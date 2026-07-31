Robaron una película inédita de Nicolas Cage de las oficinas de Netflix: la plataforma ahora enfrenta una demanda millonaria por el hurto

El equipo de Fortitude acusa a Netflix de poner en riesgo el futuro comercial de la película tras perder el material entregado para una posible adquisición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Netflix enfrenta una demanda por US$105 millones luego de que una copia inédita de la película Fortitude, protagonizada por Nicolas Cage, desapareciera tras el robo de un disco duro en sus oficinas de Los Ángeles. El productor y guionista Simon Afram, junto a su compañía Op-Fortitude, presentó una demanda contra la plataforma al considerar que la pérdida del material afectó el valor comercial de la cinta y puso en riesgo sus planes de distribución.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The Hollywood Reporter y Variety, una copia maestra no cifrada de Fortitude estaba almacenada en una de varias unidades de almacenamiento que fueron robadas de las oficinas de Netflix en junio de 2026. La compañía confirmó que varios discos fueron sustraídos, aunque aseguró que los otros dispositivos estaban vacíos y que no existe evidencia de que la película haya sido filtrada en internet.

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La cronología de la disputa

Según la demanda, Netflix mostró interés en adquirir los derechos de la película después de recibir material promocional en diciembre de 2025. Meses después, en junio de 2026, la plataforma solicitó una copia de trabajo para evaluar la producción.

El 15 de junio, un productor asociado de Fortitude entregó personalmente un disco con un Digital Cinema Package (DCP) en las oficinas de Netflix ubicadas en Sunset Bronson Studios, en Los Ángeles. El equipo de producción habría informado a la compañía que el archivo no estaba cifrado y pidió que el contenido fuera eliminado después de la proyección. Asimismo, solicitaron que se avisara cuando el dispositivo estuviera disponible para ser recogido.

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Simon Afram, productor y guionista de Fortitude, acusa a Netflix de afectar el valor de la película tras la pérdida de una copia maestra (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Sin embargo, según la denuncia, diez días después Netflix informó que el disco había sido robado. En un correo electrónico enviado el 25 de junio, Sean Berney, ejecutivo de Netflix, escribió: “Esta es la primera vez que nos ocurre algo así”. Ahí explicó que varios discos habían sido sustraídos de escritorios dentro de la oficina y que su departamento de seguridad investigaba el caso.

Los productores sostienen que Netflix tenía la responsabilidad de proteger el material y que dejar una copia inédita de una película en un espacio donde podía ser robada representó una negligencia. Además, argumentan que el incidente perjudicó las negociaciones con posibles distribuidores, ya que cualquier interesado tendría que conocer que una copia no cifrada fue sustraída antes del estreno.

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Netflix niega responsabilidad

Netflix rechazó las acusaciones y aseguró que la película fue entregada sin las medidas de seguridad habituales de la industria. En un comunicado enviado a los medios, la compañía señaló que “rechaza cualquier afirmación de que sea responsable por la pérdida de una película entregada sin las protecciones de seguridad estándar de la industria”.

La plataforma también aclaró que no posee los derechos de Fortitude, pero afirmó que tomó medidas para apoyar al equipo de producción, entre ellas una investigación interna y el monitoreo de sitios de piratería para detectar una posible distribución ilegal.

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Netflix rechazó las acusaciones de los productores y señaló que tomó medidas adicionales para apoyar al equipo tras el robo del disco (REUTERS/David Swanson/File Photo)

Netflix también cuestionó la reacción legal de Afram y afirmó que rechazó compartir detalles de la investigación con sus abogados debido a lo que calificó como un intento de “extorsionar dinero” a la empresa. Según la compañía, el equipo legal del productor habría exigido inicialmente US$165 millones por la película en lugar de trabajar conjuntamente para resolver la situación.

¿De qué trata ‘Fortitude’?

Fortitude es un thriller de espionaje ambientado en la Segunda Guerra Mundial que narra la historia real de agentes de inteligencia británicos que utilizaron operaciones estratégicas para engañar al liderazgo nazi. La película está dirigida por Simon West y cuenta con un reparto encabezado por Nicolas Cage, además de Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà y Alice Eve.

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La producción tuvo un largo proceso de desarrollo. Según la demanda, Afram invirtió siete años de trabajo y cerca de US$45 millones para llevar el proyecto a la pantalla.

Además de Nicolas Cage, el reparto de Fortitude incluye a Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà y Alice Eve.(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Antes del conflicto con Netflix, Fortitude ya había protagonizado otra disputa legal. En 2023, Afram demandó a Martin Scorsese, a quien acusó de recibir US$500.000 como productor ejecutivo y no ayudar al desarrollo del proyecto. Los representantes de Scorsese respondieron con una contrademanda y señalaron que Afram era un recién llegado a la industria con expectativas poco realistas. Ambas partes resolvieron el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial en 2024.

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