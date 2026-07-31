Patricia Bullrich afirmó que la reforma del Banco Central será una prueba para medir las alianzas hacia 2027

Bullrich afirmó que la reforma del Banco Central será una prueba para medir las alianzas hacia 2027

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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que el tratamiento parlamentario de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del resto del paquete económico impulsado por el Gobierno funcionará como una instancia para identificar qué sectores de la oposición están dispuestos a acompañar al oficialismo con vistas a la construcción de acuerdos políticos hacia 2027.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Bullrich respondió a una consulta sobre si la votación de esas iniciativas servirá para medir el posicionamiento de los distintos espacios políticos de cara a una eventual alianza con el Gobierno.

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“Sí, yo creo que estas son leyes donde vos tenés bien claramente determinado concepto. ¿Querés vivir con inflación o querés vivir sin inflación? ¿Querés vivir cuidando la plata de los argentinos o te importa vivir, no te importa nada y seguís gastándola como si nada?”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el debate excede el contenido técnico de los proyectos y se convierte en una definición política sobre el rumbo económico del país.

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“Yo creo que en estas leyes se discuten muchos conceptos y es muy importante. Así que creo que sí, que se va a dividir bien claro quiénes son los que, de alguna manera, sin ser parte del Gobierno, acompañan conceptos que ordenan el país, que ordenan la economía, que generan una distribución de fondos del sector público al sector privado, que permiten que realmente el país tenga superávit y eso lo ayuda a estar cada vez con más posibilidades de producir”, expresó.

Las declaraciones llegaron luego de que le plantearan durante la entrevista que la votación podía convertirse en “una especie de test” para determinar “si están para acompañar o hacer una alianza con el Gobierno”. Bullrich respondió de manera afirmativa y vinculó el respaldo parlamentario a esas iniciativas con la posibilidad de construir coincidencias políticas más amplias.

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La cadena nacional que lideró anoche Javier Milei

Antes de referirse al escenario político, la ministra defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por el presidente Javier Milei. Explicó que el objetivo de la iniciativa es limitar las funciones de la entidad monetaria para concentrarlas exclusivamente en la preservación del valor de la moneda.

“Hay un solo objetivo. El único objetivo es cuidar el valor de la moneda, es decir, cuidar el valor de cada peso que cada argentino tiene para su comercio, su familia o lo que lo use”, afirmó.

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También cuestionó el esquema que, según sostuvo, permitió durante años financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

“¿Por qué pasaba esto en el Banco Central? Porque le prestaba plata al Tesoro, es decir, al Gobierno. ¿Para qué? Para tener más gasto público. Bueno, esa emisión se termina con esta ley, no se emite más y tampoco se le presta plata al Tesoro para que financie estructuras políticas o estructuras gubernamentales que terminan no siendo útiles”, señaló.

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Consultada sobre la posibilidad de que el Congreso rechace la iniciativa, Bullrich consideró que será difícil que existan votos en contra, aunque diferenció al kirchnerismo del resto de la oposición.

“Seguro que se van a oponer. Yo sé que se van a oponer”, dijo al referirse al kirchnerismo.

A continuación, agregó: “El resto la va a aprobar, no tengo la menor duda. El kirchnerismo le va a encontrar algo, alguna excusa para mantener su ley, porque ellos piensan así. Piensan que el Estado tiene que ser gigante”.

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En otro tramo de la entrevista, también se mostró confiada respecto del avance legislativo del conjunto de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

“Son cambios muy estructurales. Desarmar una estructura de tantos años de burocracia, de robo, de uso del dinero público a partir de la inflación. Es razonable que estén como anonadados y que en muchos casos tarden en comprender eso. Pero finalmente, a un ritmo en el que vamos tomando los cambios que van pidiendo, las cosas van saliendo”, afirmó.

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Finalmente, insistió en que las iniciativas impulsadas por el Gobierno obtendrán respaldo parlamentario antes de fin de año. “Estoy convencida que todo lo que se ha mandado antes de fin de año va a salir”, sostuvo.