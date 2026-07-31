El día que Diego Maradona se rindió ante el talento de Franco Baresi

El día que Diego Maradona se rindió ante Franco Baresi

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La muerte de Franco Baresi provocó una ola de mensajes y recuerdos en todo el mundo del fútbol. Entre los mensajes más compartidos en redes sociales tras conocerse la noticia, se destacó un video histórico protagonizado por Diego Maradona durante su etapa en el Napoli. Ese registro, que se viralizó en las últimas horas, muestra el respeto y la admiración que el astro argentino sentía por el defensor italiano.

En la secuencia, grabada en octubre de 1989 en los pasillos del estadio San Paolo (ahora lleva el nombre del campeón del mundo en México 1986) tras un enfrentamiento entre el Napoli y el AC Milan, se observa a Maradona caminando luego del partido, aún vestido con la camiseta número 6 de Baresi. Un periodista se acerca para felicitarlo por su actuación y le pregunta por la camiseta que lleva puesta. La respuesta del oriundo de Villa Fiorito se convirtió en una declaración inolvidable sobre la grandeza del defensor: “Esta es una camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor, este es un recuerdo que lo guardaré para toda la vida”.

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La escena, recuperada y difundida por cientos de usuarios, fue compartida en plataformas como X (ex Twitter). El diálogo entre Maradona y el periodista refleja el reconocimiento de uno de los mayores talentos ofensivos de la historia hacia uno de los centrales más emblemáticos del fútbol europeo.

Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia, falleció a los 66 años y su legado quedó reafirmado con gestos como el de Maradona, quien fue su rival en los años de máxima rivalidad entre el Napoli y el conjunto rossonero. La relación entre ambos, marcada por la competencia en la Serie A durante la década de 1980, adquirió un nuevo significado con el paso del tiempo, consolidando el respeto mutuo entre dos símbolos de aquel período.

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El breve intercambio registrado en ese video representa mucho más que una anécdota personal. En el fútbol italiano de la época, los duelos entre Napoli y Milan concentraban la atención de toda Europa, con figuras como Maradona y Baresi como protagonistas centrales. Ese gesto de intercambio de camisetas, acompañado por palabras de admiración, resume el espíritu de respeto y deportividad que caracterizó a los grandes referentes de esa generación.

Vale destacar que la admiración era mutua. En reiteradas ocasiones el mítico marcador central italiano esbozó palabras elogiosas para el astro argentino. “Un mito, un ídolo para todos los jóvenes, para todos los fanáticos del fútbol que quieren ver buen fútbol, divertirse. Creo que con Maradona en la cancha uno pagaba con gusto la entrada. A finales de los ochenta hubo unos duelos hermosos porque el Milan y el Napoli eran los equipos más fuertes sobre el papel. Así que había duelos increíbles en Milán y en Nápoles. Él siempre hacía jugadas extraordinarias, incluso nos metió varios goles, de tiro libre, de jugada. Así que siempre teníamos que marcarlo entre tres o cuatro, de lo contrario era difícil detenerlo”, manifestó.

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En el video difundido por CalcioNews24, fue consultado sobre este intercambio. “Recuerdo una vez, al final de un partido, que él me pidió la camiseta, y me quedé un poco sorprendido. Y a mí me llenó de alegría. De hecho, le pedí la suya y fue algo muy bonito que siempre recordaré. La tengo en casa entre mis recuerdos más queridos”, esbozó.

En otra oportunidad, durante una entrevista con el diario español Marca, Baresi no dudó: “He tenido muchos compañeros excepcionales y no podría elegir a uno. Sin embargo, si tuviera que elegir al rival más fuerte contra el que he jugado, diría que fue Maradona”.

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