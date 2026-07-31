Un alto directivo de la FIFA apuntó contra el plan de Infantino: “Es el proyecto de una sola persona”

Dos integrantes de cargos importantes de la FIFA apuntaron contra el nuevo proyecto impulsado por Gianni Infantino (Mandatory Credit: Raymond Carlin III-Imagn Images)

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La FIFA se encuentra en medio de un fuerte revuelo por el plan de Gianni Infantino para impulsar un nuevo programa de inversiones para vender participaciones en los derechos de las Copas del Mundo a actores privados. Luego de las tajantes posturas de UEFA, Concacaf y AFC, y la renuncia de un asesor principal del presidente de la Casa Madre del fútbol, se sumó una fuerte declaración de Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA. Este afirmó que el personal del organismo fue “engañado” por el flamante proyecto.

En un comunicado enviado a la Associated Press, Lamour sostuvo que sus colegas “merecen algo mejor que desprecio e intimidación” y responsabilizó a Infantino por la falta de transparencia en los últimos meses. “Es el proyecto de una sola persona”, escribió el dirigente francés. “Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”, aseguró.

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Según la información de la agencia de noticias, el director de operaciones no presentó su renuncia más allá de que se sintió “engañado”, pero dejó planteado el costo personal que le puede significar exponer su postura. “Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré tranquilo esta noche”.

Kevin Lamour, el director de operaciones de la FIFA que apuntó contra Infantino (AP Photo/Alessandra Tarantino, File)

Lamour ocupa desde 2024 uno de los cargos ejecutivos más altos en la sede de Zúrich y formó parte del círculo de confianza que acompañó a Infantino en su llegada a la presidencia de la FIFA en febrero de 2016. Antes había trabajado con él en la UEFA y junto al entonces presidente de ese organismo, Michel Platini.

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Durante dos décadas en la política del fútbol, Lamour actuó como enlace con federaciones miembro de África y Asia. Esas asociaciones deben evaluar las ofertas de USD 20 millones por federación dentro de un proceso que tiene como fecha límite el 19 de septiembre, aunque la AFC ya expresó su rechazo.

La disputa del proyecto gira en torno a una filial comercial valuada en USD 20.000 millones que concentraría los negocios de las Copas del Mundo masculina y femenina, además de los Mundiales de Clubes, con una participación del 20% para inversores privados. Según la propuesta, la operación permitiría recaudar USD 4.200 millones y elevar de inmediato de USD 8 millones a USD 20 millones el bono que recibe cada federación miembro.

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El mapa de los votos de FIFA para la propuesta del FFE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas antes de estas declaraciones, Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino y ex banquero de Goldman Sachs, renunció y reclamó que otros altos cargos de la FIFA también se pronuncien. El ex presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos aseguró que no participó en las conversaciones sobre la propuesta impulsada con respaldo de un fondo de inversión.

En su carta pública, citada por la agencia AFP, Cordeiro fue terminante: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa Mundial”. También aclaró: “Que quede claro. No tuve ninguna participación en esta propuesta y me opongo a ella categóricamente”.

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Para Cordeiro, la operación es “un mal negocio para el fútbol” e “hipotecar el futuro del fútbol sin ninguna justificación convincente”. Argumentó que la FIFA dispone de miles de millones de dólares en reservas, no tiene deudas y prevé ingresos por USD 15.000 millones en el ciclo de cuatro años ligado a la Copa del Mundo masculina recién terminada.

Cordeiro también tuvo un papel central en la estructura política de Infantino en los últimos años. Acompañó con frecuencia al presidente de la FIFA en viajes de trabajo a la Casa Blanca para reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026.

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Gianni Infantino habría mandado una carta a las 211 federaciones miembro adelantando que deben definir su posición antes del 19 de septiembre (Raymond Carlin III-Imagn Images)

Infantino lleva más de 10 años al frente de la FIFA. La federación fijó el 18 de noviembre como fecha límite para la presentación de candidaturas y las elecciones presidenciales están previstas para 2027. El presidente de la FIFA defiende la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa que administraría derechos comerciales y de eventos para atraer capital privado. Según explicó el organismo, el inversor principal sería Joshua Kushner, hermano menor de Jared Kushner, y J.P. Morgan estimó en USD 20 mil millones el valor total.

La FIFA sostuvo que el esquema permitiría liberar cientos de millones adicionales para financiar el desarrollo de cada federación en los próximos años. Infantino lo presentó como un cambio histórico: por primera vez, la entidad tendría participación en una compañía dedicada a comercializar y organizar sus competiciones. “Invertir hoy trae resultados mañana. La FIFA ha invertido en el fútbol en rincones del mundo, que todos los demás ignoraban. Todo esto se logrará sin ningún cambio en cómo el fútbol se gobierna o se gestiona. La FIFA siempre conservará la participación mayoritaria y la mayoría en la nueva entidad”, destacó el máximo mandatario en un extenso video.

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El problema para Infantino es que la oposición no se limita a voces aisladas dentro de la sede de Zúrich. UEFA advirtió que se retirará de todas las competencias de selecciones organizadas por la FIFA si el proyecto sigue adelante. A ella se sumaron Concacaf y AFC (Federación Asiática de Fútbol), quienes reflejaron su rechazo al proyecto. Los informes indican que Infantino necesita que haya al menos 106 de las 211 federaciones miembro dispuestas a votar a favor para aprobarlo ya que “solo requiere una mayoría simple, superior al 50%, de los 211 miembros de la FIFA, además del respaldo del Consejo de la FIFA”, según expresó el medio británico The Independent.

Más allá del revuelo que se generó y el adverso panorama que se presenta, la FIFA remarcó su intención de continuar con el plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise. “Mi trabajo como presidente es crear las condiciones para que el fútbol prospere en todo el mundo y construir un valor que sea compartido y duradero. Con este objetivo, hemos trabajado con la administración de la FIFA para llevar esta oportunidad a todos, sin que nadie quede fuera. Sin embargo, las decisiones les corresponden a ustedes (las federaciones): es su decisión aceptarla o no. En consonancia con nuestros principios democráticos, esto avanzará solo si la mayoría de ustedes así lo decide, junto con la aprobación del Consejo de la FIFA”, destacó Infantino.

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