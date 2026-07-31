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Estudiantes de La Plata lanzó una campaña para llegar a los 100 mil socios: “Somos hinchas, seamos socios”

El Pincha busca duplicar su masa societaria actual con una campaña institucional que involucra a todas las áreas de la institución

Campaña de socios de Estudiantes de La Plata
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Estudiantes de La Plata puso en marcha “Somos hinchas, seamos socios”, una campaña institucional que tiene un objetivo claro y ambicioso: pasar de los 55.781 socios actuales a 100.000, una cifra que la institución nunca alcanzó en su historia.

La campaña se lanzó con un video institucional protagonizado por Juan Sebastián Verón, presidente del club y la figura más trascendente de su historia reciente. El mensaje central, dicho por el propio Verón, es directo: “Necesitamos de todos”. La pieza recorre la identidad, la historia y el sentido de pertenencia del Pincha, e invita a los simpatizantes que hoy no están asociados a dar el paso y sumarse formalmente a la institución.

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Para el club, el objetivo excede lo simbólico: una masa societaria más grande significa ingresos genuinos y sostenidos, clave para financiar proyectos deportivos, infraestructura y la operación diaria de una institución que en los últimos años viene creciendo en todos sus frentes — con el estadio UNO como uno de los símbolos más visibles de esa transformación. Para avanzar con dicho objetivo, el club lanzó el sitio sumate.estudiantesdelaplata.com, donde los interesados pueden asociarse en menos de 5 minutos.

Verón, el símbolo de la campaña

Campaña , socios , Estudiantes de La Plata,

No es casual que la campaña tenga a Verón como cara visible. Como lo definió Alejandro Sabella, es el jugador más trascendente en la historia de Estudiantes. Debutó en 1994 en el club en el que se formó, fue parte del plantel que logró el ascenso un año después, tuvo un paso por Boca y protagonizó una carrera europea de una década en clubes como Sampdoria, Parma, Inter, Manchester United y Chelsea. Con Real Madrid y Juventus buscándolo, eligió volver a Estudiantes: en sus propias palabras, quería convertir al club “en el tercer grande de la Argentina”.

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Volvió a jugar a los 31 años, en un gesto de identidad y pertenencia que se profundizó en 2009, cuando fue campeón de la Copa Libertadores con la camiseta pincharrata. Hoy, como presidente, sostiene ese mismo compromiso desde otro lugar. La campaña no es solo un mensaje de la dirigencia: en Estudiantes remarcan que el objetivo de los 100.000 socios está atravesando a todas las áreas de la institución, desde el trabajo diario en las sedes hasta el propio plantel profesional, que también se sumó a la convocatoria. La idea que el club busca instalar es que crecer en socios es una tarea colectiva, no de un sector aislado.

Sobre el cierre del video institucional, Verón sumó un gesto que ya generó repercusión entre los hinchas: si Estudiantes llega a los 100.000 socios, se compromete a prepararse para volver a jugar un partido oficial en el estadio que ayudó a construir. No es la primera vez que un desafío de este tipo moviliza al Pincha: en 2017 Verón ya había vuelto a jugar tras cumplirse un objetivo que él mismo había planteado, relacionado con la venta de palcos.

Más que un fin en sí mismo, la promesa funciona como un cierre emotivo de una campaña que, sobre todo, apela al compromiso colectivo: la de un club entero — dirigencia, plantel e hinchada — remando detrás de la misma meta.

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