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El poblado de San Juan del Obispo en Guatemala celebrará el domingo el cuarto Festival del Chocolate 2026

La cuarta edición de la feria invita a descubrir sabores, oficios y rincones emblemáticos del poblado, incluido el Museo del Níspero, en una experiencia que mezcla cocina local, historia productiva y paseo comunitario

San Juan del Obispo presentará su turismo comunitario con recorridos por calles empedradas, la iglesia parroquial y el Museo del Níspero.
San Juan del Obispo celebrará el 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Chocolate 2026 con una propuesta centrada en el cacao artesanal. (AGN)
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San Juan del Obispo celebrará este domingo 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Chocolate 2026, una jornada que reunirá tradición, gastronomía y turismo comunitario en este poblado situado en las faldas del Volcán de Agua, a pocos minutos de Antigua Guatemala, con una propuesta centrada en el cacao artesanal y en las prácticas que la comunidad ha preservado de generación en generación.

La actividad se desarrollará de 8:00 a 18:00 horas y contará con transporte gratuito en salidas continuas desde la Plaza Mayor de Antigua Guatemala hacia la localidad. Para quienes lleguen en vehículo propio, también habrá áreas de estacionamiento habilitadas.

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El festival girará en torno a una tradición que en San Juan del Obispo se mantiene como un legado vivo. Las familias de la comunidad han conservado técnicas ancestrales para transformar el cacao en tabletas y bebidas, y esa continuidad es uno de los ejes de una celebración que busca rescatar y rendir homenaje a las costumbres locales.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer estands atendidos por productores de la propia comunidad. Allí habrá degustaciones de chocolate artesanal en distintas presentaciones, además de postres, antojitos típicos guatemaltecos y productos elaborados a partir del níspero, fruto estrechamente ligado a la identidad de la región.

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El festival reunirá cacao artesanal, níspero y producción local

La oferta no se limitará a la comida. También participarán artesanos con piezas elaboradas por manos locales y se impartirán talleres interactivos para que el público conozca de cerca los procesos de producción.

San Juan del Obispo presentará su turismo comunitario con recorridos por calles empedradas, la iglesia parroquial y el Museo del Níspero.
Las familias de San Juan del Obispo conservan técnicas ancestrales para transformar el cacao en tabletas y bebidas dentro de una tradición comunitaria. (AGN)

Ese componente práctico acompaña el valor simbólico del encuentro. Cada producto exhibido en el festival representa el trabajo, la dedicación y la identidad de una población que sostiene sus raíces artesanales como parte de su vida cotidiana.

La agenda incluirá además una programación artística pensada para ampliar la experiencia cultural. Está prevista la participación de la Marimba Maderas Chapinas, así como presentaciones de danza a cargo de una bailarina de ballet, intervenciones de saxofón en vivo y actuaciones de artistas de la localidad.

Esa combinación entre gastronomía y espectáculos convierte al festival en una actividad para familias, turistas y público interesado en la cultura local. El evento propone, al mismo tiempo, una vitrina para el talento comunitario y para los oficios que distinguen a San Juan del Obispo.

El recorrido incluye calles empedradas, iglesia parroquial y el Museo del Níspero

La celebración también se presenta como una oportunidad para el turismo comunitario. Quienes visiten el poblado podrán caminar por sus calles empedradas, observar la arquitectura de la iglesia parroquial y acercarse a uno de los espacios más representativos del municipio.

San Juan del Obispo presentará su turismo comunitario con recorridos por calles empedradas, la iglesia parroquial y el Museo del Níspero.
El Festival del Chocolate 2026 se realizará de 8:00 a 18:00 horas y ofrecerá transporte gratuito desde Antigua Guatemala y áreas de estacionamiento. (ANAFENI)

Se trata del Museo del Níspero, dedicado a resaltar el impacto agrícola y económico de ese cultivo en la zona. La presencia de derivados de esta fruta dentro de la feria refuerza el vínculo entre el festival y la producción que identifica a la comunidad.

La organización ha puesto el acento en facilitar el acceso al evento. El servicio de transporte sin costo busca ordenar la movilidad entre Antigua Guatemala y el poblado durante todo el horario de la actividad, mientras que el estacionamiento disponible amplía las opciones para los visitantes.

Con su cuarta edición, el Festival del Chocolate 2026 volverá a convertir a San Juan del Obispo en un punto de encuentro para el cacao artesanal, la cocina tradicional y las expresiones artísticas locales, en una fecha de agosto dedicada a exponer la historia productiva y cultural de la comunidad.

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