos hace especiales? En su mayor parte, Peter ha optado por quedarse local y oculto, por deshacer el daño que se produce cuando la gente conoce sus poderes. Pero ahora tiene que decidir si acepta quién es y se deja ver de nuevo, o si permanece en las sombras y toma la nueva oportunidad en blanco que promete el título.

De modo similar, parte de su público ha pasado de la adolescencia a la adultez en un mundo en el que los poderes creativos —especialmente los extraordinarios— son vistos como algo que podrían quitarte y usar para obtener beneficios. Peter incluso considera si podría existir una manera de crear un dispositivo que ponga a todos en igualdad de condiciones, y eso no parece una coincidencia. Si las películas captan subconscientemente las ansiedades de sus audiencias, tal vez esta trata sobre la aterradora experiencia de crecer y descubrir que todos ven lo que te hace especial y quieren quedárselo para sí mismos.

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Fuente: The New York Times

[Fotos: Marvel Studios]